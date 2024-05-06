Ради электорального суверенитета: зачем запрещать участвовать в выборах иноагентам

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки, запрещающие лицам, признанным иностранными агентами, участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов. Доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Леонид Поляков поделился своим мнением насчет того, почему люди, находящиеся под иностранным влиянием, не должны приходить во власть.

Поправки, дополнения и изменения, вносимые в действующее избирательное законодательство, имеют ясно выраженную цель — приведение этого законодательства в соответствие с нынешней реальностью. Нормы и правила, по которым у нас формируются представительные органы власти, должны гарантировать, что в составе этих органов не окажутся лица, находящиеся под иностранным влиянием. Доступ к членству в таких органах должен быть тем более закрыт для тех, кто принимает участие в деятельности организаций экстремистского толка, либо прямо террористических.

Такие нормы — это азбука здоровой демократии, которая, с одной стороны, гарантирует всем дееспособным гражданам такие политические права, как право избирать и право быть избранным в органы власти, входящие в единую систему публичной власти страны. Но, с другой стороны, требует, чтобы те, кто сознательно нарушает закон, не имели возможности участвовать в процедурах формирования властных органов, а, тем более, входить в состав этих органов.

При этом стоит отметить предельно толерантное отношение к лицам, имеющим статус иноагентов, но желающим реализовать свое пассивное избирательное право в личном качестве, либо в составе избирательного объединения. Такие лица не лишаются права проводить все предварительные мероприятия в ходе объявленной избирательной кампании, но к моменту подачи документов для официальной регистрации как индивидуального кандидата-самовыдвиженца либо кандидата от избирательного объединения они должны представить справку о прекращении статуса иноагента от Минюста, либо выписку решения суда о таковом прекращении.

Зато в отношении лиц так или иначе причастных к деятельности экстремистских и/или террористических организаций предлагаемые поправки носят жестко принципиальный характер. Более того, они не допускаются к участию в работе избирательных комиссий, не могут выступать в качестве наблюдателей на избирательных участках, не могут быть представителями и доверенными лицами кандидатов и партий, не имеют права финансировать участников избирательной кампании.

Эти же ограничения распространяются и на лиц, признанных иностранными агентами, что вполне естественно, поскольку отвечает поставленной задаче президентом РФ Владимиром Путиным обеспечения в России полноценного электорального суверенитета. Одной из форм обеспечения такого суверенитета является и вводимое этим законом требование к участникам избирательной кампании, владеющим активами за рубежом, к моменту официальной регистрации полностью избавиться от любых видов иностранной собственности.

Еще раз хочется отметить гибкость и разумность всего комплекса вносимых поправок. Это видно на примере отношения к тем лицам, которые на момент вступления в силу данного закона уже являются членами законодательных органов любого уровня, но при этом внесены в реестр иноагентов Минюста. В таком случае коллизия может быть разрешена в течение полугода — это срок, который предоставляется данному лицу для прекращения статуса иноагента.

Поправки в действующее избирательное законодательство содержат и новые положения относительно аккредитации представителей СМИ. Теперь для допуска на избирательный участок список представителей от СМИ должен подаваться не за 3 дня, а за 7 дней. Данная мера вводится, чтобы разгрузить членов комиссий от работы в стиле аврала, когда подаются списки от десятков СМИ, и проверить всю информацию на ее достоверность просто невозможно ввиду ограниченности времени. Важное ограничение вводится и для членства в составе избирательных комиссий. Для лиц, производивших и/или демонстрировавших контент с экстремистским содержанием и привлеченных за это к административной ответственности, членство в составе избирательных комиссий запрещено. Так же вводится правило предоставления расширенной информации о наблюдателях, направляемых комиссии. Теперь к прежним данным необходимо будет указывать и паспортные данные.

Отдельно можно упомянуть и добавление сенаторов к списку лиц, не могущих работать в составе избирательных комиссий. В действующем законодательстве к таким лицам отнесены депутаты представительных органов единой системы публичной власти страны, избираемых прямым голосованием. Включение сенаторов в этот список оправдано, поскольку они либо также проходят выборные процедуры, хотя и не прямые, либо назначаются выборными лицами.

Оценивая в целом весь набор поправок, дополнений и уточнений к базовому закону, регулирующему процесс избрания властных органов в Российской Федерации, можно констатировать следующее. Все они нацелены на то, чтобы максимально сократить и даже полностью нивелировать те риски и угрозы, которые связаны с возможным иностранным влиянием на состав органов российской власти. В этом отношении ясно просматривается перспектива укрепления национального электорального суверенитета уже на следующих выборах после вступления в силу данного закона.

Особенно важно отметить и то, что предлагаемые поправки обеспечивают достаточный уровень безопасности избирательных процедур и самого избирательного процесса в России за счет недопуска к этим процедурам и процессу лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, которые, кстати, нередко (если не в большинстве) находятся под вполне различимым иностранным влиянием.

Так что не приходится сомневаться в том, что предлагаемый комплекс поправок носит хорошо продуманный, выверенный и системный характер, и окажет позитивное влияние на электоральные процессы всех уровней в России.

Автор — доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Леонид Поляков.