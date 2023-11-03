Лицемерие и невежество: какими показали себя западные политики заявлениями по Газе

США за международное право, но число жертв для них неважно
Примечательно, что еще до начала последней фазы обострения палестино-израильского конфликта Независимая международная комиссия ООН фиксировала акты агрессии Израиля по отношению к Газе. Доклад комиссии по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях, опубликованный 23 октября, содержит доказательства военных преступлений израильтян. Несоразмерные удары Израиля по Газе в период с мая 2021 года по август 2023 года представляют собой военное преступление, а запрет на ввоз гуманитарной помощи в Газу нарушает международное право, говорится в документе.
Вслед за этим комиссия потребовала привлечь к ответственности всех нарушивших международное гуманитарное право или атаковавших мирное население, но реальных действий за этим не последовало.
Нарушение Израилем норм международного права фиксируется и на уровне отдельных чиновников европейских государств, однако осуждения правительства Биньямина Нетаньяху и тем более призывов повлиять на него в их словах не усматривается. Например, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде 1 ноября констатировал факты разрушения Израилем социальных и гражданских объектов в Газе, назвав это «ужасно драматической гуманитарной ситуацией», передает агентство Reuters. Озвучивать предложения, как остановить катастрофу, которая сегодня по вине Израиля разворачивается в Газе на глазах у всего мира, он, однако, счел излишним.
Создается ощущение, что представители западных военно-политических блоков, международных организаций и институтов один за другим повторяют слова о необходимости соблюдения Израилем норм международного права, однако сами с трудом верят в их смысл, по факту продолжая реализовывать свои политические и бизнес-амбиции за счет жизней тысяч палестинских детей.
Как передает слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Reuters, власти Израиля должны обеспечить защиту гражданских в секторе Газа. «Мы осуждаем террористические атаки ХАМАС против Израиля. В то же время важно, чтобы ответ Израиля осуществлялся в рамках международного права, чтобы жизни гражданского населения были защищены и чтобы гуманитарная помощь доставлялась в Газу», — заявил Столтенберг. При этом он не предложил реальных механизмов решения проблемы. По последним данным, число жертв в секторе Газа уже составило свыше девяти тысяч человек.
Есть, однако, и такие политики, которым не удалось сохранить ореол таинственности вокруг мифических усилий, якобы предпринимаемых США и всем Западом по устранению гуманитарной катастрофы в Газе. К таковым относится, например, американский сенатор Линден Грэм, который рассказал о реальных намерениях Вашингтона в операции Израиля против палестинцев. США не ставят для себя предел потерь среди мирного населения в секторе Газа и не собираются «брать паузу», заявил он.
ЕС оправдывается «специфическим контекстом»
Ситуация внутри Евросоюза еще парадоксальнее. В то время, как главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку Израиля осуждают дипломаты и депутаты ЕС, самих представителей Евросоюза подвергают критике за политику двойных стандартов при оценке действий правительства Нетаньяху.
По сообщениям Politico, депутаты и дипломаты Евросоюза составили коллективное письмо о предвзятом отношении фон дер Ляйен к Израилю, которое подписали почти 800 человек. Последней каплей стало выступление главы Еврокомиссии в середине октября, во время которого она подтвердила право Израиля на самооборону, но не упомянула поддержку Евросоюзом инициативы создания единого палестинского государства наравне с государством Израиль.
На условиях анонимности депутаты и дипломаты заявили Politico, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих полномочий, что в особенности проявилось по время ее визита в Израиль. Она выразила солидарность с Израилем, но не передала призывы депутатов к соблюдению Израилем международного права. Это вызвало публичный упрек со стороны верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, который напомнил, что глава Еврокомиссии не вправе представлять Евросоюз во внешней политике.
При этом на саммите в Каире по палестино-израильскому конфликту, в котором приняло участие более 30 государств и международных региональных организаций, представителей Евросоюза осудили за двойные стандарты при оценке действий Израиля, сообщала 23 октября газета Financial Times.
«Страна за страной атаковали представителей ЕС... Их решительно обвиняли в двойных стандартах и лицемерии за осуждение нарушения гуманитарного права со стороны России, но не со стороны Израиля», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на очевидцев.
Подчиняясь позиции, которой по палестино-израильскому конфликту придерживается глава Еврокомиссии, представители ЕС вынуждены изобретать формулы оправдания политики двойных стандартов, которая явно просматривается на примере отношения к действиям Израиля.
Отвечая на вопросы европейских журналистов на брифинге в Брюсселе, представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Еврокомиссия не может осуждать полную блокаду Израилем сектора Газа, включая прекращение поставок воды, электричества и топлива всем жителям анклава.
На брифинге итальянский журналист напомнил, что в октябре 2022 года глава Еврокомиссии обвинила Россию в ударах по инфраструктуре Украины, квалифицировав эти действия как «военные преступления». После этого последовал вопрос, готова ли Еврокомиссия назвать «актом чистого террора» решение отрезать от воды, электричества и топлива женщин и детей сектора Газа. На это Мамер ответил, что заявление фон дер Ляйен было сделано «в очень специфическом контексте».
НАТО: уничтожение народа как право на самооборону
У НАТО в свою очередь объяснение действий Израиля в секторе Газа сводится не к «специфике ситуации», а к «праву на самооборону». Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе сформулировали свою позицию, согласно которой Израиль «имеет право на самооборону», а боевики ХАМАС «должны немедленно освободить всех заложников».
При этом решение о том, как будет реализовано это «право» должно оставаться за Израилем, уверены в Лондоне. «Суждения о том, как это сделать (провести операцию), остаются за Израилем», — приводит слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса газета Politico.
Подобный подход западных политиков заставляет быть уверенными только в одном: в ближайшее время ожидать разрешение конфликта и остановки гуманитарной катастрофы в секторе Газа силами США и ЕС точно не стоит. Геополитический кризис, свидетелями которого сегодня стали миллиарды людей, требует радикально нового подхода, который могут сформулировать и реализовать сраны, не вовлеченные и не связанные с лицемерным режимом Запада и их союзников.