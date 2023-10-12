Сбой в уверенном марше техномира: как рассыпалась ИТ-сказка бигтеха

Конец 2022 года и 2023-й ознаменовались для глобальной ИТ отрасли массовыми сокращениями — со своими сотрудниками попрощались крупнейшие технологические западные компании оказались чересчур огромными.западных ИТ-компаний. Директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр, член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), член правления Ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ) Артем Избаенков рассказал, почему так произошло.

Как все начиналось

В последние месяцы 2022 года волосы на голове Большого Брата, следящего за развитием мировой ИТ-сферы, встали дыбом. Практически одномоментно тысячи сотрудников крупнейших корпораций, лидеров отрасли, остались без работы.

Новости о массовых сокращениях взорвали прессу.

Уверенный марш техномира, который стремительно двигался вперед, не замедляя шага, перестал быть торжественным.

То, что это не случайность, стало понятно очень быстро. Одна за одной огромные ИТ-корпорации стали скидывать «балласт». Netflix, Metа, Twitter, Alphabet, Microsoft, Amazon — все они в короткий период решились на вынужденные увольнения. И все объясняли это примерно одними причинами. Сложная экономическая ситуация в мире, ожидаемое падение доходов, излишне резкий рост в последние два года. Выбирайте, что больше нравится. Между тем, профессионалы своего дела оказались выброшены в свободное плавание вне зависимости от качества их работы.

Достаточно демотивирующая история. Новый рекорд Amazon — сокращение 18 тыс. сотрудников в 2022 году, самое крупное увольнение за все 28 лет существования компании. Особенно мрачно ситуация выглядит в сравнении с торпедным ростом и потрясающими перспективами, что маячили на горизонте еще год назад. И вот, акции Meta (признана в России экстремистской и запрещена) падают на 68%, Netflix — на 57%, Amazon — на 43%, Google — на 35% по сравнению с прошлогодними показателями.

Почему так вышло?

Историю сегодняшних неудач бигтеха писали тремя красками: пандемия, шальные деньги, мировой финансовый кризис. Все эти факторы вместе обещали проблемы, однако техногиганты и инвесторы очень долго предпочитали закрывать глаза на негативные прогнозы.

Рост значимости ИТ-сферы в период разгула коронавируса вместе с увеличением платежеспособности клиентов (население многих стран получало пособия за благополучное сидение на локдауне и особо не могло их тратить ни на что, кроме ИТ-продуктов) бешено увеличили выручки технологических компаний и их производительность. Корпорации закинули угля в печи и увеличили свои штаты: кто в 1,5, кто в 2, кто в 3 раза.

Все это дело активно поддерживали инвесторы, окрыленные «вертолетными деньгами». В ИТ-сферу потекли реки золота, пока источник не иссяк. Однако за это время уже успели лопнуть и не окупиться фантазийные стартапы, а стойкие бойцы бигтеха взяли на себя слишком много, увлеклись нежизнеспособными проектами и задали себе темпы, которые невозможно долго поддерживать.

Когда начался кризис, который все ожидали, но к которому никто почему-то не был готов, все посыпалось. И все, что теперь остается делать ИТ-гигантам — убеждать в своей состоятельности инвесторов, которые стали намного более вдумчивыми и критичными.

Вряд ли коллективные увольнения вписываются в картину американской мечты. Но разве несколько тысяч человек что-то значат для огромной корпоративной машины? К примеру, такой как Alphabet. Даже сотрудники, избежавшие пинка с карьерной лестницы, критикуют подобные методы «сокращения расходов». Так, старший научный сотрудник Google Кэти Бреннан уличила корпорацию в том, что она не спешит урезать траты очевидными способами, не затрагивающими персонал.

Вместо того чтобы освободить неиспользуемое здание, ИТ-гигант освобождает людей от должности. Почему так? Дело в том, что мясорубка увольнений не столько помогает сэкономить средства, сколько позволяет успокоить инвесторов и акционеров. Процесс идет, компания реагирует на экономическую ситуацию, деньги будут — примерно такие посылы можно прочитать между строк.

Есть еще одна неочевидная деталь, на которую не так часто обращают внимание в цепочке событий, проредивших штаты бигтеха. Помимо глобальных экономических факторов, на стойкость ИТ-исполинов влияли маленькие локальные апокалипсисы, связанные с оборотными штрафами в их адрес. В последние годы стало явно заметно, что забота о конфиденциальности граждан для государств не пустой звук. Тот же Евросоюз, в 2019 принявший новое законодательство в сфере сбора данных пользователей (GDPR), успел несколько раз затребовать у техногигантов круглые суммы за допущенные нарушения. Оставаться привычно небрежными к правам пользователей ради максимизации эффективности рекламы перестало быть однозначно выгодно. И в новой правовой реальности компаниям, особенно Meta и Google, пришлось вертеться со связанными руками.

А что сейчас

Прогнозы экспертов по всему миру говорили, что текущий год будет непростым для ИТ-бизнеса от начала до конца. Так и происходит. Год начался со впечатляющей волны увольнений в крупных и не очень иностранных компаниях. И сегодня сокращения продолжаются, хотя и не так активно. Всего примерно на тысячу крупных компаний технологического сектора в 2023 году пришлось около 240 тыс. увольнений. В прошлом году эта цифра составила примерно 160 тыс.

Из последних новостей. Стало известно об увольнении команды Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Agile Silicon Team или FAST, в которую входит примерно 600 человек. Это событие произошло на фоне мартовского заявления о том, что Meta покинут 10 тыс. человек с возможностью дополнительных небольших сокращений в течение года.

Но стоит понимать, что уход FAST не просто очередное урезание штата, а признание Meta убыточности своей концепции развития метавселенной. Именно над продуктами Metaverse работали профессионалы, покинувшие корпорацию. Задумки, которые себя не оправдали — еще одна крупная причина сегодняшних проблем бигтеха.

Alphabet также избавилась от нескольких сотен человек в сентябре. Уволены были сотрудники отдела по подбору персонала. Оно и ясно, ведь активного найма в ближайшее время точно не предвидится. До этого, в январе корпорация уменьшила свою рабочую силу на 6%, убрав 12 тыс. сотрудников.

Dropbox и вовсе отрезал от себя 16% штата, объяснив свое решение сокращением роста продаж. Теперь компания намерена уйти в перспективную область искусственного интеллекта, чтобы продолжать оставаться на плаву.

Zoom стал типичнейшим примером компании, разъевшейся во время пандемии, которая теперь вынуждена иметь дело с последствиями своих чрезмерных амбиций. Теперь штат платформы на 15% меньше.

Но не стоит забывать про повсеместное внедрение ИИ во все бизнес-процессы. Внедрение ИИ позволяет компаниям сокращать рутинные задачи и повышать эффективность бизнес-процессов, что может привести к сокращению рабочей силы. Компании также стремятся снизить затраты, улучшить производительность и адаптироваться к быстро меняющейся технологической среде. Это требует от сотрудников новых навыков и может оставить без работы тех, кто не сможет или не захочет адаптироваться к новым требованиям рынка.

В итоге, массовые увольнения становятся реакцией на изменения в технологическом ландшафте, необходимость снижения затрат и увеличение конкурентоспособности компаний. Однако, они также подчеркивают важность обучения сотрудников новым навыкам и пересмотра стратегий управления персоналом в современном мире ИТ.

Продолжать так можно долго и каждый такой случай — это сотни и тысячи людей, лишившихся работы по независящим от них причинам. Остается лишь гадать, каким на самом деле был баланс реальности и иллюзорности ИТ-сказки бигтеха, в которую все поверили пару лет назад.

Автор: директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр, член РОЦИТ, член правления АРСИБ Артем Избаенков