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Штрафы, деньги, два суда. За что чаще всего штрафуют западных ИТ-гигантов в РФ

Декан ВШЭ Виноградов назвал статьи законов, которые нарушают западные ИТ-гиганты

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Depositphotos
В результате игнорирования отечественного законодательства западные ИТ-гиганты регулярно попадают в российскую судебную хронику. Декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики», член РОЦИТ Вадим Виноградов констатирует: в большинстве случаев это одни и те же статьи КоАП, что приводит к увеличению штрафов из-за повторных нарушений.

Самая «любимая» статья ИТ-гигантов — 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы за неудаление запрещенного в России контента. Особенно часто по ней штрафуют Google как компанию, владеющую видеохостингом YouTube. Дело дошло уже до двух оборотных штрафов – в 2021 году сумма составила 7,2 млрд рублей, в 2022 – 21,77 млрд рублей. В данный момент решается вопрос о назначении третьего по счету оборотного штрафа.

Не отстает от Google и Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия». Например, компанию штрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей РФ. В апреле 2022 года Wikimedia Foundation получил штраф 5 млн рублей за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха.

Не менее «богатым» на взыскания для «Википедии» выдался и 2023 год. Кроме уже стандартных для нее статей штрафов электронная энциклопедия смогла удивить распространением деструктивных видеоматериалов, что обычно свойственно YouTube. Так, отказ удалить ролик с пропагандой «зацепинга» — опасном способе передвижения снаружи общественного транспорта, привел к еще одному штрафу в 800 тыс. рублей.

Статья 13.41 КоАП РФ приводит в суд техногигантов, соцсети и мессенджеры. К примеру, Таганский районный суд Москвы зарегистрировал протоколы против Apple, TikTok и Wikimedia — компаниям грозят штрафы до 4 млн рублей. Не удалось избежать штрафа по этой статье и мессенджеру Viber.

Помимо отказа от удаления запрещенной информации ИТ-гиганты регулярно нарушают антимонопольное законодательство. Так, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Google на 2 млрд рублей, признав вину компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

По мнению службы, Google установила «непрозрачные, необъективные и непредсказуемые» правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на видеосервисе YouTube. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий, что ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Не менее внушительный штраф получила и Apple: компания навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. Правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store.

Проблемы с удалением контента и антимонопольной службой продолжает регулярный отказ ИТ-гигантов от локализации данных россиян. Желание собирать и хранить персональную информацию о наших гражданах за пределами РФ пресекается Роскомнадзором. Так, за это уже были оштрафованы принадлежащий Meta (признана в России экстремистской и запрещена) мессенджер WhatsApp на 18 млн рублей, Apple на 2 млн рублей, один из самых свежих штрафов получил Google. Мировой суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян.

Автор — декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики», член РОЦИТ Вадим Виноградов.

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