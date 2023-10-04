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Индексация как она есть

Аналитик объяснил рост затрат РЖД

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Поезд на участке железной дороги в районе Ростокино в Москве

Поезд на участке железной дороги в районе Ростокино в Москве

Григорий Сысоев/РИА Новости
Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры (НИЦ ПИ) Павел Иванкин объяснил, почему в ближайшее время вырастут траты РЖД.

Молниеносная тарифная кампания 2024 года подчеркнула слова первого руководителя РЖД Геннадия Фадеева о беспрецедентной поддержке отрасли со стороны государства. События II и III кварталов текущего года позволили рассуждать о возможной индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в размере 12 – 18%. Однако, принятое решение в коридоре «инфляция минус» приятно удивило участников рынка. Конечно, чудо 2014 года, когда тарифы не индексировалась, не произошло, но и ожидаемых, в условиях разговоров о дефиците бюджета, сильных скачков тарифов не принесло.

Привычная двухпроцентная надбавка на приведение инфраструктуры в нормативное состояние давно стала привычным делом. РЖД на протяжении нескольких лет проводит данную работу. В прошлом году была утверждена соответствующая программа.

Не стала сюрпризом и однопроцентная надбавка на транспортную безопасность. РЖД заблаговременно озвучило свою позицию по данному вопросу. Эти расходы монополия несет в соответствии с законодательством о транспортной безопасности. В сегодняшних условиях данная группа расходов растет в соответствии с вызовами. Эти расходы не включены в «тело» тарифа, так как в 2003 году этих расходов просто не было. Реальные расходы РЖД по этому направлению оценочно увеличатся больше, чем на 1% в сравнении с текущим годом.

В сегменте регулируемых пассажирских перевозок решение также укладывается в текущую логику развития событий, помноженную на необходимость обновления вагонного парка. К сожалению, создать удобства для пассажиров без дополнительных затрат сложно.

Это касается всей потребляемой РЖД продукции. Смена поставщиков, разработка новых решений, адаптация к новой номенклатуре являются дорогостоящими процессами. Импортонезависимость в сжатые сроки без дополнительных расходов осуществить нельзя, а в условиях РЖД, когда движение поездов не прерывается и обязанность по обеспечению безопасности движения не снимается, еще и трудоемкая и напряженная задача.

Надо отметить, что РЖД по большей части потребляемой номенклатуры удалось сдержать спекулятивный рост, но инфляционный и монопольный рост сдержать не удалось. РЖД на протяжении последних лет демонстрирует жесткий контроль над ростом расходов, но в условиях слома устоявшихся связей и формирования нового пула поставщиков, не останавливая движения поездов, избежать роста невозможно. «Здесь и сейчас» иногда перевешивает «дорого», но всегда отвечает требованиям безопасности движения.

Индексация позволит сохранить инвестиционную программу, продолжить модернизацию БАМа и Транссиба, развивать подходы ко всем портам и МТК «Север – Юг», закупать современные локомотивы, обеспечивать необходимый уровень транспортной безопасности, а пассажирам – получить 500 пассажирских вагонов нового поколения, из них 175 двухэтажные.

В соответствии с поручением президента России РЖД получило обязательства по развитию скоростного и высокоскоростного движения.

В 2024 году РЖД предстоит начать осуществлять переход на отечественные информационные платформы, что потребует от монополии и ее сотрудников концентрации и соответствующей организации труда. Ведь график движения поездов никто не отменял.

Кстати, о чудесах… с 1 января 2024 года тарифы не будут проиндексированы. Маленькое, но чудо.

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