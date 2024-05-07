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Минус удовольствие: как VPN-сервисы заставляют людей испытывать негативные эмоции

Депутат Немкин предостерег россиян от использования VPN-сервисов

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Интернет cегодня полон возможностей. Большие полезные дела и приятные мелочи формируют наш ежедневный опыт в цифровой среде. Хочется, чтобы этот опыт был максимально положительным. Однако порой люди склонны совершать не самый разумный выбор. По мнению члена комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, использование VPN-сервисов — плохая привычка. Парламентарий считает, что применение подобных приложений заметно портит пользовательский опыт. Он назвал пять причин, почему VPN омрачает пребывание в сети.

Первая причина — это раздражающее ожидание. Использование VPN-сервисов, особенно бесплатных, делает каждое посещение социальных сетей утомительным. Нужно ждать пока запустится VPN, пройдет реклама. При этом порой требуется закрывать дополнительные рекламные страницы, которые выплывают в браузере из-за такого сервиса. Это не говоря о том, что рекламные вставки часто дразнят пользователя обратным отсчетом с крошечным крестиком, чтобы в попытке закрыть надоевший баннер или видео человек промахивался и переходил по посторонней ссылке. Разумеется, неприятно каждый раз проходить через это, чтобы пару минут полистать ленту социальной сети.

Такое недружелюбное взаимодействие с цифровым миром — не норма. Соцсети созданы, чтобы развлекать и давать возможность быстро узнавать что-то полезное. Вход в социальную сеть не должен переживаться как необходимое зло, ведь никакие заблокированные ресурсы не стоят негативных эмоций человека. Пусть пользователь спросит себя, что он хочет получить от онлайн-площадок: приятное времяпрепровождение и легкость или ожидание и стресс?

Вторая причина — медленный интернет. Это еще одна трудность, с которой сталкиваются пользователи VPN-сервисов. Когда VPN включен, человек может забыть о том, насколько впечатляющую скорость соединения предоставляет ему оператор сотовой связи. Все равно страницы будут открываться медленно, видео подтормаживать, а изображения прогружаться конвульсивными рывками или вовсе застывать на этапе пустой иконки.

Третья причина — ухудшение работы устройства. Подобная ситуация также может испортить настроение человека. Гаджет, на который был установлен VPN-сервис, скорее всего, ждет незавидная судьба. Уже неоднократно пользователи жаловались на то, что из-за VPN их смартфоны или планшеты начинали тормозить, иногда не откликались на команды, перегревались и разряжались заметно быстрее. Причем симптомы «болезни VPN» могут не уйти даже после удаления сомнительного приложения. Так, пострадавший аккумулятор, вероятно, никогда уже не восстановится.

Четвертая причина — заражение вирусами пользовательских устройств. Киберпреступники регулярно вшивают в VPN-сервисы различные вирусы. Например, существует вредоносная программа, которая превращает гаджет в часть ботнета. Это сеть из зараженных устройств разных пользователей. С ее помощью злоумышленники совершают киберпреступления, в том числе проводят DDoS-атаки на сайты государственных учреждений РФ. При этом пользователь, не замечая, что его устройство заражено, становится соучастником преступления.

Пятая причина — продажа или утечка персональных данных в открытый доступ. Не секрет, что VPN-сервисы, особенно бесплатные, собирают пользовательские данные. И часто бывает, что собранная ими информация утекает в открытый доступ. А если не утекает, тогда владельцы VPN-сервисов продают данные третьим лицам. И последними могут оказаться мошенники.

Продажа и утечка чувствительные данных — процесс незаметный, зато последствия человек точно ощутит. В лучшем случае пользователя ждут многочисленные спам-звонки и подозрительно точная таргетированная реклама. В худших сценариях дело может дойти до того, что злоумышленники, владея персональными данными пользователя, начнут его шантажировать и вымогать у него деньги.

Использование VPN-сервисов — рискованная практика, омрачающая пользовательский опыт и лишающая удовольствия от проведения досуга в интернете. Типичный пример вредной привычки, от которой стоит избавиться.

Автор — член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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