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Одни убытки: западные ИТ-гиганты продолжают терять выручку после ухода из РФ

В РОЦИТ заявили о росте компетенций российских разработчиков ПО

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Pexels
Россия продолжает находиться под беспрецедентным информационным и санкционным давлением, а многие западные ИТ-гиганты до сих пор не решаются продолжить свой бизнес в РФ, терпя убытки. Председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, почему со временем потери рискуют стать полностью необратимыми.

Посмотрим на свежую статистику по некоторым крупнейшим ИТ-компаниям. Недавно российская «дочка» Apple предоставила отчетность в ФНС — выяснилось, что выручка корпорации в России в 2023 году упала более чем в 23 раза. Фактические цифры такие — если в 2022 году выручка составляла более 85 млрд рублей, то за прошлый год она достигла чуть более 3,6 млрд. И тенденции к росту, как вы понимаете, не предвидится.

Еще более впечатляющий результат показала «дочка» Google — 0 рублей. Тут ничего удивительного — сначала компания закрыла возможность продажи рекламы в России, а затем юрлицо обанкротилось. Всему виной стал глухой отказ Google удалять фейки про специальную военную операцию на Украине и иную деструктивную информацию, что привело к трем оборотным штрафам. Ни один из них, включая последний, корпорация оспорить не смогла.

Не все ушедшие из России компании находятся на слуху, и кто-то лишь недавно взялся подсчитать свои убытки от прекращения деятельности в РФ. Одной из таких стала Xerox, чье название является нарицательным для целого класса офисной техники. Как свидетельствует отчет глобального офиса компании, в четвертом квартале 2023 года было зафиксировано снижение выручки от послепродажных услуг на 80 миллионов долларов.

Стоит отметить еще одну важную деталь — очень многие иностранные ИТ-корпорации ушли с российского рынка, как говорится, по-английски, не выполнив своих обязательств перед клиентами. В результате российские компании остались без вендорской поддержки, с системами, которые невозможно обновлять и развивать.

Параллельно тому, как иностранные ИТ-гиганты терпят убытки, российские софтверные компании продолжают набирать обороты и замещать западное ПО. Свою роль в этом процессе сыграла своевременная и масштабная поддержка государства. Так, в 2023 году в отечественные ИТ-решения было вложено свыше 300 млрд рублей, а оборот софтверных российских компаний составил 1,7 трлн рублей .

Это уже дало свои плоды. В 2023 году спрос на отечественное ПО в среднем вырос на 16,7%. И речь идет не про какие-то нишевые решения — бизнес рассматривает к покупке российские антивирусы, офисные программы и даже операционные системы.

Останавливаться на достигнутом никто не собирается — прогнозируется, что благодаря национальному проекту «Экономика данных» выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний вырастет как минимум в 2,5 раза, до 5,3 триллиона рублей.

Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод — каждая иностранная компания, которая решила покинуть рынок РФ, фактически «выстрелила в ногу» себе и своим коллегам. Ведь создание ПО в России — не штучный, а комплексный процесс, и в целом полагаться на зарубежные решения в перспективе мало кто планирует. Это простая логика бизнеса — никто не захочет работать с партнером, который в одностороннем порядке отказался выполнять обязательства и «ушел в закат». И по мере того, как ассортимент российского ПО пополняется, растут и компетенции разработчиков, которые смогут разрабатывать все более качественные продукты, способные конкурировать уже не на локальной, а на мировой арене.

Автор: председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

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