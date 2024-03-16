Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Опасность с Запада: как иностранные онлайн-платформы могут навредить детям

Сервисы родительского контроля назвали одним из лучших способов защиты детей в сети

close
100%
Freepik.com
Дети с раннего возраста погружаются в онлайн-среду. Так, по данным Mediascope, более 80% детей от четырех лет каждый день пользуются интернетом. Председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин, объяснил, как уберечь детей от негативного влияния западных онлайн-платформ.

И все бы ничего, но часто бывает, что несовершеннолетние используют популярные онлайн-площадки, на которых есть опасный для их здоровья контент. Например, по данным ученых из Университета Гриффита и Австралийского института исследований и профилактики самоубийств (AISRAP), регулярный просмотр видео на YouTube связан с повышенным уровнем одиночества, тревоги и депрессии. И это неудивительно, поскольку на платформе много противоправного контента. Ее рекомендательные алгоритмы могут запросто предложить ребенку посмотреть видеоролики, в которых содержатся, к примеру, сцены насилия, пропаганды наркотиков, суицида и нетрадиционных ценностей.

Помимо этого, площадка может рекомендовать детям и вовсе абсурдный и крайне русофобский контент. Например, детская программа logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF опубликовала на YouTube видео про говорящую крылатую ракету Taurus. В ролике она жалуется на то, что канцлер Олаф Шольц не хочет передавать ее Украине, то есть использовать против РФ.

При этом модераторы площадки на подобные видеоролики не обращают внимания. У них, видимо, стоит цель удалять любой пророссийский контент. Иначе непонятно, зачем YouTube активно блокирует каналы наших госучреждений, СМИ и блогеров.

Другая западная платформа, которая популярна среди детей, – онлайн-энциклопедия «Википедия». На этой площадке несовершеннолетние тоже могут столкнуться с противоправным контентом: фейками, пропагандой оружия, наркотиков и суицида.

Очевидно, что YouTube и «Википедия» служат для коллективного Запада в качестве оружия в информационной войне против России. Они стремятся манипулировать людьми, особенно детьми, предлагая им лживую информацию. Навязывают заведомо ложное представление о действительности, то, которое выгодно коллективному Западу. В итоге у ребенка может сформироваться однобокая картина мира, в которой проходит красной нитью ненависть к своей стране.

Подобное можно сказать и про Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*, который хоть и запрещен в РФ, но среди детей он все равно остается популярной социальной сетью. Более того, на площадке по непонятной причине вольготно чувствуют себя растлители малолетних. Они втираются в доверие к школьницам и убеждают их выкладывать сексуализированный контент.

Помимо этого, Instagram*, как и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*, поощряет распространение русофобии. Ведь именно эти две площадки в 2022 году сняли для жителей некоторых стран запрет на призывы к насилию в отношении россиян.

И тут важно понимать, что подобный подход западных платформ к противоправному контенту имеет меркантильный интерес. На это обратила внимание в 2021 году бывшая сотрудница Facebook* Фрэнсис Хауген. Она обнародовала множество внутренних исследований и сообщений, показывающих, что компания была осведомлена о недостатках своих площадок, включая распространенность на них наркокартелей и торговцев людьми, риски для психического здоровья девочек-подростков. По ее словам, контент, вызывающий сильные эмоции, такие как гнев и ненависть, притягивает и удерживает аудиторию, заставляет пользователей проводить больше времени на сайте, что в конечном счете приносит компании больше денег.

Получается, западным площадкам все равно, что может произойти с психикой ребенка. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. А последствия могут быть серьезными: ночные кошмары, депрессия, агрессия. Несовершеннолетний может также начать повторять то, что увидел в сети, подражать сомнительным «кумирам». Например, челленджи, которые доводят детей до серьезных травм, а то и вовсе до летального исхода.
И как в таких случаях быть взрослым с ребенком? Строго запретить ему использовать западные онлайн-площадки? Вариант радикальный и может иметь обратный эффект: несовершеннолетнему сильнее захочется запрещенного. Он обидится на родителей и в отместку сделает наоборот.

Самое оптимальное в таких случаях – это начать общаться с ребенком на тему интернета, поинтересоваться у него, какие платформы он использует, за какими блогерами следит. Главное – объяснить ему, что западные площадки могут быть опасными и ему следует критически подходить к полученной информации. Обсуждать ее с родителями, если что-то ему непонятно или у него возникло подозрение по поводу прочитанного и просмотренного контента.

Кроме того, стоит обратить внимание на отечественные сервисы. Хороших аналогов западным платформам у нас предостаточно. И преимущество наших в том, что они серьезно подходят к модерации контента, особенно к тому, который в дальнейшем будет предложен ребенку, строго исполняют требования российского законодательства. Речь, например, про RUTUBE и «VK Видео» — альтернатива YouTube, «Рувики» и «Руниверсалис» — аналоги «Википедии», «ВКонтакте» и «Одноклассники» — достойная замена Facebook*, LOOKY – отечественный Instagram*, который ответственно подходит к безопасности детей.

Уберечь детей от негативного воздействия западных онлайн-платформ могут и сервисы родительского контроля. С их помощью можно блокировать неподходящий контент на том же YouTube, контролировать время использования ребенком своего гаджета, мотивировать его уделять больше времени образовательным приложениям. Также благодаря программам родительского контроля взрослые могут узнать об онлайн-интересах несовершеннолетнего.

В целом будьте бдительны и не игнорируйте то, чем ваш ребенок занимается в интернете: что смотрит, читает, во что играет. В противном случае велика вероятность, что он станет жертвой мошенников, извращенцев, лживого и деструктивного контента. Все это может негативно повлиять на его неокрепшую психику, сформировать в нем ложные ценности, подтолкнуть к необдуманным действиям, которые могут стоить жизни.

Автор — председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Картина дня
Выборы президента России — 2024. День второй
В России начался второй день голосования на выборах президента
Названы потери ВСУ при попытке прорыва на территорию РФ
МИД назвал страну, где не удалось организовать голосование на выборах президента РФ
Врач рассказала о причинах жажды и усталости, помимо диабета
Эндокринолог Губкина: жажда может быть признаком повышенного уровня кальция
Головная боль может быть связана с искривленной перегородкой носа, заявил врач
Врач Макаров: искривленная перегородка может приводить к головным болям и храпу
В США Кузнецова назвали самым важным игроком для «Каролины»
Россиянка отправилась в путешествие в одиночку и была похищена мексиканским картелем
Новости и материалы
Менеджер пункта выдачи заказов взяла на работу брата, чтобы украсть шесть iPhone 15
Доктор объяснила, при каком выпадении волос нужно обратиться к врачу
Трихолог Романова: пул-тест помогает выявить чрезмерное выпадение волос
Французский политик призвал французов выйти на улицы на протест против Макрона
Президент ЦСКА Гинер хотел поспорить с российским судьей на 1 миллион долларов
Из Эстонии депортировали организатора «Бессмертного полка»
В Москве на выборах президента РФ проголосовали около 4 млн человек
ВС РФ пресекли очередную попытку теракта ВСУ на территории России
Экс-футболист Деменко: поражение от «Спартака» в Кубке может повлиять на «Зенит»
Журналисты пишут, что ВСУ не могут отвечать на атаки из-за нехватки боеприпасов
В Херсонской области при атаке дронов ВСУ погибла женщина
«Страшное зрелище»: очевидица показала последствия смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск
Военные РФ улучшили положение на Южно-Донецком направлении
Бородин назвал, сколько Орбакайте заработала на корпоративах в России
Захарова предупредила, что МИД может вызвать посла Британии
Ученые восстановили связь с самым далеким от Земли космическим кораблем
Захаряна после дебютного гола назвали разочаровывающим приобретением
Жительницу Петербурга арестовали за попытку поджога избирательного участка
Регина Тодоренко боялась показывать детей из-за аудитории
Все новости
Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного кино
Еврокомиссар призвала продолжить сокращать закупки газа из России
Ссора из-за «вида и объема интим-услуг»: убийца создателя «Спутника V» получил 14 лет колонии
Убийца создателя «Спутника V» Змановский получил 14 лет колонии
Создатель радио сделал Землю заметной для инопланетян. Могут ли они услышать наши передачи?
Один из создателей технологии радиосвязи Александр Попов родился 165 лет назад
Шкаф Ивлеевой продадут ради нужд СВО
Против мигрантов и ЛГБТ*: за что в Европе снова полюбили ультраправых
Политолог Лукьянов связал усиление ультраправых в ЕС с разочарованием европейцев
12 главных фото недели: выборы в России, масленица и голый Джон Сина на «Оскаре»
Что подарить женщине: идеи подарков на день рождения, годовщину свадьбы и другие праздники
Варианты и примеры подарков для жены, любимой девушки, подруги
Президент Латвии призвал разрушить Россию. Медведев обозвал его ничтожеством
Медведев назвал ничтожеством президента Латвии после его угроз в адрес России
ВСУ попытались прорваться через границу России. Разведка РФ знала об этих планах заранее
Зарубин: разведка знала о планах ВСУ прорваться через границу РФ за две недели
«Определили уязвимые места». Зеленский анонсировал новые удары по России
Президент Украины Зеленский анонсировал новые удары по территории России
Хотел дожить до 117 лет. Умер Александр Ширвиндт
Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта
«Кого они решили запугать, русских?»: Путин ответил на атаки диверсантов
Путин пообещал, что удары ВС Украины по России не останутся безнаказанными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами