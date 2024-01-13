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Нужно больше: какая ситуация с ИТ-кадрами ожидается в 2024 году

Глава РАЭК Гребенников рассказал, как утолить кадровый голод в ИТ-отрасли

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Shutterstock/G-Stock Studio
Развитие ИТ-сферы в России — процесс, который однозначно продолжится и в 2024 году. Этому способствует много факторов: постепенный отказ пользователей от зарубежных решений, государственная поддержка отрасли и здоровая конкуренция, стимулирующая разработчиков выпускать новые продукты и совершенствовать качество старых. Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников констатирует: тем не менее, этот рост напрямую способствует возникновению серьезной проблемы — кадрового дефицита.

Кадровый голод в ИТ-сфере

Ситуация не новая — в 2023 году глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит в отрасли в 500-700 тыс. человек. Такое положение дел характерно не только для России. По оценкам Федерального бюро статистики труда США, к 2030 году глобальная нехватка инженеров-программистов может достичь 85,2 млн человек.

Основным трендом наступившего года является искусственный интеллект — это относительно молодая сфера, которая в последние годы развивается особенно динамично. Безусловно, его повсеместное внедрение идет на пользу как бизнесу, так и простым людям. Но появление этого тренда в очередной раз иллюстрирует причину, по которой точно не стоит ожидать быстрого разрешения ситуации с кадровым голодом. Всему виной сама специфика ИТ-отрасли: новые технологии появляются регулярно, что приводит к очень быстрому устареванию знаний.

Внедряемые в работу бизнеса инновации в определенный момент становятся точками паритета — тем, что априори должно быть у каждой компании. Пример — банковское мобильное приложение, которое в наше время не может считаться конкурентным преимуществом. Всю эту инфраструктуру нужно поддерживать, обновлять и регулярно «фиксить баги», для чего необходимо большое количество квалифицированных специалистов. Например, можно с уверенностью сказать, что искусственный интеллект в один момент тоже станет точкой паритета, со всеми вытекающими последствиями.

Обучение и поддержка айтишников

Казалось бы, проблема априори неразрешима и напоминает замкнутый круг. Но это не означает, что нужно сидеть сложа руки и молча наблюдать за ситуацией. Власти РФ прекрасно понимают необходимость преодоления дефицита. Именно поэтому в России по поручению президента Владимира Путина реализуется национальный проект «Цифровая экономика», который предлагает образовательные треки для школьников, учащихся колледжей и техникумов, студентов и взрослых.

Созданная экосистема подготовки специалистов призвана способствовать сокращению кадрового дефицита и развитию российской ИТ-отрасли. Проведенная работа уже дает плоды: согласно статистике, при выборе своей будущей карьеры российские школьники все чаще выбирают сферу ИТ. Особенно популярными профессиями стали «backend-разработчик», «frontend-разработчик», «DevOps-инженер» и «Data Scientist».

Поддержку от государства получают как ИТ-компании, так и сами «айтишники». Принятые властями меры включают в себя налоговые льготы, поддержку особо значимых проектов, льготные кредиты, гранты, льготную ипотеку, отсрочку от призыва и многое другое.

ИТ-аутстаффинг

Еще одно возможное решение проблемы — «шеринг» специалистов между компаниями. При аутстаффинге компания-заказчик берет в «аренду» опытных работников другой компании, а официальным работодателем выступает поставщик услуг аутстаффинга. Это поможет сократить негативное влияние кадрового дефицита и ускорить развитие ИТ-отрасли.

Практику ИТ-аутстаффинга важно вывести из «серой» зоны, чтобы бизнес не боялся «шерить» сотрудников. Это бы помогло снизить перегрев рынка, который возникает из-за интенсивного хантинга в ИТ-сфере: специалист мог бы не переходить из компании в компанию, а совмещать несколько интересных проектов и в то же время не лишаться ключевых трудовых гарантий. Кроме того, сейчас работник при переходе в штат другой компании рискует потерять отсрочку от призыва, т.к. списки подаются в военкоматы два раза в год и в определённый момент специалист оказывается без этой льготы.

Основная сложность сейчас заключается в том, что при взаимодействии по модели предоставления труда работников (ст. 18.1 ФЗ РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1) льготы бизнеса утрачиваются, так как это уже не ИТ-деятельность. Поэтому важно вывести обсуждение этой проблемы на уровень законодателя.

Оптимистов все больше

Мы в РАЭК следим за ситуацией на кадровом рынке, держим руку на пульсе и изучаем настроения ИТ-специалистов. В декабре мы провели шестую волну опроса среди тех, кто так или иначе относится к ИТ-индустрии, — важно изучать потребности тех, кто работает в отрасли, чтобы лучше понимать, как действовать дальше. Согласно результатам последнего — уже шестого — исследования, 61,9% респондентов позитивно оценивают перспективы российской ИТ-отрасли в условиях санкций и существующих ограничений.

С каждой волной опроса доля тех, кто смотрит на ситуацию позитивно, растет. Летом 2022 года она составляла 39,7%, зимой 2023 года — 45,3%. По результатам осеннего опроса, доля «оптимистов» в отношении перспектив ИТ-отрасли впервые составила более половины респондентов.

Автор: директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

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