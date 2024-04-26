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Смутное предчувствие: почему в большинстве случаев на критику «Смуты» не стоит обращать внимания

Креативщик Коновалов назвал неконструктивной большую часть критики в адрес «Смуты»

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Cyberia Nova
В России 4 апреля вышла игра «Смута». Уникальность ее в том, что это не просто развлекательный продукт. Игра нацелена на просвещение детской аудитории, а также на демонстрацию культуры, архитектуры, обычаев и быта Русского государства начала XVII века. Разработчики даже выпустили бесплатное интерактивное учебное пособие «Смутное время», которое будет пополняться новыми древними городами с увлекательными экскурсиями по ним. Креативный директор соцсети LOOKY Артем Коновалов, объяснил, почему на большую часть критики игры не стоит обращать внимания.

«Смута» — первый крупный игровой проект, поддержанный государством. За последние три года Институт развития интернета (ИРИ) инвестировал более 1,5 млрд рублей в 40 игровых проектов. Это небольшая сумма для развития индустрии, но даже она сможет дать импульс ее совершенствованию.

События «Смуты» разворачиваются в реальных исторических локациях России. В игре филигранно воссозданы костюмы, оружие и здания той эпохи. Благодаря качественной компьютерной графике и увлекательному нарративу, достигается эффект полного погружения в дни той эпохи.

Большинству пользователей игра понравилась, но некоторые юзеры обрушились на «Смуту» с критикой. Причем, как правило, с неконструктивной. Например, в интернете можно найти отзывы игроков, утверждающих, что «Смуту» не исправить никакими патчами. Но история гейминга говорит об обратном.

Многие масштабные игры серьезно менялись и совершенствовались благодаря патчам и дополнительному контенту. Взять, к примеру, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, серию «Ведьмак» или Fallout 76. В игровой индустрии доработка выпущенной игры через патчи — обычное дело. Некоторые игры поддерживают патчами на протяжении нескольких лет. Например, Cyberpunk 2077 на момент релиза и сейчас — это две совершенно разные игры, что подтверждается отзывами игроков на Steam.

И, судя по заверениям разработчиков «Смуты», к игре будут выходить апдейты. Уже вышло три патча — поправили основные баги. На подходе большое обновление в мае, призванное исправить большую часть проблем. Создатели «Смуты» стараются учесть все пожелания геймеров. В такой ситуации выигрывают обе стороны: разработчики и игроки. Первые благодаря полезным комментариям улучшают игру, а вторые могут продолжать исследовать мир «Смуты». В геймерском сообществе хорошо принимают продукты, чьи разработчики прислушиваются к игрокам.

Конечно, «Смута» не лишена недостатков. Есть объективные вопросы к геймплею и некоторым поломанным механикам. Однако реакция, которую получила «Смута» после релиза, не совсем типична. Не каждая игра подвергается такой массированной информационной атаке. Хотя продукт выпущен на локальном рынке, к «Смуте», по иронии, проявили неподдельный интерес из-за рубежа.

Прослеживается заказной характер такой информационной травли. Поэтому рекомендую скептически подходить к большей части критики «Смуты» в интернете и ориентироваться на отзывы геймеров, которые действительно играли в игру, а не просто подхватили хайп хейта. «Не играл, но осуждаю» — такое часто встречается в игровом сообществе. И я предлагаю полагаться в первую очередь на личный опыт, чтобы сформировать собственное мнение.

В целом я рад, что на рынке появилась масштабная русская компьютерная игра с интересным историческим сеттингом. Мы с командой LOOKY решили сделать спецпроект со «Смутой» и запустили в приложении нейроаватары «Боярин» и «Боярыня». Среди пользователей, примеривших исторический аватар, мы разыграли ключи к игре «Смута».

«Смута» действительно крупный проект как по задумке, так и по бюджету, но есть небольшие инди-проекты, которые выйдут в этом году или уже вышли при поддержке ИРИ. Не так давно вышел проект «Тайны музея», который представляет собой смесь карточной игры и приключений. Игра собрала множество положительных отзывов. Также доступна для скачивания демоверсия стратегии в реальном времени «Передний край», которая сформировала вокруг себя активное комьюнити. Проект делает студия «Cats Who Play», которая в 2017 году выпустила RTS «Сирия: Русская буря», получившую позитивные отзывы от пользователей в Steam.

Надеюсь, отечественный геймдев вступает в игру на совершенно новом уровне и в будущем выйдет много достойных проектов, разработанных российскими студиями.

Автор — креативный директор соцсети LOOKY Артем Коновалов.

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