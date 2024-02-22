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Эффективное замещение. Россия стабилизировала ситуацию в производстве упаковки

В РАНХиГС объяснили успех России в производстве отечественной упаковки

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Виталий Тимкив/РИА Новости
Правительство России отменило продление нулевой ставки таможенной пошлины на импортную упаковку. Санкционное давление и отказ западных компаний от работы в России создали нам сложности в производстве упаковки. В ответ правительство страны сверстало дорожную карту по обеспечению отечественного рынка критических видов упаковки для нужд пищевой и перерабатывающей промышленности. Как подчеркнул старший научный сотрудник РАНХиГС Владимир Еремкин, это позволит снять остроту проблемы и отказаться от нулевой ставки пошлины на ввоз зарубежной упаковки.

Правительство России не первый год держит на особом контроле вопросы обеспеченности отечественных предприятий упаковкой для товаров народного потребления. С одной стороны, это внимание обусловлено экологической повесткой: государство предпринимает шаги по стимулированию бизнеса к переходу на экологичные виды упаковочных материалов и созданию эффективной системы их переработки. С другой стороны, оно стремится эффективно заместить импорт упаковки, особенно в критически важных сферах ее использования. Оба эти направления могут пересекаться и оказывать воздействие друг от друга.

В минувшем году мною было проведено исследование по возможному влиянию запретов на использование отдельных видов товаров и упаковки одноразового применения на бизнес и потребителей. На основании опроса представителей отечественного бизнеса удалось выделить критические уязвимости как при изготовлении упаковки, так и в производстве с использованием самой упаковки.

Бизнесмены подтвердили, что производители упаковки во многом зависят от импортного оборудования. Значительная часть станков по производству упаковки в свое время приобреталась в западных странах. При этом многие виды упаковочных материалов используются в крайне важных сферах, в том числе для упаковки товаров первой необходимости. А здесь любая дестабилизация в производстве может привести к снижению доступности и к росту цен на социально значимые товары. Таким образом, сфера производства упаковки является чрезвычайно важной для страны, а бизнес и экономика в целом чувствительны к изменениям в ней.

Тем не менее, опираясь на результаты собственного исследования, можно было сделать ряд позитивных заключений в отношении производства упаковки. А именно: многие виды упаковки сегодня производятся на отечественных предприятиях, большинство из которых не зависит от поступлений иностранного сырья. Также оказалось, что далеко не все иностранные производители планируют прекращать производство и продажи в России, поскольку доля российского рынка в их бизнесе остается очень высокой. Что же касается тех немногих видов упаковки, которые являются полностью импортируемыми или производство которых зависит от импортного сырья (например, это касается капсул для кофе), государство может применять весьма широкий набор инструментов регулирования: вводить ограничительные меры, стимулировать локализацию производства или создавать отечественные экологичные производства. Ущерба для экономики и потребителей такие действия не нанесут.

Выходя за рамки анализируемого исследования, нужно признать, что в отдельных случаях нежелание западных производителей упаковки или сырья для ее производства сотрудничать с российскими компаниями все же создает определенные риски для отечественных производителей товаров народного потребления.

Исходя из сложившейся в результате анитироссийских санкций ситуации и учитывая значение этой сферы для эффективного развития отечественного бизнеса, возникает вопрос: следует ли в этих условиях проводить политику, приоритетом которой является экологическая направленность производства? И надо ли вообще стимулировать разработку экологически безопасных упаковочных материалов? Ответ на него зависит от того, насколько государство способно обеспечить импортозамещение как в данной сфере, так и в экономике в целом.

Меры, предпринятые российским правительством в 2022–2023 годах по обеспечению экономической, промышленной и продовольственной безопасности страны, были направлены на создание эффективной системы коммуникаций (государство – бизнес, бизнес – бизнес), содействие переходу на российские аналоги упаковки или на поставки из дружественных стран, обеспечение производителей упаковочных материалов необходимым импортным оборудованием. Как итог: потребители не ощутили роста цен на товары именно вследствие удорожания упаковки, не говоря уже о том, чтобы они заметили исчезновение каких-либо видов товаров с прилавков магазинов. В том числе товаров первой необходимости.

Следует признать, что правительству полностью удалось стабилизировать ситуацию в производстве упаковки и устранить проблемы, связанные с доступом производителей товаров народного потребления к упаковке. При этом экологическая повестка остается актуальной, а санкционные действия Россия можно обернуть в свою пользу, вводя ограничения на импорт неэкологичных видов упаковки, переориентируя бизнес на использование перерабатываемых или легко утилизируемых ее видов. Таким образом мы стимулируем зарубежных поставщиков уделять большее внимание безопасности их продукции для окружающей среды.

Автор — старший научный сотрудник РАНХиГС Владимир Еремкин

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