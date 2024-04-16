Потенциал формирования игровой индустрии: чем удивила «Смута»

Авторы профильных Telegram-каналов на стадии разработки называли игру «ренессансом отечественного геймдева».

Известно, что создание игры — невероятно сложный процесс, который включает в себя соединение усилий большого числа узконаправленных специалистов. Художники, аниматоры, сценаристы, программисты, музыканты, геймдизайнеры, тестировщики — эти и многие другие профессионалы благодаря «Смуте» получили возможность поучаствовать в разработке игрового проекта совместно с государством. И это далеко не единственная возможность, которая будет у наших специалистов. Известно, что за последние три года Институт развития интернета инвестировал более 1,5 млрд рублей в 40 игровых проектов, некоторые из которых выйдут уже в 2024 году.

Именно совместная работа с государством определяет «Смуту» как игру, которая, несмотря ни на что, задает новый вектор развития отечественной игровой индустрии. То беспрецедентное финансирование, которое получил проект, означает одно: в умах тех, кто ежедневно заботится о благе страны, игры перестали восприниматься как простое развлечение. Это способ донести нужный смысл до аудитории в простой, понятной и увлекательной форме.

Учитывая, что количество геймеров только увеличивается, государство сделало еще один важный шаг в сторону цифрового суверенитета. И как показывает практика, если смыслы не будем доносить мы, это будут делать другие. В результате мы видим, как американцы нагло приписывают России свои военные преступления, подавая это через призму игр.

Игра вышла относительно недавно и была воспринята неоднозначно. В то же время многие лидеры мнений, включая, например, известного блогера, переводчика и ценителя игр Дмитрия Пучкова, также известного как Гоблин, похвалили проект за правильный подход к антуражу и сеттингу Русского государства. И это прекрасные новости для тех многочисленных разработчиков-патриотов, которые хотели бы совместить дело своей жизни с любовью к Родине, интересом к ее истории и уникальным культурным особенностям.

Разумеется, российские игры будут подвергаться критике. Тут работают два основных фактора. Первый — недовольство продуктом и желание его улучшить, исходящее со стороны геймеров. Такая конструктивная критика должна восприниматься исключительно как благо. И радует, что разработчики «Смуты» слышат игроков — уже выпущено несколько патчей, исправляющих некоторые недостатки.

Второй фактор — наличие тех, кто готов ненавидеть отечественные проекты просто потому, что они российские, а уж если здесь есть госфинансирование... К сожалению, часто это не только идейные релоканты и иноагенты, которых злит любой успех покинутой Родины. Даже обычные люди видят в «руке государства» исключительно негатив — хотя аналогичные действия того же США по поддержке геймдева воспринимаются как инновационность и прозорливость.

Хочется пожелать команде «Смуты» с достоинством вынести транслируемый негатив и обязательно учесть конструктивные моменты. Вынеся уроки из непростого процесса разработки и издания первой крупной профинансированной игры, индустрия геймдева совместно с государством должна сформировать четкую дорожную карту собственного развития в текущих непростых условиях. «Смута» может стать одним из знаков для талантливых российских разработчиков игр, что государство их видит и готово поддерживать. А дальше дело за ними — не подвести и руку помощи, и требовательную геймерскую аудиторию, которая ждет качественные и увлекательные игры из России.

Автор — эксперт по коммуникациям в игровой индустрии Ярослав Мешалкин.