Налоги и блоги: как современные авторы превращают блог в профессию

Поэтому неудивительно, что в Государственной думе РФ уже прорабатывается вопрос, чтобы выделить блогерам специальный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Таким образом, эта профессия будет законодательно оформлена.

Важно — подобный подход даст начало стандартизации блогерского рынка, поможет решить множество вопросов, связанных с деятельностью авторов, в том числе уплаты ими налогов. Последнее особо актуально в свете громких историй о сокрытии известными блогерами своих доходов. Некоторые из них получали его за счет мошеннических схем.

Кроме того, в делах налоговых не последнюю роль играют онлайн-площадки, на которых лидер мнений ведет свою деятельность и выкладывает контент. Например, на иностранных платформах у автора появляется возможность затеряться в серой зоне сети и не исполнять требования российского законодательства. Неслучайно ранее Минфин предложил обязать российских блогеров, работающих за границей и размещающих контент на иностранных платформах, платить НДФЛ с доходов, которые они получили из России.

То же можно сказать и о соблюдении закона о маркировке рекламы. Однако Минфин уже готовится закрыть лазейку для рекламодателей, которые продолжают размещать рекламу в экстремистских Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Министерство работает над поправками в Налоговый кодекс, ограничивающие права компаний вычитать расходы на рекламу в интернете из выручки и уменьшать налог на прибыль, если реклама не промаркирована и сведения о ней не внесены в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

В целом получать прибыль с иностранных площадок стало намного сложнее. Например, YouTube отключил монетизацию в России. Тем не менее это не означает закат российской блогосферы, а, скорее, новый виток, только уже на отечественных площадках. Они у нас достаточно развиты и способны конкурировать с известными западными. Российские платформы предлагают ряд возможностей по созданию и монетизации контента.

Кроме того, в последнее время у западных площадок стала сокращаться российская аудитория. Люди активно переходят на отечественные ресурсы, потому что они предлагают пользователю много интересного и эксклюзивного контента. Помимо этого, чтобы зайти в тот же самый Instagram, человеку нужно включать VPN-сервисы. А эти приложения отнюдь небезопасны для пользовательских персональных данных. И отрадно, что это уже начинает понимать все больше людей. Например, по последним данным Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), 41,5% россиян считают, что использовать VPN небезопасно, а 38,6% стали реже заходить в Instagram, Facebook и X (Twitter) из-за необходимости постоянно включать для этого VPN.

Поэтому законопослушному блогеру выгодно переходить или хотя бы дублировать контент на отечественные площадки, если он хочет и дальше увеличивать свою аудиторию, повышать ее вовлеченность.

Будет также не лишним продолжать мотивировать авторов создавать свой контент именно на российских платформах. Наши площадки активно этим занимаются, прорабатывая различные механизмы стимулирования. И это у них успешно получается.

Автор — заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.