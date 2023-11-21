Только в мышеловке

Член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин объяснил, почему опасно пользоваться не только платными, но и бесплатными VPN-сервисами.

«Бесплатно» – в нашем мире это слово почти всегда вызывает настороженность. Ведь практически любое действие человека или компании стоит денег, и далеко не все могут позволить себе делать что-то безвозмездно. По этой причине бесплатностью иногда завлекают в тех случаях, когда на самом деле цена настолько высока, что ее не хотят озвучивать. И это в полной мере применимо к VPN-сервисам в их современном виде.

Предлагаю коротко вспомнить, почему Россия однажды стала второй в мире страной по числу скачиваний VPN-сервисов. В связи с определенными действиями компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) государству пришлось попросить ее закрыть дверь в РФ с обратной стороны. Не все пользователи оказались готовы к таким поступкам со стороны привычных сервисов и не успели перенести свои контакты или бизнес на проверенные платформы, поэтому отчаянно искали способ вновь получить доступ к продуктам экстремистской компании. В результате это спровоцировало резкий рост популярности VPN-сервисов, но без понимания механизма их работы.

Увидев объем спроса, компании и частные разработчики стали наперебой предлагать VPN собственной разработки. И слово «бесплатный» в этом контексте стало элементом множества откровенно лживых рекламных кампаний. Не требуя денег с пользователя, они забирали кое-что намного более ценное – его персональные данные, а также устанавливали вредоносное программное обеспечение на девайс.

Может показаться, что наткнуться на подобные сервисы можно только в дальних уголках интернета. Как бы не так – скачать VPN со встроенным троянским вирусом для кражи банковской информации можно прямо из официального магазина Google Play.

На самом деле, использование VPN-сервисов в мошеннических целях – довольно старый прием. Еще в 2015 году сервис Hola VPN применялся для создания обширного ботнета – сети из зараженных вирусом устройств, чьи ресурсы могут быть использованы злоумышленниками в преступных целях, например для совершения DDoS-атак. Даже платные сервисы не упускали случая обмануть клиентов. В 2017 году стало известно об афере с MySafeVPN – сервис брал 24.99 долларов за подписку на три месяца, но при этом даже не являлся VPN-сервисом и не имел сети серверов.

Стоит отметить, что вред от подобных приложений давно изучен и систематизирован. Известно, что 84% сервисов допустят утечку вашего реального IP-адреса, еще 82% попытаются получить доступ к конфиденциальным данным, 75% используют стороннее отслеживание, а 38% содержат вредоносные программы.

Потеря персональных и банковских данных, риск стать частью ботнета, «бомбардировка» рекламой – вот реальная стоимость использования VPN-сервисов. Тем не менее, только вы можете объявить ценность этим данным и определить, стоят ли они доступа к любимой западной платформе. Тем более, что в российском сегменте есть множество достойных аналогов западным площадкам с уникальным контентом и интересными функциями. А главное для доступа к ним не нужно мучиться с VPN и каждый раз рисковать своей безопасностью в сети.

Автор — член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.