Исключительный случай: как устроена защита от серьезных болезней

Медицина сегодня находится на пике своего развития: в своей ежедневной практике врачи все чаще используют современные цифровые сервисы и технологии. Тем не менее, по данным Росстата, болезни системы кровообращения и онкологические заболевания являются главными причинами, которые не позволяют россиянам встретить глубокую старость. О том, как устроено страхование от серьезных заболеваний, рассказала директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина.

Предупрежден — значит вооружен

В декабре СберСтрахование проводила исследование и выяснила, что каждый третий не любит проходить диагностические процедуры, потому что за ними может последовать пугающий диагноз.

Страх узнать о серьезных проблемах со здоровьем может привести к тому, что человек будет оттягивать визит к специалисту. Однако такое поведение дает болезни возможность прогрессировать и снижает шансы на благоприятный исход.

Когда речь идет о диагнозе, требующем серьезного лечения, в том числе проведения сложной операции на мозге, сердце, сосудах или трансплантации костного мозга, — важно обратиться к доктору незамедлительно.

Современная медицина позволяет справиться с онкологией в большинстве случаев, если диагноз поставлен на ранней стадии. По данным Минздрава, доля таких своевременных обращений сегодня составляет 60%. Страховой полис также нужно оформить вовремя — до того, как болезнь будет обнаружена.

Опора на факты

Сегодня в открытом доступе достаточно много данных о том, как снизить риск возникновения разных заболеваний, на какие симптомы стоит обращать внимание. С одной стороны, это хорошо: даже не обладая медицинским образованием, можно узнать о способах профилактики. Но есть и обратная сторона: люди не проверяют источники информации, занимаются самолечением, за результаты которого никто не отвечает.

Наличие полиса позволяет получить проверенную информацию по вопросам, связанным с заболеванием, без ожидания приема к специалисту. А главное — страховая компания отвечает своей репутацией за предоставленные сведения в отличие от анонимных пользователей интернета.

Люди, столкнувшиеся с непростым диагнозом, оказываются более уязвимы перед большим количеством информации. Особенно если речь идет об онкологии, проблемах с сердцем или сосудами. В этих случаях важно начать лечение как можно раньше, а следование непроверенным рекомендациям расходует время.

Страховой полис, который покрывает такие риски, позволяет ускорить процесс поиска клиники и врача. Маршрутизация человека в зависимости от его диагноза уже отработана страховой на практике.

Специалист компании знает, какие обследования необходимы, чтобы врачи могли определиться со схемой лечения, запросит мнение второго доктора, если это необходимо.

Страховые также берут на себя подбор подходящей клиники, всю логистику и организацию проживания, если для получения медицинской помощи надо уехать далеко от дома.

Кроме того, такие программы, как правило, предлагают несколько вариантов лечения: в российских клиниках и за рубежом. В частности, СберСтрахование сотрудничает с профильными госпиталями Израиля, Испании, Турции и Южной Кореи. Поэтому среди услуг, которые можно получить в рамках страховой программы, есть получение визы, оплата перелета, встреча в аэропорту и транспортировка до больницы или гостиницы.

Ответственное отношение к своему здоровью

Ежегодно в России выявляют порядка 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, отмечают в Минздраве. Порядка 4 млн человек в стране находятся под наблюдением онкологов. По данным НМИЦ онкологии им. Петрова, в 2020 году доля россиян в возрасте от 18 до 44 лет, которые впервые столкнулись с диагнозом онкология, составляла от 13,4 до 35% в зависимости от локализации опухоли.

На примере своего портфеля мы видим, что интерес к программе страхования от серьезных болезней постепенно повышается: число оформленных договоров в 2023 году выросло в два раза.

Тренд на внимательное и осознанное отношение к своему здоровью — важный маркер, который говорит о степени зрелости общества. Вносить свой вклад в борьбу с онкологией должны все, у кого есть такая возможность. Страховые компании обладают достаточным ресурсом и штатом профессионалов, которые могут помочь людям получить своевременную помощь и победить недуг.

Автор — директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина.