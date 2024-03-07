Без удара по кошельку: советы, которые помогут сэкономить в путешествии

Путешествия дарят новые эмоции и опыт, но многие сталкиваются с финансовыми ограничениями при планировании отпуска. Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева рассказала, как путешествовать насыщенно и без вреда для бюджета, получая при этом максимум от поездки.

Планируйте отдых заранее

Отсутствие свободных мест в гостинице или дорогие авиабилеты застают врасплох туристов, которые не спланировали поездку заранее. Важное правило: чем ближе долгожданный отпуск, тем выше расходы на него. Конечно, некоторые сервисы предлагают «горячие путевки», но подходят они не всем, особенно если даты отдыха четко фиксированы.

Планировать отдых стоит за 2-3 месяца. Это касается и международных поездок, и отдыха в России – популярность внутреннего туризма активно растет. У вас будет достаточно времени собрать документы, сравнить доступные предложения по жилью и купить билеты по более низкой цене. Разумеется, не забывайте учитывать сезон – в разгар отпусков лучшие отели бронируют сильно заранее, а самые удобные билеты раскупают быстрее.

Используйте акции и скидки

Вы можете значительно сэкономить, обращая внимание на акции. Например, многие перевозчики регулярно устраивают распродажи, во время которых можно приобрести билеты на самолет или поезд по сниженной цене. Также скидки нередко предоставляют ко дню рождения — покупку билетов можно запланировать на праздничные даты.

Не оставляйте без внимания специальные предложения для разных социальных групп, от студентов до пенсионеров — они помогут значительно сократить расходы, если вы подходите под нужную категорию или путешествуете с детьми. Например, люди до 23 лет, пенсионеры и члены многодетных семей могут купить субсидированные билеты в Калининград или на Дальний Восток.

Специальные предложения делаются и отелями. Например, за ранее бронирование, за проживание в день рождения или другие праздничные для вас даты. Чтобы найти эту информацию, внимательно изучите сайт места, где решили остановиться.

Спланируйте туристический маршрут

Составьте подробный план с достопримечательностями, которые хотите посетить. Если вы самостоятельно организовываете путешествие, не забудьте узнать, как добираться до каждой локации и время ее работы. Часто туристы не успевают разобраться с общественным транспортом и переплачивают за такси. Кстати, иногда общественный транспорт тоже является местным достоянием: в Стамбуле трамваи стали уникальными символами города, а поездка на них превратится в настоящую обзорную экскурсию по городу.

Включите в список менее популярные у туристов места, которые избавлены от городской суеты и многочисленных сувенирных лавок. Порой именно они оставляют самое приятное впечатление, ведь там расположены заведения с местной кухней по доступным ценам. А вот любителям шумных баров и популярных ресторанов стоит обратить внимание на «счастливые часы», когда кафе делают большую скидку на напитки и блюда меню.

Оформите туристическую страховку

Перед отпуском проверьте наличие необходимых документов, не забыв про страховку для путешественника — она позволит меньше волноваться в непредвиденных ситуациях. Часто полис обязателен для въезда в страну, но некоторые государства, например Армения, Белоруссия, Казахстан и другие страны СНГ, его наличия не требуют.

Тем не менее оформить полис стоит – он покроет медицинские расходы при болезни или несчастном случае. Особенно это важно за границей, где медицинские услуги значительно дороже, а визиты к врачу планируются за несколько недель до приема.

Потеря багажа, задержка или отмена рейса также могут оставить неприятный осадок и потребовать дополнительных расходов. В этом случае страховка поможет возместить убытки и спасет в стрессовой ситуации.

Позаботьтесь о мобильной связи

Мобильные операторы взимают большую плату за услуги роуминга, что сказывается на общем бюджете путешествия. В таком случае туристам выгоднее приобрести местную SIM-карту с подходящим тарифом в зависимости от длительности пребывания или использовать бесплатные точки доступа к Wi-Fi в заведениях или отелях. Некоторые российские операторы также предлагают краткосрочные заграничные тарифы: небольшого пакета интернета хватит, чтобы сориентироваться в новом городе в первое время. Главное — заранее его найти и подключить.

Изучите местную культуру

Культурное погружение в традиции новой страны лучше начать заранее. Незнание правил поведения и обычаев может обернуться неловкой ситуацией и даже ударом по бюджету.

Соблюдение местных законов и правил убережет от больших штрафов и серьезных последствий. Например, в ОАЭ, как и в России, запрещено курить в общественных местах, а в Сингапуре придется заплатить крупный штраф за брошенную на землю жевательную резинку.

Нелишним будет изучить местные правила поведения и дресс-кода — особенно если вы планируете отправиться в место с сильными религиозными традициями. Где-то это не только убережет от неприятностей, но и поможет сэкономить: например, в Китае, Тайланде и Индонезии продавцы нередко называют завышенные цены на рынках — там принято торговаться, и туристам не стоит этого стесняться.

Ищите бесплатные развлечения

Это беспроигрышный вариант, если вы хотите сэкономить на досуге. Обратите внимание на дни бесплатного посещения в музеях и галереях — правда, стоит быть готовым к очередям. Культурный день можно завершить прогулкой по парку или живописной набережной города: это спасет кошелек от трат и даст почувствовать себя местным жителем.

Изучите курс обмена валюты

Знание официального курса обмена валют убережет от мошенников и невыгодных сделок. Например, обменники, расположенные в аэропортах, вокзалах и туристических местах, зачастую предлагают завышенный курс покупки местной валюты. Также стоит избегать обменников со скрытой комиссией и выбирать по отзывам наиболее проверенные и выгодные места.

Автор — директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.