Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Только в мышеловке

Депутат Госдумы Немкин объяснил, за чей счет существуют бесплатные VPN-сервисы

close
100%
Depositphotos
Член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин объяснил, почему опасно пользоваться не только платными, но и бесплатными VPN-сервисами.

«Бесплатно» – в нашем мире это слово почти всегда вызывает настороженность. Ведь практически любое действие человека или компании стоит денег, и далеко не все могут позволить себе делать что-то безвозмездно. По этой причине бесплатностью иногда завлекают в тех случаях, когда на самом деле цена настолько высока, что ее не хотят озвучивать. И это в полной мере применимо к VPN-сервисам в их современном виде.

Предлагаю коротко вспомнить, почему Россия однажды стала второй в мире страной по числу скачиваний VPN-сервисов. В связи с определенными действиями компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) государству пришлось попросить ее закрыть дверь в РФ с обратной стороны. Не все пользователи оказались готовы к таким поступкам со стороны привычных сервисов и не успели перенести свои контакты или бизнес на проверенные платформы, поэтому отчаянно искали способ вновь получить доступ к продуктам экстремистской компании. В результате это спровоцировало резкий рост популярности VPN-сервисов, но без понимания механизма их работы.

Увидев объем спроса, компании и частные разработчики стали наперебой предлагать VPN собственной разработки. И слово «бесплатный» в этом контексте стало элементом множества откровенно лживых рекламных кампаний. Не требуя денег с пользователя, они забирали кое-что намного более ценное – его персональные данные, а также устанавливали вредоносное программное обеспечение на девайс.

Может показаться, что наткнуться на подобные сервисы можно только в дальних уголках интернета. Как бы не так – скачать VPN со встроенным троянским вирусом для кражи банковской информации можно прямо из официального магазина Google Play.

На самом деле, использование VPN-сервисов в мошеннических целях – довольно старый прием. Еще в 2015 году сервис Hola VPN применялся для создания обширного ботнета – сети из зараженных вирусом устройств, чьи ресурсы могут быть использованы злоумышленниками в преступных целях, например для совершения DDoS-атак. Даже платные сервисы не упускали случая обмануть клиентов. В 2017 году стало известно об афере с MySafeVPN – сервис брал 24.99 долларов за подписку на три месяца, но при этом даже не являлся VPN-сервисом и не имел сети серверов.

Стоит отметить, что вред от подобных приложений давно изучен и систематизирован. Известно, что 84% сервисов допустят утечку вашего реального IP-адреса, еще 82% попытаются получить доступ к конфиденциальным данным, 75% используют стороннее отслеживание, а 38% содержат вредоносные программы.

Потеря персональных и банковских данных, риск стать частью ботнета, «бомбардировка» рекламой – вот реальная стоимость использования VPN-сервисов. Тем не менее, только вы можете объявить ценность этим данным и определить, стоят ли они доступа к любимой западной платформе. Тем более, что в российском сегменте есть множество достойных аналогов западным площадкам с уникальным контентом и интересными функциями. А главное для доступа к ним не нужно мучиться с VPN и каждый раз рисковать своей безопасностью в сети.

Автор — член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Картина дня
США не ждут поражения России. Почему Зеленскому придется пойти на переговоры
Полковник Ходаренок: Украина может пойти на диалог с РФ весной 2024 года
В Госдуме задумались о здравом смысле после помилования каннибала-расчленителя
Осужденного за коррупцию экс-главу управления СК нашли мертвым в колонии
Жена Газманова об эмиграции из России: «Скучаю по мужу»
Грузовик со взрывчаткой попал в ДТП под Пензой
В Азербайджане предложили Армении провести мирные переговоры на госгранице
В МИД РФ заявили, что Аргентина не отказывалась от участия в саммите БРИКС
Новости и материалы
Дзагоеву посоветовали заняться танцами вместо тренерской карьеры
Силуанов назвал правильным курс Центробанка
В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Стало известно о смертельном ударе израильского дрона по машине с людьми на юге Ливана
За сутки ВСУ потеряли до 75 солдат на Южно-Донецком направлении
Россияне резко снизили объем переводов валюты за рубеж
Собака президента Грузии потерялась в парке, но быстро нашлась
В Молдавии отреагировали на запрет на въезд в Россию 11 депутатам
Бузова ответила на слухи о воссоединении с Давой
Семье двухлетней девочки выплатили 200 тыс. рублей за травму дочери на спортплощадке
Китайские СМИ опубликовали шпионские фотографии детали iPhone 16 Pro
ВС РФ поразили три бригады ВСУ на Запорожском направлении
В РФС назвали нелогичным количество игроков «Зенита» в сборной России
«Длится месяцами»: врачи рассказали о необычном заболевании россиян
Финансист не исключил скорого снижения курса рубля
Россияне попытались провезти в КНР цепи из промышленного золота на 1,6 млн рублей
Путин обсудит с Рахмоном ситуацию в Афганистане
Путин примет участие в саммите G20 онлайн
Все новости
«Сменят президента. Возможно, не убьют». Когда на Украине ждут третий «майдан»
Зеленский: операцию «Майдан-3» собираются провести на Украине до конца 2023 года
«Принято решение освободить». Почему экс-гендиректора «Зимней вишни» выпустили из колонии
Осужденная на 13,5 года экс-гендиректор «Зимней вишни» Судденок вышла на свободу
ВСУ провалили десантную операцию на Херсонском направлении
Москва, автомобиль и 30 км пешком. Как мигрантов привозят на российско-финскую границу
«Фонтанка» выяснила, что мигрантов в России до финской границы довозят контрабандисты
«Ребята быстро выросли»: налоговая объяснила проверки блогеров
Глава ФНС Егоров объяснил претензии к блогерам проблемами слишком быстрого роста
«Экстремист с колониальным проектом»: что в мире говорят о новом президенте Аргентины
Сенатор Пушков: программа президента Милея может привести Аргентину к катастрофе
Актриса, поэтесса, мать четверых детей. Амалии Мордвиновой — 50
Доллар ниже 88 рублей. Каким может быть предел его падения до конца года
Экономист Перепелица спрогнозировал доллар по 85 рублей в ноябре-декабре
«История с «Кадетством» закончена». Актер Артур Сопельник — о детской славе и сериале «Абрек»
Актер Сопельник заявил, что сериалу «Кадетство» не нужно продолжение
Тест: кто в этом сезоне «Отчаянных домохозяек» главный негодяй?
Угадайте, кто совершал преступления в культовом сериале
«НАТО перестанет существовать»: Зеленский рассказал Западу о планах России
Зеленский отказался от переговоров с Россией, невзирая на тяжелое положение ВСУ
«Пропал с радаров». Что стало с пилотом, угнавшим МиГ-25 из СССР
В США умер пилот-перебежчик Беленко, угнавший МиГ-25 в Японию в 1976 году
С нее началось «дело врачей»: обвиняла ли Тимашук коллег в убийстве Жданова?
«Инициатор дела врачей» кардиолог Тимашук родилась 125 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий