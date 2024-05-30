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Рост процентных ставок: неизбежно, но не навсегда

Экономист Бархота назвал повышение процентных ставок по кредитам временным

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Личный архив Андрея Бархоты
Еще в I квартале 2024 года казалось, что российская финансовая система достигла плато процентных ставок: 16 и 15% годовых – пиковые значения ключевой ставки Банка России и доходности ОФЗ на горизонте 12-18 месяцев. Как отметил независимый экономист Андрей Бархота, эти предположения основывались на том, что эффективность ограниченного предложения денег даст достаточно быстрый контринфляционный эффект, и Россия снова сможет встать на цикл более или менее выраженного денежно-кредитного смягчения.

Но ситуация оказалась значительно сложнее. В обычных условиях равновесный уровень индикаторов денежного рынка способен достигнуть эталонных уровней инфляции и ключевой ставки в 4 и 7% соответственно на горизонте 4-6 месяцев при отсутствии внешних шоков и стационарной бюджетно-налоговой политике. Особенность текущего момента заключается в сохранении ряда проинфляционных факторов, которые носят немонетарный и неотчуждаемый характер.

Первый фактор – стабильно высокие государственные расходы, столь необходимые для обеспечения высоких показателей выпуска промышленной продукции и поддержания государственного заказа. Второй фактор – стремительный рост стоимости логистики и импортозамещение. Последнее повышает автономность и диверсификацию национальной экономики, однако стимулирует скачкообразный рост издержек производителей и цен.

Из-за того, что оба фактора нельзя дезавуировать, инфляция снижается медленнее, чем это предполагалось. В апреле 2024 года индекс потребительских цен составил 7,8%. Само по себе, это значение, хотя и выше целевого уровня, тем не менее не сможет быстро скорректироваться из-за присутствия немонетарных факторов.

Аргументов в пользу дополнительного повышения ключевой ставки прибавляется, учитывая то, что годовые темпы розничного кредитования в качестве одной из граней потребительского сектора также не замедляются теми темпами, которые мы могли видеть и в 2016, и в 2019 годах.

Текущий высокий уровень долговой нагрузки населения вынуждает постоянно использовать новые кредиты для закрытия старых долгов. Очевидно, что в этих условиях уровень чувствительности спроса на кредиты к уровню процентных ставок невысок.

В условиях сформулированных приоритетов финансовой стабильности у Банка России не остается больше рычагов, кроме как повышение ключевой ставки. На фоне консолидированной позиции участников рынка мы видим, что разрыв между ключевой ставкой и доходностью ОФЗ сократился до 0,10 – 0,15 п.п. Еще в апреле 2024 года этот разрыв был в 8-10 раз больше.

Очевидная неизбежность вынуждает банки повышать процентные ставки по кредитным продуктам. Такой рост ставок отражает рост рисков снижения покупательной способности национальной валюты, процентные риски и повышение стоимости фондирования. Последнее спровоцировано снижением доли остатков на счетах в общей массе клиентских пассивов на 5 п.п. за последние 7-9 месяцев.

Повышение процентных ставок в экономике служит сигналом к торможению кредитования. В этих случаях банки всегда выбирают между удержанием плановых объемов выданных ссуд и сохранением экономики кредитных продуктов. Финансово-экономические реалии как правило обуславливают приоритет второго компонента.

Является ли новое повышение процентных ставок по кредитам приговором для заемщиков? Скорее нет. Для нивелирования увеличившихся процентных расходов можно прибегнуть к проверенным инструментам, основанным на том обстоятельстве, что будущие деньги будут дешевле сегодняшних.

Во-первых, это фрагментация кредитных траншей. Преследуя цель добиться более выгодных условий по кредитам, мы можем разбить наши финансовые потребности на 3-4 транша и брать эти ссуды последовательно с интервалом 3-6 месяцев. Очевидно, что актуальная процентная ставка для каждого последующего кредитного транша будет ниже предыдущей.

Во-вторых, в условиях высоких процентных ставок самое время воспользоваться кредитными картами, беспроцентный период по которым сегодня составляет 4 месяца и более.

В -третьих, в случае неотложной необходимости в долгосрочном и крупном кредите, необходимо непременно следить за движением процентных ставок и в случае их снижения на 2-4 п.п. немедленно рефинансировать ссуду под меньшую процентную ставку.

Рост процентных ставок по кредитам, хотя и неизбежен, но будет носить временный характер. Осмысленная финансовая стратегия, а также комбинированная тактика заимствований позволит частично нейтрализовать эффект подорожавшего финансирования. Возврат к удовлетворительным индикаторам денежного рынка отнюдь не за горами, и он также неминуем, как и финансовый шторм.

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