Не видно света: что такое теневая блокировка на YouTube?

Любой блогер, который имеет смелость открыто выражать свое мнение на зарубежных платформах, рискует попасть в «бан» в том случае, если его позиция не совпадает с «правильной». Однако, по мнению управляющего партнера агентства «Смена» (Группа AIC) Артема Геллера, этот инструмент не всегда эффективен в тех случаях, когда одной и той же точки зрения придерживается очень много человек — массовые блокировки явно укажут на ангажированность площадки. IT-эксперт рассказал о том, к каким методам цензуры прибегают платформы, и как этому противостоять.

Решение этой проблемы нашлось невероятно простое и пугающе эффективное. И имя ему — теневая блокировка. Эта практика позволяет «забанить» человека или контент, не удаляя его с площадки полностью. Вместо этого автор пессимизируется — он реже попадает в рекомендации или не попадает в них вовсе, лишен возможности набирать просмотры или быть в трендах. Я не просто так назвал это «пугающе эффективным», ведь человеку, по сути, нечего предъявить площадке. Простому пользователю невероятно сложно доказать факт существования теневого бана, и платформа остается не при делах — формально контент «гуглится». Эта же особенность позволяет площадке полностью отвергать любые обвинения в цензуре.

До относительно недавнего времени всех, кто убеждал общественность в наличии теневой блокировки, можно было приравнять к сторонникам теорий заговора. Однако все на свои места поставила серия разоблачений. Одним из самых громких стал инцидент с Twitter, ныне известном как Х. Миллиардер Илон Маск смог заполучить документальные подтверждения наличия теневых «банов». Стоит отметить, что «глубина теней» могла гибко настраиваться. Судя по бумагам, неугодного автора могли поместить в «черный список трендов» или «черный список поиска». Первый не давал блогеру продвигать свой контент, а второй значительно затруднял его поиск другим пользователям.

Разоблачение Twitter стало одним из самых громких, но не единственных. В подобном уличили и Meta (признана в России экстремистской и запрещена), и YouTube. Другими словами, скрытая цензура на западных площадках приобрела массовый характер. В связи с этим встает вопрос: как можно такому противодействовать? Ведь формально платформы даже не нарушают закон. Контент все еще остается доступен, а факт «теневой блокировки» никак не фиксируется в виде предупреждения или статуса. По этой причине пользователю просто не с чем идти в суд, далеко не все могут позволить себе доступ к конфиденциальным документам, как Илон Маск.

На мой взгляд, единственным способом противодействия такому поведению площадки должно стать либо ее игнорирование, либо законодательное принуждение к раскрытию механизма работы алгоритмов. Абсолютное большинство стран не могут выбрать ни один вариант — зачастую платформы невосприимчивы к санкциям со стороны законодателей, а не использовать продукты ИТ-гиганта не позволяет зачаточное состояние собственных альтернатив. В результате государство попадает в «цифровую ловушку», и прямо сейчас в ней находится огромное количество стран.

Россия очень выгодно выделяется на этом фоне — наша страна еще до начала СВО имела широкий спектр площадок, некоторые из которых не просто служили в качестве аналога, а напрямую конкурировали с западными решениями. А сейчас отечественные платформы постепенно избавляются от образа чего-то второстепенного благодаря своему разнообразию и функциям, не уступающим аналогам от ИТ-гигантов.

Разумеется, начать переход на новые площадки стоит с малого — дублирования контента. Это позволяет «убить двух зайцев одним выстрелом» — блогер может перестраховаться от предвзятой политики западных платформ, а аудитория получает право выбора способа потребления контента. Кроме того, у отечественных есть серьезное конкурентное преимущество — в отличие от условного YouTube, они еще не «зацементировались» в своих решениях и сохраняют некую гибкость, необходимую для своевременного реагирования на запросы авторов контента и их аудитории.

Автор — управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.