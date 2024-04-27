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Модерация отдыхает: на YouTube распространяют контент с насилием

Депутат Горелкин рассказал о грубых нарушениях YouTube

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Depositphotos
Обвинения в адрес американского видеохостинга YouTube звучат уже давно. Пользователи регулярно сталкиваются на платформе с экстремистскими роликами, призывами к русофобии и межнациональной ненависти. В последние несколько лет проблема приобрела колоссальные масштабы. Как заявил председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, модераторы будто бы намеренно закрывают глаза на изобилие деструктива.

По всей видимости, площадка не гнушается ничем ради извлечения прибыли, а пользователи в ее глазах обезличены и являются лишь средством для заработка. Доказательством этому стало распространение сомнительной рекламы на онлайн-платформе. На YouTube-канале Nino's Diary размещены рекламные ролики мобильной игры Dragon Farm Adventure. В них внимание аудитории пытаются привлечь кадрами с насилием над персонажами игры – драконами.

При этом никакого возрастного ограничения на просмотр подобной рекламы не установлено, ее может увидеть даже ребенок. Последствия от потребления такого контента могут быть весьма пугающими для несовершеннолетнего. Ведь детская психика не готова к сценам жестокости. Это может повлечь эмоциональную подавленность, состояние апатии у ребенка. Также велик риск, что он начнет проявлять жестокость по отношению к животным. Однако модераторы YouTube никак не реагируют на подобные ролики.

В то же время модерация площадки рьяно удаляет пророссийский контент, который вообще не представляет опасности для человека, и блокирует каналы тех, кто его распространяет. Делают это модераторы YouTube без объяснения причин. Увы, таковы законы информационной войны, которую коллективный Запад развязал против России. И модерация YouTube активно их исполняет: безобидный контент, но который идет вразрез с западной пропагандой, удаляет, а ролики с насилием не трогает. «Подумаешь, там каких-то драконов бьют и режут. Это же вымышленные персонажи. Никакой опасности эти видео не представляют», — так, видимо, думают модераторы YouTube и продолжают «охоту» на отечественных блогеров.

И именно из-за подобных действий модерации западного видеохостинга россиянам стоит обратить внимание на отечественные онлайн-площадки. Так, достойной заменой привычного YouTube может стать «VK Видео», RUTUBE или NUUM. Отечественные онлайн-платформы ответственно подходят к модерации контента, исполняют все требования Роскомнадзора, чего не скажешь про YouTube. Сами модераторы и разработчики наших платформ также заинтересованы в диалоге с аудиторией и развитии своих продуктов, поэтому открыты для новых предложений и сотрудничества.

Во время информационной войны против России важно тщательно выбирать ресурсы, на которых мы проводим значительную часть свободного времени. Стоит помнить, что приверженцы западных ценностей используют все доступные методы, чтобы растлить подрастающее поколение нашей страны, привить им нелюбовь к Родине и склонность к агрессии. И для этого они используют прежде всего YouTube.

Поэтому неудивительно, что на этой площадке большое количество лживого и деструктивного контента. Чтобы защитить себя и своих детей от него, лучше сделать выбор в пользу проверенных российских онлайн-площадок. Они нацелены на продвижение полезного контента, который доносит до людей объективную картину мира и не пропагандирует насилие над людьми и животными, пусть даже вымышленными.

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