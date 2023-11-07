Всевидящее око. Как уменьшить свой «цифровой след» в интернете

Стоит разобраться, что именно входит в так называемый «цифровой след» пользователя и как отличают активность именно вашего девайса. Начать можно с IP-адреса – уникального идентификатора устройства в сети. По нему можно определить как местоположение устройства, так и провайдера интернет-услуг.
Забегая вперед, стоит отметить, что ваш провайдер наверняка записывает и хранит историю посещенных сайтов.
Второй способ идентифицировать устройство – файлы cookie, предупреждения об использовании которых появляются практически на каждом сайте. Ресурсы используют эти небольшие файлы для того, чтобы предоставить персонализированный опыт, запомнить конкретные настройки, автоматически выполнять вход без повторного ввода логина и пароля. Это удобные функции, но, к сожалению, зачастую cookie используются для сбора данных о пользователях без их явного согласия. Особенно это касается рекламных сетей и аналитических служб, которые отслеживают активность человека и используют эту информацию для персонализированной рекламы или сбора аналитических данных.
Во многих браузерах cookie-файлы можно блокировать, но даже это не страхует вас от отслеживания. Дело в том, что при запросах браузер может передавать информацию о своей версии, об установленной на вашем устройстве операционной системе и разрешении экрана, об используемом вами языке, вашей временной зоне и другие данные, по которым можно создать так называемый «отпечаток браузера», по которому можно идентифицировать пользователя. Помимо этого, существуют и некоторые функции, включенные по умолчанию. К примеру, они могут автоматически отправлять статистику и телеметрию и разрешать доступ к геолокации.
Чтобы закрыть «всевидящее око», понадобится выполнить несколько действий и поменять подход к интернет-серфингу. Не стоит игнорировать предупреждения о файлах cookie – всегда отклоняйте запросы на отслеживание. Проверьте настройки браузера и отключите все подозрительные настройки, вроде сбора статистики. Используйте сторонние расширения, которые помогают блокировать скрипты и предотвращать сбор данных о вас. В некоторых случаях стоит поменять поисковую систему – они тоже часто выступают в роли «архивариуса» и сохраняют огромный массив данных о пользователях для заработка на персонализированной рекламе.