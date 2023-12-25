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Штрафы, блокировки и регулирование: чем запомнился 2023 год

Депутат Госдумы Горелкин назвал 3 главных события 2023 года в ИТ-сфере

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Shutterstock
Этот год был богат на темы, связанные с регулированием бизнеса и информационной безопасностью россиян. Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин назвал три резонансных события, одно из которых уже имеет эффект на рекламную деятельность. Второе — в будущем заметно повлияет на работу иностранных исследовательских компаний в России. Третье событие скажется на популярности VPN-сервисов среди российских пользователей в 2024 году.

Начну с того, что уже возымело силу. Речь про штрафы за нарушение маркировки рекламы в интернете, которые начали действовать с 1 сентября этого года. Сама маркировка стала обязательной в начале осени 2022 года. Однако бизнесу и физическим лицам дали время адаптироваться к новым правилам рекламной деятельности, поэтому штрафы вступили в силу намного позже. Их размер может доходить до 100-700 тыс. рублей. Сумма зависит от того, кого именно штрафуют и за что.

Например, в ноябре этого года стало известно, что Роскомнадзор выписал первый штраф за нарушение маркировки рекламы. Провинившимся стал Telegram-канал «Лиса рулит». В нем отсутствовал идентификатор рекламы в рекламных сообщениях. Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей.

Главное — маркировка нацелена на то, чтобы обеспечить прозрачность рекламного рынка, защитить права потребителей. Кроме того, она упрощает борьбу с мошенниками и запрещенным контентом.

Защита пользователей от злоумышленников в сети и противоправного контента — одна из первостепенных целей для нашего государства. Для ее реализации уже сделано многое. Так, правительство России наделило Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты, которые содержат информацию как заходить на запрещенные в России ресурсы, и рекламу VPN-сервисов. Регулятор, разработав критерии для блокировки таких сайтов, намерен начать этим заниматься с 1 марта 2024 года.

Эксперты неоднократно говорили и писали об опасностях VPN-сервисов. С ними я полностью солидарен. Из-за этих программ персональные данные человека могут утечь в открытый доступ. При этом разработчики бесплатных VPN-сервисов активно продают пользовательскую информацию третьим лицам. Не исключено, что последними могут стать мошенники. Кроме того, подобные приложения замедляют скорость интернета, быстро разряжают аккумулятор смартфона.

Поэтому неудивительно, что большинство граждан нашей страны не пользуются VPN-сервисами. Так, по данным РОЦИТ, 62,5% россиян не используют подобные программы. Более того, такими приложениями неудобно пользоваться: нужно постоянно их включать, чтобы зайти на запрещенные ресурсы. Из-за этого 38,6% респондентов стали реже этим заниматься.

Другие эксперты тоже считают, что из-за неудобства VPN-сервисов заблокированные в РФ социальные сети активно теряют российских пользователей. Например, аудитория Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в России за год уже сократилась почти на четверть.

Драйвером такого оттока можно смело назвать и отечественные аналоги зарубежным онлайн-площадкам. Наши платформы активно развиваются, поэтому уже ничем не уступают западным. К примеру, отечественная альтернатива Instagram – LOOKY. Эта площадка позволяет создавать контент с помощью искусственного интеллекта и без проблем переносить все свои посты с Instagram на нее.

VPN-сервисы — не единственная угроза информационной безопасности населения. Другая — деятельность иностранных исследовательских компаний на территории РФ. Они собирают чувствительную информацию для нашего государства. Это данные о товарных рынках: цены на товары повседневного спроса, стоимость и состав потребительской корзины, динамика трат россиян на различную продукцию. Это также сведения о здоровье людей, диагнозах, рекомендуемых медикаментах. Все эти собранные данные иностранные исследовательские компании обрабатывают и хранят не на территории РФ.

И тут как раз возникает риск информационной безопасности, поскольку неизвестно, как они обрабатывают эти данные. Не исключено, что они могут намеренно исказить собранные сведения, а затем поделиться ими с российскими производителями различных товаров. Последние же на основе полученной информации, например, повышают или понижают цены на свою продукцию. Кроме того, собранные иностранными исследовательскими компаниями данные по россиянам могут запросто стать основой для новых санкций против РФ или же возможностью ужесточить прежние.

Поэтому крайне важен законопроект о регулировании деятельности иностранных исследовательских компаний в России, который внесен в Государственную думу РФ. И его уже поддержало правительство РФ. Суть законопроекта проста: если иностранная организация хочет продолжать работать на территории РФ, тогда она обязана быть зарегистрирована в России, а не менее 80% ее уставного капитала должно принадлежать россиянам. Все собранные данные компания обязана обрабатывать и хранить на территории РФ. Организация также должна подать заявление, чтобы ее включили в специальный реестр, который будет вести Федеральная антимонопольная служба.

Важно понимать, что маркировка рекламы в сети, блокировка сайтов о VPN-сервисах, регулирование деятельности иностранных исследовательских компаний на территории РФ — эти все инициативы направлены на обеспечение социально-экономической стабильности в стране и защиту россиян в интернете. Помимо этого, отказ пользователей, в том числе блогеров, от VPN-сервисов — означает переход людей с запрещенных онлайн-площадок на отечественные аналоги. А повышение популярности российских платформ среди населения положительно влияет на укрепление цифрового суверенитета нашей страны.

Автор — депутат Госдумы, зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

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