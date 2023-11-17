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Индивидуальные решения для урегулирования долга

Искусственный интеллект снизил частоту выхода на позднюю просрочку на 20%

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ВТБ
ВТБ первым на банковском рынке внедрил модели искусственного интеллекта для работы с клиентами, которые находятся в непростой финансовой ситуации. С их помощью заемщики c просроченной задолженностью проактивно получают индивидуальные решения для урегулирования долга. За девять месяцев с начала года доля клиентов банка, которые справились с задолженностью, достигла 96%, а выходящих на позднюю просрочку (90+) - снизилась на 20%, рассказал изданию в рамках конференции НАПКА руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

С запуском инновационных скоринговых моделей ВТБ увеличил выдачи проактивной реструктуризации кредитов на 65% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Модели учитывают до 1000 различных параметров, включая доступную информацию о клиенте, внешней и внутренней среде, что позволяет банку предлагать наиболее эффективные решения — подбирать инструменты финансового урегулирования персонализировано, исходя из множества параметров, среди которых в том числе и срок образования долга.

Например, если клиент не платил по кредиту 3 дня, а его финансовые параметры не изменились, то системе достаточно напомнить о платеже. В ситуации, когда у заемщика просрочка дольше, например, 60 дней, кроме напоминания модель подберет наиболее выгодный инструмент урегулирования, предложит проактивную реструктуризацию и сообщит о предложении клиенту по телефону или в ВТБ Онлайн.

После чего с заемщиком свяжется сотрудник банка и поможет урегулировать вопрос с долгом еще до того, как заемщик сам поймет, что необходимо обратиться за помощью в банк.

«Ранее для анализа клиентской ситуации и поиска наилучшего решения использовались простые параметрические и непараметрические модели. Сегодня ВТБ первым на рынке начал применять для этого передовые алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта, которые позволяют предложить каждому персональный, наиболее эффективный инструмент урегулирования. Инновации также помогают высвободить время сотрудников на решение наиболее сложных и редких ситуаций. Такая синергия обеспечивает уникальный клиентский сервис, повышает удовлетворенность и лояльность клиентов. После внедрения новых скоринговых моделей количество клиентов, сталкивающихся с поздники сроками просрочки, снизилось на 20%, а количество обращений по вопросам урегулирования снизилось на 45%», — подчеркнул Евгений Новиков.

Автор — руководитель департамента финансового урегулирования — вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

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