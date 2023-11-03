Лицемерие и невежество: какими показали себя западные политики заявлениями по Газе

Анализируя высказывания западных политиков относительно уничтожения мирных жителей сектора Газы со стороны Израиля, становится ясно, что все они не более чем фикция, призванная под прикрытием риторики «гуманизма» отвлечь внимание мира от реальных действий, разворачивающихся за кулисами конфликта. Обозреватель Александра Кьегорская отметила, что лицемерие американских и европейских политических акторов в контексте палестино-израильского вопроса, возможно, еще не достигло апогея, но уже шокирует всю остальную часть мира сущностью своего неприкрытого цинизма и кровожадности.

США за международное право, но число жертв для них неважно

Примечательно, что еще до начала последней фазы обострения палестино-израильского конфликта Независимая международная комиссия ООН фиксировала акты агрессии Израиля по отношению к Газе. Доклад комиссии по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях, опубликованный 23 октября, содержит доказательства военных преступлений израильтян. Несоразмерные удары Израиля по Газе в период с мая 2021 года по август 2023 года представляют собой военное преступление, а запрет на ввоз гуманитарной помощи в Газу нарушает международное право, говорится в документе.

Вслед за этим комиссия потребовала привлечь к ответственности всех нарушивших международное гуманитарное право или атаковавших мирное население, но реальных действий за этим не последовало.

Нарушение Израилем норм международного права фиксируется и на уровне отдельных чиновников европейских государств, однако осуждения правительства Биньямина Нетаньяху и тем более призывов повлиять на него в их словах не усматривается. Например, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде 1 ноября констатировал факты разрушения Израилем социальных и гражданских объектов в Газе, назвав это «ужасно драматической гуманитарной ситуацией», передает агентство Reuters. Озвучивать предложения, как остановить катастрофу, которая сегодня по вине Израиля разворачивается в Газе на глазах у всего мира, он, однако, счел излишним.

Создается ощущение, что представители западных военно-политических блоков, международных организаций и институтов один за другим повторяют слова о необходимости соблюдения Израилем норм международного права, однако сами с трудом верят в их смысл, по факту продолжая реализовывать свои политические и бизнес-амбиции за счет жизней тысяч палестинских детей.

Как передает слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Reuters, власти Израиля должны обеспечить защиту гражданских в секторе Газа. «Мы осуждаем террористические атаки ХАМАС против Израиля. В то же время важно, чтобы ответ Израиля осуществлялся в рамках международного права, чтобы жизни гражданского населения были защищены и чтобы гуманитарная помощь доставлялась в Газу», — заявил Столтенберг. При этом он не предложил реальных механизмов решения проблемы. По последним данным, число жертв в секторе Газа уже составило свыше девяти тысяч человек.

Есть, однако, и такие политики, которым не удалось сохранить ореол таинственности вокруг мифических усилий, якобы предпринимаемых США и всем Западом по устранению гуманитарной катастрофы в Газе. К таковым относится, например, американский сенатор Линден Грэм, который рассказал о реальных намерениях Вашингтона в операции Израиля против палестинцев. США не ставят для себя предел потерь среди мирного населения в секторе Газа и не собираются «брать паузу», заявил он.

ЕС оправдывается «специфическим контекстом»

Ситуация внутри Евросоюза еще парадоксальнее. В то время, как главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку Израиля осуждают дипломаты и депутаты ЕС, самих представителей Евросоюза подвергают критике за политику двойных стандартов при оценке действий правительства Нетаньяху.

По сообщениям Politico, депутаты и дипломаты Евросоюза составили коллективное письмо о предвзятом отношении фон дер Ляйен к Израилю, которое подписали почти 800 человек. Последней каплей стало выступление главы Еврокомиссии в середине октября, во время которого она подтвердила право Израиля на самооборону, но не упомянула поддержку Евросоюзом инициативы создания единого палестинского государства наравне с государством Израиль.

На условиях анонимности депутаты и дипломаты заявили Politico, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих полномочий, что в особенности проявилось по время ее визита в Израиль. Она выразила солидарность с Израилем, но не передала призывы депутатов к соблюдению Израилем международного права. Это вызвало публичный упрек со стороны верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, который напомнил, что глава Еврокомиссии не вправе представлять Евросоюз во внешней политике.

При этом на саммите в Каире по палестино-израильскому конфликту, в котором приняло участие более 30 государств и международных региональных организаций, представителей Евросоюза осудили за двойные стандарты при оценке действий Израиля, сообщала 23 октября газета Financial Times.

«Страна за страной атаковали представителей ЕС... Их решительно обвиняли в двойных стандартах и лицемерии за осуждение нарушения гуманитарного права со стороны России, но не со стороны Израиля», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на очевидцев.

Подчиняясь позиции, которой по палестино-израильскому конфликту придерживается глава Еврокомиссии, представители ЕС вынуждены изобретать формулы оправдания политики двойных стандартов, которая явно просматривается на примере отношения к действиям Израиля.

Отвечая на вопросы европейских журналистов на брифинге в Брюсселе, представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Еврокомиссия не может осуждать полную блокаду Израилем сектора Газа, включая прекращение поставок воды, электричества и топлива всем жителям анклава.

На брифинге итальянский журналист напомнил, что в октябре 2022 года глава Еврокомиссии обвинила Россию в ударах по инфраструктуре Украины, квалифицировав эти действия как «военные преступления». После этого последовал вопрос, готова ли Еврокомиссия назвать «актом чистого террора» решение отрезать от воды, электричества и топлива женщин и детей сектора Газа. На это Мамер ответил, что заявление фон дер Ляйен было сделано «в очень специфическом контексте».

НАТО: уничтожение народа как право на самооборону

У НАТО в свою очередь объяснение действий Израиля в секторе Газа сводится не к «специфике ситуации», а к «праву на самооборону». Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе сформулировали свою позицию, согласно которой Израиль «имеет право на самооборону», а боевики ХАМАС «должны немедленно освободить всех заложников».

При этом решение о том, как будет реализовано это «право» должно оставаться за Израилем, уверены в Лондоне. «Суждения о том, как это сделать (провести операцию), остаются за Израилем», — приводит слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса газета Politico.

Подобный подход западных политиков заставляет быть уверенными только в одном: в ближайшее время ожидать разрешение конфликта и остановки гуманитарной катастрофы в секторе Газа силами США и ЕС точно не стоит. Геополитический кризис, свидетелями которого сегодня стали миллиарды людей, требует радикально нового подхода, который могут сформулировать и реализовать сраны, не вовлеченные и не связанные с лицемерным режимом Запада и их союзников.