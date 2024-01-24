Стремительно меняющйся ИТ-ландшафт. Россия оказалась готова к перестройке техотрасли

Прошлый год стал годом окончательного и бесповоротного изменения ИТ-ландшафта. Перестройка отрасли, уникальные меры поддержки, новые механизмы регулирования и изменение настроений в ИТ-среде позволили снова начинать «планировать вдолгую», заявил генеральный директор «Цифровой экономики» Сергей Плуготаренко.

Реализация мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика» ускорила темп цифровизации отраслей и их трансформации за 5 лет, вывела на новый уровень взаимодействие государства и бизнеса. На площадке АНО «Цифровая экономика» крупные компании объединяются для формирования консолидированных решений и запуска новых межотраслевых проектов.

А еще, запустив на платформе АНО ЦЭ мощный аналитический хаб, мы теперь можем четче видеть объективную ситуацию на рынке, отслеживать тренды и стимулировать инновации. Еще одно новое направление, запущенное в 2023 году — Центр технологического лидерства — нацелено на продвижение эффективных решений цифровой экономики в различных отраслях и их ИТ-экспорт, на межотраслевой диалог и закрепление за РФ статуса технологического лидера по ряду инновационных направлений.

Государство традиционно играет одну из ключевых ролей в развитии ИТ в нашей стране. Россия уже является одной из стран-лидеров по качеству и доступности интернета, входит в ТОП-10 стран по цифровизации госуправления, идет работа по улучшению цифровой среды и регулированию отрасли. В 2022-2023 годах роль государства в развитии ИТ стала критически важной — по понятным причинам. И хорошо, что бизнес оказался к этому готов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что формула «мы в одной лодке» доказала свою востребованность и эффективность.

Одним из главных трендов прошлого и текущего года можно считать «Цифровую миграцию». Российские цифровые платформы пополнились популярными авторами, которые ранее в основном развивались на зарубежных площадках. Это стало возможным благодаря появлению новых и развитию уже ранее созданных соцсетей в РФ, платформ для общения и целых цифровых экосистем.

Российские онлайн-площадки становятся полноценной заменой иностранных сервисов. Весной VK обновила партнерскую программу: новые критерии стали больше поддерживать авторов. Участники партнерской программы начали получать экспертные рекомендации о создании и продвижении контента. За год с помощью VK Donut блогерам удалось заработать 780 млн рублей. Просмотры видеоконтента в ленте за прошлый год выросли на 25% по сравнению с 2022 годом.

Ускоренное импортозамещение ПО — это масштабный проект, запущенный в 2022 году. Сейчас продолжается работа по развитию индустриального и общесистемного программного обеспечения и определяются новые технологические лидеры на стремительно меняющемся ИТ-ландшафте. Но внутренний рынок — конечен. И уже сейчас нужно думать об экспорте высокотехнологичных решений, технологий, ПО. Опыт других стран показывает, что только в конкуренции на мировых рынках рождаются успешные ИТ-проекты. В 2023 году на базе проекта Техлид.рф мы выпустили серию аналитических продуктов, один из важнейших среди них — Рейтинг стран для приоритетного продвижения отечественных технологических решений. Мы продолжим работать над аналитикой для российских ИТ-компаний, стремящихся выйти на международные рынки.

Российские компании активно развивают и внедряют решения на базе искусственного интеллекта. Большие перспективы связаны с развитием генеративного ИИ. С 2022 года российский бизнес внедряет чат-боты, голосовых виртуальных ассистентов, распознавание и синтез речи. Лидирует спрос на речевые технологии ИИ, который по итогам прошлого года показал рост на 30–50%. Многие из этих решений доступны бесплатно, и протестировать их может любой желающий. У нас есть сильные российские проекты и игроки в этой области — Яндекс и Сбер активно развивают ИИ-инновации. Это очень важно, поскольку российские генеративные нейросети умеют хорошо работать с русским языком, учитывают российские реалии и доступны российским пользователям. Второе по количеству проектов направление внедрения ИИ в российских компаниях и госсекторе — распознавание изображений и компьютерное зрение, помощь в принятии решений и предиктивная аналитика.

Традиционно сильным остается наш российский сегмент интернета. В декабре 2023 года РАЭК представила обновленное исследование с прогнозами динамики сегментов экономики Рунета. Экономика Рунета выросла на 35% относительно 2022 года — интернет-отрасль быстрее адаптируется к новой реальности. Искусственный интеллект, безусловно, является ведущей темой прогнозов развития цифровой отрасли. Согласно визионерскому HOT-LIST РАЭК по направлениям «Технологии», «Экономика», «Государство» и «Общество» представлены тренды, связанные с регулированием ИИ, ростом ИИ-контента, применением нейросетей в образовании и др.

Российская ИТ-отрасль стремительно растет и развивается, решаются непростые задачи своевременного обеспечения ее востребованными кадрами и специалистами. Разработчики оперативно реагируют на запросы пользователей, дополняют свои продукты уникальными функциями, замещают многие ушедшие иностранные сервисы. Огромное количество рутинных процессов уже автоматизированы и упрощены или будут автоматизированы в ближайшее время. Тестируются и внедряются новые технологии без избыточного регуляторного давления, благодаря работе экспериментальных правовых режимов (ЭПР, или «регуляторные песочницы»). ИТ-отрасль успешно замещает иностранные решения и уже смотрит в сторону новых рынков.