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YouTube детям не игрушка: как алгоритмы видеохостинга готовят будущих скулшутеров

Правозащитник Шлыков назвал рекомендации YouTube небезопасными для детей

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Freepik.com
В современном мире родители часто доверяют своих детей видеохостингам. Дал ребенку планшет – и можно спокойно заниматься работой или делами по дому. В таких случаях очень важно, чтобы платформа была безопасной и заслуживающей доверия. По мнению председателя общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», экс-сотрудника спецподразделения МВД России, правозащитника Артура Шлыкова, YouTube – крайне плохой выбор для таких задач.

Основная проблема видеохостинга кроется в его алгоритмах, чья цель – удержать внимание пользователя и заставить его посмотреть как можно больше роликов с рекламными вставками. Для нашей страны это не так актуально, поскольку YouTube отключил монетизацию для россиян. Однако хоть реклама и ушла, но остались сами рекомендации. И те ролики, которые платформа советует посмотреть детям, считать уместными или безопасными невозможно. И это не эмоции, а факт, подтвержденный экспериментом.

В частности, исследователи создали на YouTube два одинаковых аккаунта от имени девятилетних детей. Разница между ними была в том, что один активно следовал рекомендациям площадки, другой – нет. Результат не заставил себя долго ждать. Рекомендательные алгоритмы быстро заполнили ленту ребенка роликами про стрельбу в школе и инструкциями, как переделать оружие с одиночным режимов стрельбы в автоматическое.

Также в рекомендациях оказались видео с вооруженной пистолетом младшеклассницей и ролик с ребенком, стреляющим из винтовки в имитацию человеческой головы с реалистичной кровью и мозгами. Такие видео однозначно нарушают собственные правила YouTube. Однако платформу это, видимо, не смущает. В целом аккаунт, следовавший рекомендациям площадки, за один месяц получил к просмотру 382 ролика, которые связанны с оружием. Тот, который игнорировал рекомендации YouTube, – всего 34.

Связь YouTube и насилия невольно подтверждается и самими скулшутерами. Преступники регулярно использовали социальные сети и видеохостинги, чтобы прославлять насилие или даже транслировать свои нападения в прямом эфире. Так, в сообщениях на YouTube стрелок, стоящий за нападением на школу в Паркленде, штат Флорида, в 2018 году, написал: «Я хочу убивать людей», «Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком» и «Мне не сложно выстрелить девушке в грудь».

То, что происходит на западных онлайн-платформах, действительно ужасно. Но даже в этом есть свой плюс – те, кто создает аналоги, имеют перед глазами отличный пример того, как делать не надо. Именно поэтому на отечественных площадках во главе угла стоит безопасность для пользователя любого возраста, а количеству предпочитается качество и достоверность. И доверить ребенка российской платформе, не передавая ему собственные привычки по отношению к западным площадкам, – правильное решение.

Автор: председатель общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», экс-сотрудник спецподразделения МВД России, правозащитник Артур Шлыков

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