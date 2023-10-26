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Защита прав граждан в сети: зачем нужен Цифровой кодекс

Юрист Едидин объяснил необходимость создания Цифрового кодекса в России

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Pexels
Западные санкции и уход иностранных IT-компаний с российского рынка не смогли существенно повлиять на темпы цифровизации в стране. Напротив, у отечественных разработчиков появился хороший шанс на создание и развитие IT-продуктов, которые могут конкурировать с известными западными аналогами, считает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения АЮР, заместитель генерального директора по правовым вопросам ИРИ, член общего собрания РОЦИТ Борис Едидин.

Фактически геополитические изменения создали стимул ускорения импортозамещения программного обеспечения (ПО) в стране, открыли новые перспективные нищи перед российскими разработчиками, потребовали создания для россиян новых полезных, удобных и безопасных сервисов.

Чтобы не быть голословным, напомню, в январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что все показатели национальной программы «Цифровая экономика» в 2022 году были перевыполнены. В частности, доля массовых социально значимых онлайн-услуг составила 99,97% (план был 65%), а уровень вложений в отечественные IT-решения – 157,4% (плановый – 156%), или 521,9 млрд рублей.

Результаты дают серьезные основания для оптимизма. И главное – никто не собирается останавливаться на достигнутом: наши разработчики продолжают создавать новые сервисы, эксперты внедрять отечественные системы, компании переносить свою IT-инфраструктуру в облака, а представители власти, бизнеса и общественных организаций – совершенствовать законодательное регулирование IT-отрасли. Отмечу, что своевременная поддержка со стороны законодателей очень важна для отрасли, тем более что эффект от многих от уже принятых решений вполне осязаем. Для IT-бизнеса созданы беспрецедентные условия работы, постоянно совершенствуются механизмы защиты прав граждан в интернете.

Надо признать, что законодательных актов принято довольно много, но они разрознены, а некоторые нормы, увы, и вовсе противоречат друг другу. Кроме того, они не учитывают особенности ряда современных технологий, например искусственного интеллекта.

Именно поэтому необходимо разработать Цифровой кодекс, который систематизировал существующие наработки, регулировал современные технологии, электронный документооборот, цифровые платежи и много другое.

Важно, чтобы при его разработке учли и вопросы, которые связаны с защитой прав граждан в интернете. Это защита персональных данных пользователей и их приватности в сети, положения о кибербезопасности, регулирование интеллектуальной собственности, равного доступа к интернету, механизмы для урегулирования споров в цифровой среде.

Цель Цифрового кодекса – оптимизация регуляторной базы, то есть связать разрозненные законы, избавиться от внутренних противоречий в них и устаревших норм. Кроме того, по словам председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, в кодексе впервые можно будет закрепить права и обязанности всех сторон: государства, отрасли, пользователей.

Согласно проекту концепции нового свода правил, который подготовило Минцифры РФ, законодательный акт также положительно повлияет на скорость и качество предоставления государственных слуг, позволит снизить бюджетные расходы на создание систем, повысит прозрачность взаимодействия пользователей подобных IT-решений с государством.

Для разработки Цифрового кодекса уже создается рабочая группа при Минцифры РФ. В нее войдут представители власти, бизнеса и общественных организаций. И я уверен, что этот законодательный акт станет значительной вехой в цифровизации бизнеса и государственного управления, позволит эффективнее защищать права граждан в интернете.

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