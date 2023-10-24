Опасно для здоровья: какой вред могут причинить медицинские фейки

Слово «эксперт» подразумевает человека, который обладает специальными знаниями и несет ответственность за свои выводы. Однако, по мнению кандидата медицинских наук, кардиолога, члена общего собрания Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергея Бердникова, в интернете это определение работает далеко не всегда. Врач отмечает, что стать онлайн-экспертом может любой, кто обладает харизмой и навыками убеждения и рассказывает, к каким последствиям это может привести.

Тема здоровья неизменно привлекает внимание широкой аудитории, а большинство онлайн-платформ не требуют от медицинских блогеров документально подтверждать свою квалификацию. Это обстоятельство позволяет «экспертам» беспрепятственно набирать подписчиков и завлекать их к себе красивыми фотографиями и яркими, но беспочвенными заявлениями.

Комбинация харизмы блогера и доверчивости аудитории может привести к ужасающим последствиям, когда речь заходит о медицине.

Медицинские фейки опасны в действительно критических ситуациях — это показала пандемия COVID-19, во время которой в соцсетях активно распространялась дезинформация о вакцинации.

В России пик фейков о вакцинации пришелся на время коронавирусных ограничений 2020 и 2021 годов, и за данной ситуацией активно наблюдали исследовательские группы.

Например, группа «Мониторинг актуального фольклора» изучила репосты о вакцинах, которые были сделаны в период с 1 сентября по 27 декабря 2020 года. Оказалось, что чаще всего пользователи распространяли слухи, что прививка от ковида становится причиной страшных болезней (138 761 репост). На втором месте — не медицинский, а социальный страх: «за отказ от вакцинации уволят» (114 385). Третью строчку занял миф о чипе в прививке (65 299).

Остальные версии не менее удивительны: например, «вакцина вызывает бесплодие» (25 733 репоста), «под видом прививки от гриппа будут тестировать вакцину от коронавируса» (2584), «прививка наносит на тело печать Антихриста» (2337), «через вакцину будут убивать, чтобы остался только миллиард людей» (860).

COVID-19 и количество подписчиков у самоназванных медицинских «экспертов» позволяет сделать неутешительный вывод — ложь оказывается быстрее, привлекательнее и убедительнее правды.

Несмотря на свою опасность, медицинские фейки — лишь часть общей проблемы распространения деструктивной информации в интернете. И при ее решении государство оказывается между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, обеспечение свободы слова в интернете развязывает руки шарлатанам и распространителям фейков. С другой стороны, попытки власти ограничить распространение подобного контента воспринимается людьми как цензура и ограничение их прав.

В таких условиях интернет-пользователи должны понимать, что урон от фейков, в том числе и медицинских, прямо пропорционален степени их бдительности и развитости критического мышления. И помочь государству очень просто – достаточно лишь пользоваться надежными источниками информации, консультироваться с квалифицированными специалистами и не верить самоназванным экспертам на слово и не доверять свое здоровье.

Автор: кандидат медицинских наук, кардиолог, член общего собрания РОЦИТ Сергей Бердников.