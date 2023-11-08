«Добро пожаловать в сеть!» Как познакомить ребенка с интернетом?

Современные дети растут в эпоху цифровизации. Мир вокруг стремительно меняется, и привычные процессы переходят в киберсреду. Родителей беспокоит, на какой контент можно наткнуться в сети и как уберечь детей от опасностей? Глава Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова считает, что порой слишком строгие ограничения становятся медвежьей услугой. Впоследствии подросток перестает доверять семье и воспримет это как покушение на свою свободу.

Возраст имеет значение?

В прошлом году «Лаборатория Касперского» провела исследование и выяснила, что в России 88% детей в возрасте от 7 до 10 лет уже имеют собственный смартфон или планшет. Каждый ребенок уникален, однако многие медики и психологи рекомендуют начинать погружение в интернет не раньше 6-7 лет. Важно сначала познакомить малыша с офлайн-реальностью и научить общаться с людьми. Когда базовые навыки письма и чтения будут усвоены, а коммуникация налажена, то можно задуматься и о мире гаджетов. Не стоит забывать и про возрастные ограничения. Аккуратно выбирайте детские приложения и каналы, на которые разрешаете подписываться ребенку.

С чего начать?

Стоит рассказать, что интернет может быть полезным. Покажите ребенку образовательные ресурсы, познавательные ролики и развлекательные приложения для закрепления знаний. В первое время лучше находиться рядом, следить за действиями детей. Они будут неуверенно ориентироваться в цифровом пространстве, могут случайно перейти не по той ссылке или открыть ненужную программу.

Показывайте, как работать в сети на своем устройстве, чтобы в будущем ребенок мог безошибочно справляться с задачами сам. Устанавливайте ограничения по времени. Многие сайты умело захватывают внимание, заставляя беспрерывно находиться онлайн. Помогайте возвращаться в реальный мир и не забывать о задачах в офлайне.

Баланс между онлайн и офлайн активностями является крайне важным для детей в современном мире. С одной стороны, онлайн мир предоставляет детям доступ к образовательным ресурсам, социальным связям и развлечениям. Однако чрезмерное время, проведенное в интернете, может привести к проблемам со здоровьем, социальной изоляции и зависимости.

Офлайн активности, такие как спорт, хобби, чтение и общение в реальном мире, играют важную роль в развитии физического и эмоционального благополучия детей. Они также помогают укрепить социальные навыки и улучшить концентрацию и внимание.

Поэтому важно находить баланс между онлайн и офлайн активностями для детей, чтобы обеспечить им полноценное физическое, эмоциональное и интеллектуальное развитие. Родители и педагоги должны поощрять детей заниматься разнообразными видами деятельности и контролировать время, проведенное в интернете, чтобы обеспечить им здоровое и сбалансированное детство.

Ослабление контроля

Подростки используют интернет в учебе, общаются с друзьями в соцсетях и проводят там свое свободное время. Быть непреклонным родителем как раньше уже не получится. Если вы начнете отбирать телефон, отключать дома Wi-Fi и неустанно будете напоминать о вреде гаджетов, то вызовете лишь сопротивление. Можно поступить хитрее. Установите режим «родительского контроля», чтобы видеть, как много времени он проводит в разных утилитах. В настройках браузера есть возможность заблокировать для посещения некоторые ресурсы. Это поможет оградить чадо от запрещенного контента.

Контроль над ребенком в сети должен устанавливаться как родителями, так и образовательными учреждениями. Родители должны быть осведомлены о том, какие сайты и приложения использует их ребенок, и установить правила использования интернета в доме. Они также должны обсудить с детьми правила безопасности в сети, такие как никогда не делиться личной информацией или не встречаться с незнакомцами из интернета.

Образовательные учреждения также могут играть важную роль в установлении рамок контроля над ребенком в сети, предоставляя информацию о безопасном использовании интернета и проводя обучающие мероприятия для учащихся.

Важно, чтобы контроль над ребенком в сети был основан на доверии и открытом общении. Родители и педагоги должны регулярно обсуждать с детьми их онлайн активности, помогать им развивать критическое мышление и умения в области цифровой грамотности. Только таким образом можно обеспечить безопасное и полезное использование интернета для детей.

Не забывайте о цифровой грамотности

Знания — сила. Это касается и киберсреды, нужно доходчиво объяснить основные правила безопасности в виртуальном мире. Обладая информацией о персональных данных и методах их защиты, о буллинге, фейках и схемах мошенничества, дети будут подготовлены к возможным угрозам в сети. Предлагайте свою помощь, отвечайте на вопросы и наладьте доверительные отношения. Периодически отправляйте познавательные статьи по цифровой грамотности. Не будет лишним предложение поучаствовать в хакатоне или конкурсе, связанном с ИТ-тематикой. Это вызовет дополнительный интерес к вопросу.

На мой взгляд, для получения базовых навыков цифровой грамотности наиболее эффективными программами являются те, которые сочетают в себе обучение основам безопасности в интернете, критическому мышлению и использованию цифровых инструментов. Программы, которые помогают детям понимать, как защищать свои личные данные в сети, как распознавать фейковые новости и манипуляции, а также как эффективно использовать интернет для образовательных целей, будут наиболее полезными.

Кроме того, важно, чтобы эти программы были интерактивными и увлекательными для детей, чтобы они могли учиться через игру и практику. Такие программы могут включать в себя онлайн курсы, обучающие игры, вебинары и другие формы обучения.

Автор — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.