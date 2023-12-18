На грани закона. Что делать при встрече с деструктивом в интернете

К сожалению, деструктив стал нормой современного интернета. Это не тот контент, который нужно искать специально. На него может случайно наткнуться даже ребенок на ресурсах, предназначенных для детей. И лучшее, что можно сделать в этой ситуации — сообщить о деструктиве. Но куда?

Предлагаю сначала понять, что можно отнести к деструктивному контенту. Им может считаться все то, что способно нанести вред человеку или сподвигнуть его к причинению вреда другому. В рамках этого понятия есть разделение — существует однозначно противоправный контент, к которому относятся инструкции по употреблению или изготовлению наркотиков, сцены насилия над людьми и животными и так далее. Более неоднозначный контент попадает в серую зону — формально он не является незаконным, однако способен нанести зрителю значительный вред. Сюда, например, попадают некоторые из челленджей. Проглотить как можно больше таблеток от аллергии, задержка дыхания до потери сознания — вариантов масса.

Правильный алгоритм действий зависит от того, кто и где обнаружил деструктив. Обычно больше времени на интернет-серфинг имеют дети и подростки, поэтому для них вероятность встретиться с таким контентом выше. И чтобы знать о том, что смотрит ребенок, нужно выстраивать доверительные отношения с ним еще до покупки гаджета. Необходимо заранее объяснить ему, с чем именно он может столкнуться и почему это не стоит смотреть или читать.

Если же деструктив обнаружили вы сами, то первым действием может стать обращение в службу поддержки площадки — если она находится в российской юрисдикции, то шанс на удаление противоправного контента достаточно высок. К сожалению, работает это не всегда, особенно в случае с западными платформами. Яркий пример — треш-стримы, которые как явление расцвели именно на YouTube, несмотря на многочисленные обращения со стороны правоохранительных органов.

В тех случаях, когда площадка не реагирует на жалобы, следующим действием будет обращение в официальный государственный орган. Нужно учесть, что целевая структура будет отличаться в зависимости от характера деструктивного контента. К примеру, по фактам распространения детской порнографии, рекламы азартных игр, склонения несовершеннолетних к противоправным действиям нужно обращаться в Роскомнадзор. Если же контент касается наркотиков или экстремизма, то необходимо обращаться в МВД РФ. Сделать это можно на сайтах соответствующих ведомств.

Несмотря на то, что обращение напрямую в ведомство может быть эффективной мерой, это формальная процедура, при которой можно совершить ошибки и не добиться желаемого результата. На этот случай существуют специальные общественные организации, например РОЦИТ — центр принимает обращения на свою горячую линию.

Помните — сообщая о деструктивном контенте любым доступным вам способом, вы делаете интернет безопаснее для каждого пользователя.

Автор — декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики», член РОЦИТ Вадим Виноградов.