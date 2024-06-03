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Секретов нет: как западные ИТ-компании используют личные переписки для обучения ИИ

ИТ-эксперт Глущенко рассказал о теневой стороне прогресса

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Depositphotos
Искусственный интеллект (ИИ) — это реалия, которая без преувеличения в последние годы покорила мир и оказалась в центре внимания крупнейших ИТ-компаний. Еще несколько лет назад это понятие казалось чем-то из области научной фантастики. Теперь же ленты новостей пестрят сообщениями о достижениях в сфере ИИ. Однако, как констатирует директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко, у прогресса есть теневая сторона, где скрываются недобросовестные махинации западных ИТ-компаний с данными пользователей.

Усовершенствование моделей ИИ происходит стремительно. И этот процесс стимулирует коммерческий интерес отраслевых компаний. За лидерство в сфере ИИ ведется ожесточенная борьба. Компании, которые не добьются определенных успехов в развитии ИИ в самое ближайшее время, рискуют навсегда остаться позади.

Чтобы не отставать от конкурентов в гонке ИИ-решений, западные ИТ-гиганты повышают ставки. Например, в апреле стало известно, что Google планирует инвестировать $100 млрд в развитие ИИ. К таким существенным расходам корпорацию толкают успехи OpenAI и Microsoft, и особенно их планы на будущее. Такое беспрецедентное капиталовложение может стать ответом на разработку Microsoft нового суперкомпьютера Stargate, стоимостью как раз в $100 млрд. Этот проект призван обеспечить работу следующего поколения систем ИИ от OpenAI.

Это при том, что инвестиции Microsoft в ИИ и без того огромны. Так, в мае компания объявила о том, что вложит €4 млрд в создание новой облачной инфраструктуры, модернизацию центров обработки данных и развитие технологий ИИ на территории Франции. $2,2 Microsoft направит на развитие ИИ в Малайзии. В апреле стало известно, что $1,5 млрд корпорация инвестирует в компанию из Объединенных Арабских Эмиратов, которая занимается разработками в области ИИ, и получит долю в ней. В феврале СМИ сообщили, что Microsoft планирует инвестировать €3,2 млрд в ближайшие два года в развитие инфраструктуры, связанной с технологиями ИИ, в Германии.

Тем временем компания OpenAI уже продемонстрировала очередную новинку — языковую модель GPT-4o, способную вести вполне реалистичные человеческие разговоры.

На фоне этого то и дело всплывают новости, из которых становится ясно: инновации в области ИИ достигаются не только ценой денег. У прогресса есть теневая сторона, где скрываются недобросовестные махинации западных ИТ-компаний с данными пользователей. К примеру, в середине мая стало известно, что корпоративный мессенджер Slack собирает информацию своих клиентов, включая личные переписки, и использует ее для обучения ИИ. Причем действует компания, в принципе, легально: все прописано в политике конфиденциальности. Правда, текст документа запутан настолько, что разобрались в нем только сейчас. Особое возмущение у пользователей вызвал тот факт, что быстро отказаться от предоставления своих данных невозможно — необходимо отправить Slack электронное письмо.

Это, разумеется, не единственный случай, и далеко не самый громкий. Так, в мае OpenAI обвинили в том, что компания использовала более миллиона часов контента из YouTube, не имея на то разрешений. Контент нужен был компании для обучения нейросети Sora.

Весьма вероятно, что в будущем таких историй будет становиться все больше. Ведь для совершенствования ИИ нужны огромные массивы данных. Открытая информация в интернете, доступная для обработки, попросту заканчивается. При этом даже контент, защищенный авторским правом, не застрахован от незаконного использования. Возможно, обучение ИИ на личных файлах и переписках, которые пополняются быстрее, чем открытые интернет-публикации, вскоре станет для западных ИТ-компаний главным способом обойти конкурентов. Со всеми вытекающими для пользователей последствиями.

Автор — директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.

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