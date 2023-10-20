Не мамонт, не вымрет: как ВПН-сервисы играют на доверии пользователей

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал, как ВПН-сервисы обманывают пользователей, а также почему не стоит пользоваться ими.

ВПН-сервисы любят играть на доверии пользователей, рекламируя мнимые или отсутствующие преимущества. Учитывая нововведения в законодательстве, поток информации от них наверняка усилится – с марта 2024 года Роскомнадзор сможет «прикрыть» все сервисы, которые предоставляют доступ к заблокированным ресурсам. В связи с этим стоит еще раз поговорить о самых распространенных приманках ВПН-сервисов и раскрыть истинную суть их предложений.

В попытке сделать вас своим постоянным клиентом ВПН-сервис может предложить вам пожизненную подписку за относительно небольшую сумму денег. Выглядит заманчиво, но разбивается о суровую реальность: поддержание инфраструктуры серверов по всему миру никак не может обходиться дешево, если сервис хочет предложить быстрое и стабильное соединение.

В один момент собранные от пожизненных подписчиков деньги закончатся, и сервис прибегнет к иным способам заработка: продаже ваших данных, «бомбежке» таргетированной рекламой за процент с продаж. Либо вашу «пожизненную» подписку отменят через год-два, и вы ничего с этим не сделаете. С этим уже столкнулись клиенты сервиса VPNLand. По сути, работающий по такой модели сервис ничем не отличается от финансовой пирамиды – работает только пока есть приток новых клиентов. Но как многие знают по своему печальному опыту, пузырь рано или поздно лопнет, это неизбежно.

Еще хуже – бесплатные ВПН-сервисы. Хуже они тем, что зарабатывают ровно теми же способами, что и «пожизненные» сервисы, однако имеют гораздо более широкую аудиторию за счет своей мнимой бесплатности и делают впечатляющий вклад в базы данных мошенников и рекламодателей. А их сообщники – ИТ-гиганты, которые прямо способствуют распространению подобных приложений. Пример – VPN Proxy Master, который можно установить в качестве расширения в свой браузер Chrome прямо из официального интернет-магазина.

Если бесплатный ВПН-сервис размещен в магазине ИТ-гиганта, то это не гарантирует его безопасность. Более того, никто не обещает вам, что сервис будет работать по прямому назначению. Согласно исследованию, 84% подобных сервисов раскроют ваш реальный IP-адрес, 82% попытаются получить доступ к вашим персональным данным, таким как аккаунты и содержание сообщений, 75% применяют софт для отслеживания, 38% содержат вредоносное программное обеспечение, в том числе и вирусы-трояны, а еще 18% даже не шифруют ваши данные.

Учитывая, что много ВПН-сервисов с марта 2024 года наверняка исчезнут со всех площадок, пользователю нужно особенно осторожно относиться к новым предложениям на этом рынке. На волне хайпа может появиться очень много приложении, которые даже не являются ВПН-сервисами – они просто собирают деньги, а затем исчезают. История знает пример – сервис MySafeVPN продавал трехмесячную подписку за 24.99$, даже не предлагая пользователю подключаться к серверу.

Напоследок пробегусь по классическим ловушкам ВПН-сервисов. Первая – заявления об отсутствии логирования активности пользователя. Именно так говорил PureVPN, который отправлял данные в ФБР, следящий за пользователями по запросу правительства США IPVanish и сервис HideMyAss, по наводке которого люди получали тюремные сроки.

Вторая ловушка – высокая скорость соединения. Особенно в это верится с трудом, когда заявление исходит от бесплатного ВПН-сервиса. Перегруженные серверы никак не смогут выдавать быстрое и стабильное соединение, но даже если загрузка маленькая, то потери в скорости неизбежны из-за шифрования, ради которого такими сервисами и пользуются.

И третье – защита от утечек персональных данных. Как бы смешно это ни звучало, но заявляющие подобное сервисы как раз и становятся причиной утечек. А их обещания не подкреплены ничем, как показали результаты исследования, о которых было сказано выше.

ВПН-сервисы – не то, чем стоит пользоваться и чему можно доверять. Это – всего лишь бизнес. И как мы знаем, любой бизнес заинтересован в том, чтобы заработать как можно больше денег. И если привычный бизнес как-то связан законами страны, в которой он работает, то сказать того же о ВПН-сервисах никак нельзя – они могут быть зарегистрированы на условных Каймановых островах, куда не дотянется ни один простой интернет-пользователь. Никто не помешает им нарушить любое данное вам обещание, и вы с этим не сможете ничего сделать. Но даже если все вышеперечисленное не смогло вас разубедить, то не говорите, что вас не предупреждали.

Автор — первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.