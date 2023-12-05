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Логистика дорожает, а исполнителей нет

Президент МАКС Митюков объяснил, зачем маркетплейсы повышают тарифы для продавцов

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На рынке онлайн-продаж периодически происходят изменения: маркетплейсы повышают тарифы и комиссии для своих продавцов. Недавно это сделал Ozon, в июле Wildberries повысил стоимость хранения на своем складе для продавцов, а теперь к похожим мерам прибегает и «Яндекс Маркет». Подобные преобразования не являются чем-то удивительным, а скорее происходят уже привычным образом. Например, в 2022 году Ozon также повышал комиссии и тарифы на доставку для продавцов, то же самое делал и Wildberries в конце 2021 года. С одной стороны, подобные меры приводят к большим затратам предпринимателей на внешние расходы, с другой — благодаря комиссиям маркетплейсы смогут больше инвестировать в меры поддержки и субсидирование как продавцов, так и покупателей. Но возникает логичный вопрос: что вынуждает маркетплейсы применять подобные меры? И какие именно выгоды получат продавцы и покупатели? Об этом и не только читайте в материале.

Склады есть, людей нет

Одна из основных причин повышения тарифов — недостаток исполнителей на складах. Под исполнителями подразумеваются не только курьеры, но и водители, сотрудники фулфилментов и др. Мощности сервисов растут, количество складов тоже, на этом фоне спрос бизнеса на рабочую силу просто не успевает за предложением. Усугубляет положение ситуация с безработицей: в России наблюдается рекордно низкий процент неработающих людей, который составляет 3%. Это означает, что специалистов для сферы просто неоткуда взять, они уже во многом заняты в других сферах экономики. Нехватку рабочей силы подтверждает и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая заявила, что экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, а новых рабочих кадров не хватает. При этом даже общий рост доходов в стране, о котором говорит Росстат, пока не повлиял на рынок труда в сфере: привлекательность необходимых для складов позиций (сборщик, комплектовщик и т.д.) для граждан не увеличилась. Причем тенденция касается как людей постарше, так и молодежь. Все больше молодых людей тянутся к ИТ, складская деятельность им не так интересна. А что касается старшего поколения, то оно уже задействовано в других отраслях и сферу менять не готово.

Логистика растет в цене

Стоимость транспортировки товаров также увеличилась на всех этапах. Одна из причин — дефицит дальнобойщиков, которых компании вынуждены искать буквально постоянно. По самым скромным подсчетам логистической компании «ПЭК», в отрасли не хватает около 60 тыс. дальнобойщиков — за 5 лет дефицит кадров вырос на 6%. Такие цифры обусловлены снижением престижа профессии и тяжелыми условиями труда, которые некоторым современным людям кажутся неприемлемыми, тем более, что альтернативных способов заработать на рынке великое множество. Отдельно стоит сказать про сферу грузовых автоперевозок, которая является основой транспортной логистики маркетплейсов: в 2023 году она тоже резко подорожала, одна только цена поездки увеличилась до 38%. Повлиял на такое сильное увеличение цены огромный спрос, выросший летом 2023 года на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также подорожание комплектующих для крупногабаритных машин, предназначенных для перевозок. Ситуацию усугубило и уменьшение количества автошкол, это подтверждает замглавы «ПЭК» Вадим Филатов. Представитель отрасли отмечает, что существенно снизился престиж профессии: теперь молодые кадры реже садятся за руль грузовика, т.к. они вынуждены большую часть месяца проводить в рейсе вдали от дома, что для них неприемлемо.

Меньшее из зол

В условиях постоянного роста расходов маркетплейсы понемногу повышают тарифы, стараясь сохранить привычное качество и скорость сервиса, а также его стабильную работу для партнеров и покупателей. К примеру, рост тарифов позволит продолжать наращивать инвестиции в логистику и делать доставку быстрее, вкладывать больше в спецпредложения и скидки для клиентов, чтобы увеличивать спрос на товары продавцов. Проблему маржинальности самих маркетплейсов повышение тарифов вряд ли решит, но в условиях ограниченности ресурсов единственная альтернатива — фактический отказ от части услуг для продавцов и партнеров, что может навредить первым, т.к. часть продавцов полностью полагается на инфраструктуру маркетплейса и не имеет собственных ресурсов на логистику. Большинство российских еком-площадок все еще глубоко убыточны, и выход из этого финансового состояния займет намного больше времени, чем разовое изменение тарифов.

Автор — президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России (МАКС) Александр Митюков.

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