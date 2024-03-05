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Смартфон на свалку: что выведет из строя даже новый гаджет?

IT-эксперт Избаенков предупредил о рисках использования VPN-сервисов

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Порой мы забываем о рисках, которые несет в себе бездумное скачивание приложений. Особенно это касается VPN-сервисов. Эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Артем Избаенков рассказал, в чем именно состоит их опасность, и стоит ли засорять ими гаджеты.

Виртуальные частные сети, или VPN-сервисы, приобрели неслыханную популярность после блокировки иностранных соцсетей. Их первостепенное предназначение — обеспечить удаленный доступ к частной сети компании, что дает возможность сотруднику находиться как бы «внутри» офиса, сидя у себя дома. Но с течением времени все пришло к тому, что люди начали пользоваться ими, чтобы обходить ограничения и попадать на запрещенные ресурсы.

Вскоре об этом узнали мошенники и начали использовать анонимайзеры в своих целях. Они подменяли приложения или встраивали вредоносный исходный код в них. Тем самым злоумышленники эксплуатировали ваши устройства для любых целей. Это мог быть доступ к банковским счетам, конфиденциальной информации, переписке и использование ресурсов гаджета для DDoS-атак. При этом мошенники могли действительно оказывать услуги VPN-сервиса, но в некоторых случаях приложение было «пустышкой».

Одной из основных угроз для любого устройства является вирус. Некоторые VPN-сервисы могут быть заражены вредоносным кодом, который в них «вшивают» на стадии разработки. К этому иногда причастны и владельцы приложений, которые сотрудничают с хакерами. Как результат, установка такого сервиса может привести к заражению смартфона. Он начнёт быстрее «зависать», на экране будет всплывать нежелательная реклама. Все ваши файлы, контакты, мессенджеры и заметки станут доступны для злоумышленников. После некоторых махинаций гаджет и вовсе перестанет отвечать на запросы, после чего останется только идти в сервисный центр.

Помимо прочего, включенный анонимайзер замедляет скорость работы смартфона.

Во-первых, приложение постоянно «висит» в памяти устройства. Во-вторых, за счет принципа действия таких сервисов замедляется интернет, трафик проходит по более длинному пути — через один или несколько серверов, доступных VPN-провайдеру. В результате страницы могут загружаться по несколько минут, а онлайн-игры и вовсе перестают открываться. Ещё одна проблема — быстрая разрядка устройства и сильный нагрев батареи. Виной этому — повышенная нагрузка на процессор из-за дополнительного шифрования и маршрутизации. Обычно такое происходит с плохо оптимизированными программами, которые пользователь никогда не выключает. На форумах можно найти тысячи подобных жалоб.

Не стоит забывать и о высокой вероятности утечки данных. Некоторые VPN-провайдеры могут собирать и хранить логи активности пользователей, включая информацию о посещенных сайтах, пересылаемых документах. Это может иметь серьезные последствия, вплоть до шантажа, кражи средств с банковских карт и оформления кредитов. Важно помнить, что некоторые анонимайзеры получают доход с продажи информации о пользователях — бесплатный сыр только в мышеловке. В таком случае остается лишь надеяться на то, чтобы ваши данные не попали к злоумышленникам. Однако иногда мошенники сами попадаются в ловушки VPN. Убежденные в полной конфиденциальности, они проворачивают свои аферы с включенным софтом, не осознавая, что их действия отслеживаются. Подобные разоблачения были в европейских странах и США. Это еще раз доказывает, что VPN не гарантируют анонимность и безопасность.

Защитить данные на смартфоне не так уж и сложно. Следует придерживаться нескольких правил. Во-первых, устанавливать только проверенные приложения от известных разработчиков. Во-вторых, не пользоваться VPN-сервисами для обхода блокировок. Также стоит помнить, что буквально на днях Роскомнадзор ужесточил меры по использованию VPN. Принято решение штрафовать граждан, которые распространяют информацию о сервисах, направленных на шифровку данных о местонахождении человека. Новые правила уже вступили в силу с 1 марта текущего года.

И самое главное правило — не забывайте читать пользовательское соглашение, какие бы программы вы не скачивали. Это обезопасит вас от неприятных сюрпризов и позволит продлить жизнь вашего устройства.

Автор — эксперт РОЦИТ Артем Избаенков.

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