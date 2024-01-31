«Ни авторитета, ни влияния». Выборы президента России пройдут без наблюдения БДИПЧ ОБСЕ

Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Катя Андруш, офис которой размещается в Варшаве, 29 января разразилась гневным релизом в отношении России. Профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева рассказала, что именно так возмутило еврочиновников.

Представитель БДИПЧ ОБСЕ 29 января заявил о том, что организация не примет участия в международном наблюдении за выборами президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 г., ссылаясь на отсутствие приглашения с российской стороны.

30 января на это заявление отреагировал МИД, заявивший, что выборы будут «максимально транспарентными» и без БДИПЧ. По приглашению российской стороны следить за ходом выборов приедет порядка тысячи международных наблюдателей, как предусмотрено Копенгагенским документом СБСЕ 1990 г. Они прибудут из почти ста иностранных государств и различных международных организаций. Отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения, заявили в российском МИД.

Еврочиновников возмутило суверенное решение не приглашать на президентские выборы наблюдателей от глубоко враждебной к РФ организации. Подчеркиваю, суверенное решение. Никакие международные организации, тем более продвигающие русофобскую повестку, не имеют права осуждать решения и действия России.

Предстоящее в России волеизъявление граждан, как и всегда, будет максимально прозрачным и демократичным. Следить за ходом выборов приедут сотни международных наблюдателей, что предусмотрено Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года. И как совершенно верно отметили в МИД РФ, «отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения».

Всем хорошо известно, что в другую историческую эпоху, когда БДИПЧ получало приглашения, оно неоднократно самоустранялось от мониторинга, выдвигая ультимативные и необоснованные требования, которые ни одна суверенная страна не должна выполнять. Бюро, как в принципе, и другие структуры ОБСЕ привыкло общаться с государствами-участниками языком диктата и угроз.

Более того, с момента косовского кризиса 1998-1999 гг. и заканчивая сегодняшним днем структуры ОБСЕ во всех странах присутствия занимаются откровенной разведдеятельностью, собирают данные не только о настроениях, интересах и позициях представителей самых разных социальных групп, но и о размещении стратегически значимых объектов. Напомню, что накануне бомбардировок НАТО Югославии именно представителями ОБСЕ были поставлены сотни маркеров с целью нанесения самых болезненных для сербов авиаударов.

В условиях гибридной войны, которую развязал против нашей страны коллективный Запад использование на территории России его разведструктур недопустимо. Тем более, когда методологией БДИПЧ является диктат, выдача предписаний и шантаж.

ОБСЕ уже давно находится в состоянии глубочайшего кризиса. Фактически, управление ее структурами находится в руках русофобствующих глобалистов. Все разговоры о правах человека, о «беспристрастной, прозрачной и всесторонней оценке», которой так озабочен директор БДИПЧ Маттео Мекаччи пустые. ОБСЕ давно это не интересует. Иначе невозможно объяснить молчание представителей этого института по поводу закрытия русских школ в Финляндии и странах Балтии, по ситуации с русскоязычным населением в Латвии. Вопиющим цинизмом является отношение ОБСЕ к ситуации на Украине, к тому, что в течение почти 9 лет киевский режим методично и жестоко уничтожает все, что связано с Россией – людей, экономику, культуру, церковь.

Российский МИД дал предельно четкую характеристику происходящему – «БДИПЧ не обладает ни преимущественным правом на проведение наблюдения, ни полномочиями «сертифицировать» выборы и выносить им «вердикты». Бюро – лишь один из возможных международных «игроков» на поле электорального мониторинга». В современных условиях у этого «игрока» нет ни авторитета, ни влияния. БДИПЧ давно не пользуется уважением и не заслуживает доверия. Суперполитизированной структуре, нарушающей принципы объективности, непредвзятости и профессионализма и занимающейся сбором разведанных нечего делать на предстоящих выборах президента Российской Федерации.

Автор: профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева