Важно не торопиться: как принимался закон о торговле

В 2008-2009 годах большие оффлайн-ретейлеры, пользуясь доминирующим положением на рынке, стали принуждать своих поставщиков заключать договора поставок с невыгодными для них условиями, на что последние стали активно жаловаться государству. Все накопившееся недовольство друг другом и крайне оживленная дискуссия, на грани фола, привели к тому, что в 2009 году достаточно быстро приняли так называемый закон «О торговле». Предполагалось, что закон поможет решить назревший конфликт, существенно снизив цены для конечных покупателей. Но законопроект, о котором активно говорили как в стенах Госдумы, так и в медиа, не в полной мере оправдал ожидания. В результате зарегулированность в сфере торговли существенно выросла, а проблема осталась прежней. Вплоть до 2022 года депутаты периодически вносили поправки в закон, ожидая, что уж «последняя» версия точно позволит достигнуть цели. Попробуем разобраться в том, что пошло не по плану, и как не наступить на те же грабли при принятии новых важных для торговой отрасли решений.

Появление закона

Необходимость принятия закона, в основном, объясняли сложностями взаимодействия сетей как с производителями (о чем последние стали активно высказываться, в том числе на заседаниях в Совете Федерации), так и с поставщиками.

В чем состояли основные разногласия? Например, производители заявляли, что вынуждены отдавать значительную часть прибыли торговым сетям, это приводило к сокращению производства, увольнению рабочих и росту цен на товары. Торговые сети не только завышали цену для поставщиков через посреднические схемы, но и злоупотребляли своими возможностями, навязывая услуги по маркетингу и рекламе, устанавливая требование об эксклюзивности договора, повышая плату за изменение ассортимента товаров и т.д. В целом, такая ситуация возникла из-за неупорядоченных процессов в торговой сфере, которые новый проект был призван решить, следует из пояснительной записке к законопроекту.

Впервые о необходимости закона «О торговле» заговорили за 5 лет до одобрения в Госдуме. Ритейлеры и производители за это время пришли к компромиссу по десяти спорным пунктам, зафиксированным в окончательной редакции законопроекта, разработанного Минэком. Документ усиливал регуляторную нагрузку на торговые сети: ограничивал для одной компании долю рынка в пределах 25% в границах городов и районов; увеличивал количество проверок на точках продаж, а также вводил жесткие сроки расчета с поставщиками и, кстати говоря, не содержал норм о госрегулировании торговой наценки, на которых настаивали некоторые субъекты рынка.

close 100% Илья Питалев/РИА Новости

Когда законопроект поступил в Госдуму, выяснилось, что в последний момент в него внесли поправку, противоречащую достигнутым ранее договоренностям: торговым сетям, с оборотом выше 1 млрд руб. и доля которых превышает 25% в границах городского округа или района, запретили приобретать и эксплуатировать новые торговые площади. Подобная мера должна была усилить конкуренцию и предотвратить монополию крупных сетей, что помогло бы, по мнению авторов, снизить цены до 40%. Однако фантастические прогнозы не сбылись. Можно даже сказать, что новые правила доставили больше проблем, чем пользы. После принятия закона сети получили всего полгода, чтобы перейти на договоры нового формата. Срок в 6 месяцев стал слишком коротким для адаптации к такого рода изменениям.

Поправки и новые проблемы

Новое обсуждение изменений в законе началось через шесть лет, в 2015 году и вызвало очередные активные дебаты как между законодателями и участниками рынка, так и между депутатами. Например, общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» (входят X5 Retail Group, Ассоциация электронных торговых площадок и др.) несколько раз обращалась к депутату Госдумы Анатолию Аксакову из-за опасений касательно исключения из расчета вознаграждения услуги по логистике и риска роста количества фиктивных договоров. Проект успешно прошел первое чтение в Госдуме в мае того же года, но после дискуссия затянулась. Весной 2016 года вопрос о поправках возник уже на прямой линии с президентом Владимиром Путиным, после чего на президентском сайте появилось поручение главы государства — новую версию закона «О торговле» должны принять в весеннюю сессию Госдумы, то есть до конца июля.

В 2018-м внесли еще одни небольшие изменения, предложенные Ириной Яровой. Минсельхоз, ФАС, Минэкономразвития и Минфин поддержали введение запрета для продуктовых магазинов на возврат поставщикам нераспроданного товара. Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, в которую входят такие сети, как «Дикси», «Лента», «Магнит» и т.д) тогда отметил, что после вступления поправок в силу торговые сети, скорее всего, сократят закупки товара у поставщиков. Так, по итогу, и произошло. Еще одни правки появились в 2022-м — законопроект, предусматривающий снижение срока оплаты социально значимых и быстро портящихся продуктов до 4-10 дней, был внесен в Госдуму в конце ноября, несмотря на существенные опасения ритейлеров по сокращению ассортимента из-за новой меры.

Последствия и итоги

Наиболее распространенное обоснование необходимости закона «О торговле» – ожидание, что после его принятия в числе выигравших окажется малый бизнес, поставщики и конечные потребители, указал в исследовании проректор НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Вадим Радаев. Спустя год после введения закона, участникам рынка задали вопрос о его влиянии. При анализе ответов выяснилось, что только 35% ритейлеров и 19% поставщиков отметили позитивный эффект закона для мелких поставщиков. При этом Радаев пришел к выводу, что закон в целом не оправдал возложенных надежд: кардинальных изменений не случилось, но при этом вновь возросли административные издержки участников рынка. Например, пришлось изменять форму договоров и участились дополнительные проверки со стороны ФАС.

Правки в законе каждый раз только увеличивали количество проблем для бизнеса. В 2016 выяснилось, что некоторые формулировки могут быть двояко истолкованы, из-за чего пришлось получать дополнительные разъяснения от ФАС. Кроме того, изменения создали новый конфликт между административным запретом и положениями гражданского и налогового законодательства. Дошло до того, что торговые сети начали искать легальные схемы обхода некоторых поправок – с помощью создания благотворительных фондов и перевода денег через них. Статистика тоже наглядно демонстрировала негативные последствия. Согласно выводу из отчета Минпромторга об эффективности изменений в 2019-ом, вступившие в силу поправки отрицательно сказались на рентабельности 45% российских розничных сетей и поставщиков.

Вывод

История принятия и продолжающихся внесений изменений в закон «О торговле», естественно, говорит о том, что его недостаточно проработали – не учли мнения участников рынка и экспертов. При таких условиях результаты довольно очевидны — часть проблем в ритейле так и не решилась, при этом у бизнеса появились новые трудности и ограничения. Обещания законодателей о снижении цен для конечных клиентов не сбылось, более того, в итоге цены на все товары росли еще быстрее.

Каждый год обсуждают регулирование новых законов уже в других смежных сферах. Так, например, можно выделить инициативы по ограничению отдельных каналов продаж или приоритетное продвижение определенных категорий товаров, навязывание условий договорных отношений игрокам рынка без учета скорости изменения экономической конъюнктуры. В данном случае законодателям и органам исполнительной власти важно не наступить на те же грабли, которые уже были пройдены при принятии закона о торговле и его поправках: необходимо тщательно изучить все риски и обсудить последствия изменений с бизнесом и общественными организациями, а также прислушаться к мнению экспертов. Важно не торопиться с принятием новых законов, чтобы не допустить негативных последствий, которые могут иметь плачевные последствия.

Автор — председатель Совета по развитию электронной коммерции при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Федоров.