Творческий подход. Чем занимаются участники «Движения Первых»

Председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров рассказал, чем занимаются участники проекта и почему он так популярен среди молодежи.

«Движение Первых» работает в четырех новых регионах – это более 1100 первичных отделений и свыше 30 тысяч активных участников. И это только начало.

В годовщину воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией мы по всей стране провели акцию «Аллеи Первых». Вместе с педагогами-наставниками и руководством региональных отделений движения ребята высадили в своих городах деревья.

«Аллеи Первых» появились в том числе, на улицах и проспектах, названных в честь новых регионов и героев СВО в 23 субъектах страны.

Первыми высадили аллею на территории уникального биосферного заповедника «Аскания-Нова» ребята из Херсонской области. Эту инициативу подхватили участники движения в других городах. В Москве «Аллея Первых» появилась на территории Дворца творчества детей и молодежи им. А. П. Гайдара.

В Запорожской области 200 активистов движения создали «Аллею Первых» в Мелитополе. Высаживать деревья ребятам помог летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

Годовщине воссоединения новых регионов с Россией Первые посвятили и Всероссийскую акцию «Поезд пожеланий», которая прошла в оффлайн и онлайн форматах. Ребята создавали рисунки и плакаты с изображением поезда, где написали пожелания для жителей новых регионов. Участники отразили в своем творчестве историю, архитектуру, живопись и национальные особенности своего региона. Фотографии рисунков ребята опубликовали в социальных сетях с тегом #ПоездПожеланий.

Первичные организации движения создаются везде, где интересно жить и развиваться самим ребятам – в школах, университетах, на базе библиотек и молодежных центров.

Школьники из новых регионов уже участвуют во всех направлениях деятельности Первых. В рамках проекта «Хранители истории» ребята облагораживают памятники, изучают их историю, несут почетный караул. Причем эта работа не ограничивается родными регионами, школьники выезжают в знаковые места России – Волгоград, Москву, Ростов-на-Дону, Белгород, Курск – и встречаются друг с другом.

Активно развивается волонтерское направление – субботники, гуманитарная помощь, забота о пенсионерах. Сейчас в новые регионы приходят цифровые сервисы, такие как Госуслуги. Ребята помогают сотрудникам многофункциональных центров, объясняют пожилым людям, как пользоваться, привычными услугами в цифровом формате.

С начала года «Движение Первых» проводит «Сборы первых». По сути, это школа актива: наша команда приезжает в разные муниципалитеты, маленькие поселки, собирает ребят на базе образовательных организаций и клубов, рассказывает о движении и тех возможностях, которые существуют.

Круг интересов движения очень широк.

Например, на базе клуба юных моряков в Бердянске (Запорожская область) ребята организовали и провели парусную регату, вышли в Азовское море. Причем паруса они оформляли сами.

Активно развивается юннатское движение: в заповедник «Аскания Нова» сотрудники заповедника проводят экскурсии для ребят, мастер-классы по высадке саженцев, по работе с растениями.

Совместно с Росмолодежью мы реализуем проект «Больше, чем путешествие». Это возможность для школьников посетить другие города. В этом году у нас большое количество ребят отправилось в поездки по стране.

«Движение Первых» совместно с Росмолодежью и Минпросвещения России запустило проект «Книга другу»: любой гражданин страны может передать через наше региональное отделение книгу, подписать ее, написать пожелание, оставить свои контакты, чтобы можно было потом обсудить с тем, кто ее тоже прочтет, что понравилось в книге, что воодушевило. Я сам лично передал книгу «Алые паруса». Мне написал парень из Донецка. Мы с ним в переписке обсудили, что он вынес из книги и чем она понравилась мне. Во всех регионах страны активисты движения собирали литературу для пополнения книжных фондов библиотек и общеобразовательных учреждений новых регионов. На сегодняшний день собрали более 320 тысяч книг. В рамках этой акции торжественное вручение книг прошло в Луганске, Донецке и Мелитополе. Первые передали художественную литературу воспитанникам Луганского учебно-реабилитационного центра. Это были особые книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. В ДНР сотрудники регионального отделения «Движения Первых» подарили свои любимые книги активистам республики.

Еще один проект Первых – для первоклассников: порядка 30 тысяч школьников во всех четырех регионах мы обеспечили рюкзаками с наборами для учебы и творчества: дневник, канцелярия, тетрадки, фломастеры, краски. Нам помогали коллеги из Росмолодежи, Минпросвещения, активно включились Российское общество «Знание», платформа «Россия – страна возможностей», партия «Единая Россия». Действительно важная инициатива, чтобы помочь и ребятам, и их родителям в подготовке к поступлению в 1 класс.

В рамках нашего совместного проекта с Минобрнауки России и Минпросвещения России «Университетские смены» Первые сформировали десятидневную программу, которая включает в себя культурно-просветительский и профориентационный блоки. Для почти 13 тысяч ребят из новых регионов мы организовали летний оздоровительный лагерь на базе университетских кампусов.

Подростки приезжают в настоящий университет, живут в студенческом общежитии, встречаются с преподавателями, вожатыми. Ребятам показывают работу научных лабораторий, дают возможность полетать и поработать на дроне, посмотреть роботов, обсудить формы работы по разным научным направлениям.

А еще они могут определиться с выбором профессии и будущего места учебы.

У новых регионов пока еще нет возможности реализовывать программы летнего детского отдыха у себя, поэтому школьники из новых регионов выезжали в соседние субъекты. Мы провели 30 тематических смен в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан».

Один из основных принципов «Движения Первых» – это сотворчество и соавторство.

Мы решили, что важно дополнить пространство школ красивыми образами нашей великой Родины, героев, знаменитых личностей, ученых, педагогов, путешественников. Чтобы все учебное пространство помогало ребенку чувствовать гордость за свою страну, давало возможность узнавать о тех проектах, в которых можно принять активное участие.

Совместно с Минпросвещения России, Российским обществом «Знание», Росмолодежью, с общероссийским Народным фронтом и при поддержке художников арт-кластера «Таврида» ребята из «Движения Первых» приняли участие в оформлении своих школ. В Судаке украсили портретом Героя Советского Союза Василия Савельева, имя которого носит образовательное учреждение, в Мелитополе посвятили стены уроженцу города режиссеру и сценаристу Григорию Чухраю и знаменитому разведчику Павлу Судоплатову.

Участники движения творчески подходят к каждому делу. В Судаке, например, придумали нарисовать флаг России своими разноцветными ладошками. Сначала на стене виден большой флаг России, а если подойти поближе, становится понятно, что он состоит из разноцветных ладошек – белых, синих и красных. Это отличная идея. И самое главное, что каждый, кто оставлял свою ладошку, легко ее узнает. И потом, после окончания школы, человек уйдет в большую жизнь, зная, что внес свою лепту в оформление учебного пространства, и его частичка навсегда осталась в родной школе.