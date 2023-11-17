Балансировка спроса и предложения

Хотели как лучше

В конце прошлой недели на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, который вызывал активную критику со стороны экспертного сообщества в последние месяцы, – о введении дополнительных требований по локализации автомобилей в такси. Авторы документа планируют законодательно закрепить обязательство закупать для такси только автомобили с определенной долей российского участия. Проект закона предполагает, что регионы смогут самостоятельно устанавливать требования к уровню локализации машин, которые используются в такси. При этом минимальный порог для такси устанавливается правительством.

На первый, не погруженный в реальную ситуацию в отрасли, взгляд, такая инициатива кажется логичной. Именно таксомоторная отрасль во всем мире традиционно является одним из ключевых потребителей автопрома. Такси представляются авторам законопроекта понятным инструментом для поддержки спроса на отечественные автомобили. Однако в реальности ситуация устроена гораздо сложнее, особенно в условиях значимых структурных изменений, которые сегодня наблюдаются на автомобильном рынке.

Локализовать локализованное

Сейчас основу парка всей отрасли такси уже составляют локализованные автомобили. Это произошло без всякого регулирующего воздействия. Таксопарки отдавали предпочтение таким машинам из-за доступной цены, широкого модельного ряда, отвечающего запросу отрасли по своим характеристикам, а также из-за наличия запчастей, обширного опыта эксплуатации и ремонта. Однако из-за структурных изменений, произошедших в последние годы, количество моделей, которое может предложить местный автопром таксомоторному рынку, значительно сократилось, а оставшиеся поставляются по завышенным ценам.

Сейчас новые зарубежные автомобили используются преимущественно для поездок в сегментах повышенного комфорта и премиальном. А вот в самом массовом эконом-сегменте ситуация сложнее. Игроки рынка признают, что здесь дефицит машин ощущается особенно остро. Так, к примеру, российский автопром в эконом-сегменте в ближайшее время сможет предложить только (или преимущественно) автомобили с ручной коробкой передач. Управлять ими в условиях большого города менее удобно, поэтому спрос на них со стороны водителей традиционно низкий.

Как следствие, таксопаркам невыгодно закупать такие модели: водители реже берут их в аренду, парки дольше окупают их. Поэтому сейчас важно масштабировать отечественное производство так, чтобы поставлять в достаточном объеме автомобили, отвечающие запросу отрасли как по техническим характеристикам, так и по цене. При этом важно учесть, что регионы, где есть собственное автопроизводство, могут искусственно ограничивать конкуренцию на общероссийском рынке. В субъектах, где развит автопром, и соседних предложение будет в основном состоять из моделей локальных марок, и этот фактор нужно принимать во внимание – как его положительные (доступность для покупателя), так и отрицательные стороны (отсутствие конкуренции).

Старое доброе слово «дефицит»

Авторы законопроекта в качестве одной из основных предпосылок внесения инициативы обозначают снижение продаж на внутреннем рынке. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 году составит 1 млн единиц. Сравните, в 2021 году был 1,67 млн. Число новых автомобилей, поступивших в отрасль такси, также снизилось с 60 тыс. в 2021 году до 22 тыс. в 2022 году. По прогнозам, за 2023 год новых машин поступит еще меньше, чем в 2021 году.

В первую очередь, такое заметное падение связано с высокой стоимостью транспортных средств. По оценкам экспертов, в 2023 году средняя стоимость автомобиля эконом-класса выросла на 70%, до 1,7 млн руб. Также растет и стоимость лизинга, напрямую привязанная к уровню ключевой ставки, которая с конца июля повышается уже в четвертый раз. Пропорционально подорожали запчасти и расходные материалы. Введение жестких ограничений только усугубит ситуацию с дефицитом машин в отрасли и ценами на них.

Как следствие, владельцы профильного бизнеса будут вынуждены откладывать решение об обновлении парка. А таксомоторный парк, который за последние годы бурного развития сферы такси значительно омолодился, сильно прибавит «в возрасте», что может негативно сказаться на уровне безопасности поездок.

Альтернативные меры поддержки

Мало искусственно создать рынок сбыта – важно обеспечить условия, которые будут стимулировать спрос. В рыночных реалиях это не делается через административные меры. Рынок отечественного автопрома, безусловно, находится в непростых условиях и нуждается в адресной поддержке. Однако она не должна строиться на ограничении других отраслей.

В результате предлагаемых автором законопроекта мер отрасль такси будет сжиматься и терпеть убытки. Долгосрочно это приведет к сокращению, а не росту ее спроса и негативному влиянию на экономику в целом. Эти последствия нельзя не учитывать, ведь в конечном итоге пострадает, в первую очередь, малое и среднее предпринимательство, которое составляет основу рынка такси. А главное – обычные люди как конечные получатели услуг.

Наиболее правильной альтернативой запретительным мерам видится путь расширения производственных мощностей и разработка мер, стимулирующих продажи отечественных машин. Что нужно, чтобы нормализовать ситуацию? Субсидии и государственные программы, направленные на снижение цен на автомобили, которые собираются на территории Российской Федерации. Сегодня такая программа есть и активно применяется только в Москве. Эту практику надо активно распространять и на другие регионы. Еще один важный шаг на пути к повышению спроса – ограничение наценки со стороны производителей и дилеров.

Без финансово-экономических расчетов на примере конкретных регионов, анализа финансовой устойчивости перевозчиков и рынка пассажирских перевозок инициатива по локализации может привести к нарушению баланса интересов автопроизводителей – перевозчиков – пассажиров. Чаще всего дополнительные издержки в конечном итоге перекладываются на конечного потребителя, оказывая влияние на пассажиропоток и доступность транспорта в регионах.

Только взвешенный подход к балансировке спроса и предложения локализованных машин поможет автомобильной промышленности стать одним из двигателей на пути к суверенизации экономики и импортонезависимости России.

Автор — депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачев.