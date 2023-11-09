Доминирование с последствиями: на что способен пойти Google ради прибыли

Google занимает доминирующее положение на различных рынках благодаря своим продуктам и приобретению более мелких компаний. Декан института права ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, за счет чего компания укрепляет лидирующие позиции, и как Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы.

Google – один из самых дорогих брендов в мире. Поисковой системой корпорации пользуются более 4 млрд человек из разных стран. Другие сервисы Google также популярны среди пользователей и B2B-клиентов, поэтому финансовые показатели у ИТ-гиганта из года в год растут. Так, за Ⅲ квартал этого года выручка компании выросла на 11% и составила 76,7 млрд долларов.

Кроме того, Google занимает доминирующее положение на различных рынках благодаря своим продуктам и приобретению более мелких компаний. При этом, чтобы укрепить лидирующие позиции, корпорация в ряде случаев идет на нарушение антимонопольного законодательства различных стран. Даже в США к ИТ-гиганту есть претензии. Так, в сентябре этого года в Америке началось громкое судебное разбирательство против Google. Власти США обвинили корпорацию в том, что она нарушила правила честной конкуренции, монополизировав рынок онлайн-поиска.

В конце октября, в ходе антимонопольного разбирательства, стало известно, что ИТ-гигант заплатил 26,3 млрд американских долларов другим компаниям, чтобы его поисковая система использовалась по умолчанию в веб-браузерах и смартфонах.

На такое отношение Google к здоровой конкуренции обратил внимание и глава Microsoft Сатья Наделла, который стал свидетелем в этом громком антимонопольном деле. Он заявил в федеральном суде в Вашингтоне, что даже Microsoft трудно конкурировать с корпорацией в интернете. При этом Сатья Наделла заметил, что интернет является «сетью Google».

Аналогичная история с ИТ-гигантом и в Японии: тоже производители смартфонов, также просьбы корпорации, чтобы они по умолчанию устанавливали ее поисковик, браузер и магазин приложений на свои устройства. При этом Google обещает отчисления от своих доходов, если производители не будут устанавливать по умолчанию приложения его конкурентов. Японская комиссия по добросовестной торговле уже начала расследование по этому делу.

Google активно злоупотребляет своим доминирующим положением и на рынке онлайн-рекламы. К примеру, летом этого года Еврокомиссия обвинила ИТ-гиганта в том, что он отдает предпочтение своим собственным сервисам рекламы в интернете в ущерб конкурирующим поставщикам рекламных технологий, рекламодателям и онлайн-издателям. По мнению представителей Еврокомиссии, ситуация изменится, если Google продаст часть своего рекламного бизнеса. Примечательно, что в январе этого года Министерство юстиции США потребовало от ИТ-гиганта, чтобы он продал свои рекламные технологии, так как корпорация монополизировала рынок онлайн-рекламы.

Другой источник дохода Google – это продажа пользовательских данных третьим лицам. Причем масштабы такой торговли серьезные: как пишет Bloomberg, каждый день ИТ-гигант проводит более 70 млрд операций по передаче информации. При этом порой он собирает данные незаконно, и не ограничивается в этом деле только взрослыми. Корпорации также интересна информация о детях. В этом году на это уже обратило внимание Управление комиссара по информации (ICO) Великобритании, начав расследование о случаях, когда YouTube незаконно собирал данные о несовершеннолетних.

Все эти истории говорят о том, что ради финансовой выгоды и укрепления своего доминирующего положения Google готов пойти на многое. Его не останавливает ни возможное нарушение законов, ни то, что своими действиями он негативно влияет на конкуренцию на рынке. Ничего личного, просто бизнес.

Автор: декан института права ВШЭ Вадим Виноградов