Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Потенциал формирования игровой индустрии: чем удивила «Смута»

Эксперт в области геймдева Мешалкин назвал «Смуту» новым вектором развития индустрии

close
100%
Cyberia Nova
Недавно в российской игровой индустрии произошло знаковое событие: вышла долгожданная игра «Смута». Эксперт по коммуникациям в игровой индустрии Ярослав Мешалкин объяснил, почему проект российского разработчика уникален по многим критериям.

Авторы профильных Telegram-каналов на стадии разработки называли игру «ренессансом отечественного геймдева».

Известно, что создание игры — невероятно сложный процесс, который включает в себя соединение усилий большого числа узконаправленных специалистов. Художники, аниматоры, сценаристы, программисты, музыканты, геймдизайнеры, тестировщики — эти и многие другие профессионалы благодаря «Смуте» получили возможность поучаствовать в разработке игрового проекта совместно с государством. И это далеко не единственная возможность, которая будет у наших специалистов. Известно, что за последние три года Институт развития интернета инвестировал более 1,5 млрд рублей в 40 игровых проектов, некоторые из которых выйдут уже в 2024 году.

Именно совместная работа с государством определяет «Смуту» как игру, которая, несмотря ни на что, задает новый вектор развития отечественной игровой индустрии. То беспрецедентное финансирование, которое получил проект, означает одно: в умах тех, кто ежедневно заботится о благе страны, игры перестали восприниматься как простое развлечение. Это способ донести нужный смысл до аудитории в простой, понятной и увлекательной форме.

Учитывая, что количество геймеров только увеличивается, государство сделало еще один важный шаг в сторону цифрового суверенитета. И как показывает практика, если смыслы не будем доносить мы, это будут делать другие. В результате мы видим, как американцы нагло приписывают России свои военные преступления, подавая это через призму игр.

Игра вышла относительно недавно и была воспринята неоднозначно. В то же время многие лидеры мнений, включая, например, известного блогера, переводчика и ценителя игр Дмитрия Пучкова, также известного как Гоблин, похвалили проект за правильный подход к антуражу и сеттингу Русского государства. И это прекрасные новости для тех многочисленных разработчиков-патриотов, которые хотели бы совместить дело своей жизни с любовью к Родине, интересом к ее истории и уникальным культурным особенностям.

Разумеется, российские игры будут подвергаться критике. Тут работают два основных фактора. Первый — недовольство продуктом и желание его улучшить, исходящее со стороны геймеров. Такая конструктивная критика должна восприниматься исключительно как благо. И радует, что разработчики «Смуты» слышат игроков — уже выпущено несколько патчей, исправляющих некоторые недостатки.

Второй фактор — наличие тех, кто готов ненавидеть отечественные проекты просто потому, что они российские, а уж если здесь есть госфинансирование... К сожалению, часто это не только идейные релоканты и иноагенты, которых злит любой успех покинутой Родины. Даже обычные люди видят в «руке государства» исключительно негатив — хотя аналогичные действия того же США по поддержке геймдева воспринимаются как инновационность и прозорливость.

Хочется пожелать команде «Смуты» с достоинством вынести транслируемый негатив и обязательно учесть конструктивные моменты. Вынеся уроки из непростого процесса разработки и издания первой крупной профинансированной игры, индустрия геймдева совместно с государством должна сформировать четкую дорожную карту собственного развития в текущих непростых условиях. «Смута» может стать одним из знаков для талантливых российских разработчиков игр, что государство их видит и готово поддерживать. А дальше дело за ними — не подвести и руку помощи, и требовательную геймерскую аудиторию, которая ждет качественные и увлекательные игры из России.

Автор — эксперт по коммуникациям в игровой индустрии Ярослав Мешалкин.

Картина дня
«Следил за ним 2,5 месяца»: ФСБ задержала россиянина, подорвавшего машину экс-агента СБУ
Задержан россиянин, подорвавший авто экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве
Военная операция на Украине, день 783-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 783-й день
«Там тоже не мед»: мэр Орска объяснил переезд сына в Саудовскую Аравию
Мэр Орска Козупица ответил, что его сын живет в Саудовской Аравии из-за работы
«Не верят, что вода придет»: жители Ишима не хотят эвакуироваться из-за животных
Россиянин направил ружье в лицо прохожей после замечания в свой адрес
В Тбилиси началась демонстрация против закона об иноагентах
CША готовят санкции против Ирана после атаки на Израиль
Новости и материалы
Памфилова заявила, что недоброжелатели РФ пытались помешать проведению выборов в стране
Суд вынес приговор пенсионерке, поджегшей кабинку для голосования на выборах президента
В Кремле рассказали о контактах России и Турции
Уходящий с поста главы МИД Латвии Кариньш извинился за скандал с частными самолетами
Американский фигурист персонально поддержал Овечкина
Суд отклонил жалобу на приговор актеру, избившему экс-замглавы Минэнерго
Премьер Словакии резко высказался о принятии Украины в НАТО
Блогер-сыроед Лютый подаст апелляцию на приговор о смерти своего сына
В Госдуме раскрыли размер штрафов для самокатчиков, нарушивших ПДД
Стилист рассказала, в какой одежде правильно заниматься спортом
В Дагестане мать истязала четырехлетнюю дочь
Семенович раскрыла вес своей груди
Путину вручили удостоверение президента
Главного десантника Урала не стали наказывать по делу о взятке из-за участия в СВО
В Олимпии зажгли огонь в преддверии Игр в Париже
Юрий Грымов ответил на слухи об обучении людей стриптизу: «Это не совсем точно»
Патрушев подтвердил связь террористов из «Крокуса» с Украиной
В причинах подтопления российских регионов разберутся спецорганы
Все новости
В Совфеде поддержали кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда
Боррель «стучится в двери» стран — членов ЕС ради зенитных батарей для Украины
В российском регионе утонула машина возвращавшихся из зоны СВО военных
Суд отказал в ДНК-тесте по делу жены главреда «Новой газеты — Европа»
Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии
Анна Сирота
Добыть, зажарить и съесть: как корюшка сводит людей с ума
17 лет спустя: как сейчас выглядят актеры из «Папиных дочек»
PornHub отдыхает. Порномодели рассказали о самых диких прихотях своих фанатов
Сексолог Гулько: людей могут возбуждать абсолютно разные объекты, включая трактор
Создать ГМО-человека. Чем будет заниматься китайский ученый, поставивший опыты на детях
Генетик Ребриков: создание ГМО-эмбриона с защитой от ВИЧ — бессмысленное занятие
В суд поступила жалоба на приговор Треповой. Заседание назначено на 20 мая
Апелляционный военный суд принял жалобы защиты на приговоры Треповой и Касинцеву
США выдвинули России условие для отмены контрмер по ДСНВ. Что об этом известно?
США готовы соблюдать ДСНВ, если РФ вернется к своим обязательствам по соглашению
«Нет — российскому закону»: в Тбилиси прошел митинг против законопроекта об иноагентах
В Тбилиси полиция задержала 14 участников митинга против закона об иноагентах
«Из зала суда вышел будущий политик»: блогера Трансформатора отправили под домашний арест
Блогера Портнягина отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами