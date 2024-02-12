Эмиссия невыполнима. Новые ориентиры климатической повестки

Одной из самых интересных тем климатического форума РСПП, прошедшего в Москве 12 февраля, стало международное сотрудничество. С 1 января к России перешло председательство в объединении БРИКС+, которое теперь включает 9 государств. Почему тема климата для России может стать одной из ключевых в этой работе – в материале «Газты.Ru».

На страны БРИКС+ приходится около 47% выбросов парниковых газов в мире. Медленный прогресс в реализации Парижского соглашения по климату и все более очевидное отставание между декларируемыми целями по сдерживанию глобального потепления и реальным изменением температуры создают запрос на более ясный и прагматичный подход к проблеме сокращения выбросов. Председатель комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андрей Мельниченко ранее указывал, что в данный момент у стран БРИКС+ есть уникальная возможность не просто предложить альтернативные стратегии, но и взять на себя ключевую роль в решении климатических проблем, задав ориентиры остальному миру.

Для этого нужно найти ответ на главный вызов, с которым мы сталкивается в борьбе с глобальным изменением климата. Речь идет о противоречии между императивом о сокращении антропогенных выбросов парниковых газов и необходимостью поддерживать устойчивый экономический рост, без которого невозможны, в том числе, и инвестиции в сокращение выбросов.

До сих пор, несмотря на все усилия, человечество смогло лишь замедлить ежегодный рост концентрации парниковых газов в атмосфере, хотя ее уровень уже на 50% превысил доиндустриальный. Только России при этом удалось более чем на 40% снизить объем выбросов по сравнению с уровнем 2021 года, став исключением в ряду других крупных экономик мира.

Разрешить это противоречие можно за счет повышения эффективности инвестиций в проекты по сокращению выбросов и улавливанию парниковых газов. Для этого нужно, во-первых, увеличить размер рынка для таких инвестиций. Поэтому одной из целей российского председательства в БРИКС+ – создать новый переговорный и организационный трек по сближению подходов, стандартов, методик по климатическим проектам. В том числе интерес может представлять инициатива сформировать Единый реестр углеродных единиц. Это, в частности, предполагает появление единой методологии сертификации климатических проектов, их валидации и верификации. Таким образом станет возможным формирование единого рынка углеродных единиц. Подобный шаг не только позволит бизнесу стран БРИКС+ получить наилучшие условия для инвестиций, но и сформирует долгосрочные правила игры.

Во-вторых, следует более широко посмотреть на доступный перечень климатических проектов. До сих пор человечество в основном было сосредоточено на борьбе именно с антропогенными выбросами парниковых газов. Однако они составляют лишь 6% от общей эмиссии парниковых газов с поверхности планеты, которая достигает 860 Гт в СО2-эквиваленте. Остальные 94% - это эмиссия природных ландшафтов: почв, болот, лесов, поверхности Мирового океана.

Человечество способно влиять на такие эмиссии. Проекты, предотвращающие выбросы природных экосистем или улучшающие поглощение углекислого газа, называются Nature Based Solutions (NBS). Даже сравнительно недорогие NBS — улучшение управления лесами, восстановление степей и саванн, борьба с пожарами, озеленение тундры для сдерживания таяния вечной мерзлоты — могут сократить, по оценке ЮНЕП, нетто-эмиссию на 10–18 Гт СО2- эквивалента в год, то есть почти на треть от всех глобальных антропогенных выбросов к 2050 году. В случае России, даже по самой консервативной оценке, речь идет о 400–900 млн тонн СО2-эквивалента.

Реальная отдача может быть гораздо больше, если удастся освоить технологии NBS для вечной мерзлоты и прибрежных экосистем. Учитывая масштабы российской территории и богатство ее климатических систем, реализация NBS-проектов могла бы стать важной отраслью экономики страны.

Однако, чтобы полностью раскрыть потенциал подобных проектов как в России, так и в других странах БРИКС+, необходимо договориться об общих принципах их реализации, взаимном признании и учете созданных углеродных единиц. В таком случае бизнес сможет выбирать наиболее эффективные проекты по соотношению стоимости и объема сокращения выбросов. Это позволит снижать объем нетто-эмиссии без радикальной и крайне рискованной смены технологического уклада, не взваливая финансирование декарбонизации на плечи потребителей через рост цен на товары и услуги.

Реализация климатических проектов уже лежит в основе регулирования выбросов в России. Так, например, был создан и функционирует российский реестр проектов, в рамках которых, по состоянию на январь 2024 года, планируется выпустить 64 млн углеродных единиц (это соответствует 64 млн тонн СО2-эквивалента). В ноябре 2023 года состоялся первый крупный аукцион по продаже углеродных единиц в России, где цена составила около $7,7 за тонну, что близко к уровню стоимости углеродных единиц в Китае – там он сейчас составляет около $9,7 за тонну.

Крупные российские компании проявляют большой интерес к снижению своего углеродного следа, подтверждают этот интерес на практике и готовы как реализовывать климатические проекты самостоятельно, так и покупать углеродные единицы на рынке. В то же время, и в России задумываются о введении обязательной платы за углерод. Хотя размер и порядок взимания еще неизвестен, сам принцип такой финансовой нагрузки представляется квазиналогом. Какие бы отрасли промышленности или энергетики не попали сначала под сбор, это затронет потребителей. Неоднократно озвученная ранее идея, сбор позволит избежать платежей по трансграничному углеродному налогу ЕС, уже безнадежно устарела и потеряла актуальность. Поэтому важно взвесить – что важнее для страны, ее суверенных интересов, сохранения динамики экономического развития, роста инвестиций и удержания инфляции.

«Большинство компаний выразили сдержанную позицию относительно введения платы за углерод. Много говорится о том, что необходима ее детальная проработка, что спешка недопустима», — пояснил «Газете.Ru» ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких.

Климатические проблемы по своей сути таковы, что не могут быть решены в одиночку ни одной страной. Только совместные усилия могут дать результат. В этой связи РСПП видит целесообразным сосредоточиться в первую очередь на формировании общих правил игры, а также повышении привлекательности инвестиций в проекты по снижению или поглощению выбросов. Инициативы по изъятию налогов с потенциальных инвесторов едва ли будут способствовать как решению климатических проблем, так и экономическому росту.

Автор: Антон Тимофеев