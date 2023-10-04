Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Творческий подход. Чем занимаются участники «Движения Первых»

Почему «Движение Первых» становится все популярнее

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости
Председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров рассказал, чем занимаются участники проекта и почему он так популярен среди молодежи.

«Движение Первых» работает в четырех новых регионах – это более 1100 первичных отделений и свыше 30 тысяч активных участников. И это только начало.

В годовщину воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией мы по всей стране провели акцию «Аллеи Первых». Вместе с педагогами-наставниками и руководством региональных отделений движения ребята высадили в своих городах деревья.

«Аллеи Первых» появились в том числе, на улицах и проспектах, названных в честь новых регионов и героев СВО в 23 субъектах страны.

Первыми высадили аллею на территории уникального биосферного заповедника «Аскания-Нова» ребята из Херсонской области. Эту инициативу подхватили участники движения в других городах. В Москве «Аллея Первых» появилась на территории Дворца творчества детей и молодежи им. А. П. Гайдара.

В Запорожской области 200 активистов движения создали «Аллею Первых» в Мелитополе. Высаживать деревья ребятам помог летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

Годовщине воссоединения новых регионов с Россией Первые посвятили и Всероссийскую акцию «Поезд пожеланий», которая прошла в оффлайн и онлайн форматах. Ребята создавали рисунки и плакаты с изображением поезда, где написали пожелания для жителей новых регионов. Участники отразили в своем творчестве историю, архитектуру, живопись и национальные особенности своего региона. Фотографии рисунков ребята опубликовали в социальных сетях с тегом #ПоездПожеланий.

Первичные организации движения создаются везде, где интересно жить и развиваться самим ребятам – в школах, университетах, на базе библиотек и молодежных центров.

Школьники из новых регионов уже участвуют во всех направлениях деятельности Первых. В рамках проекта «Хранители истории» ребята облагораживают памятники, изучают их историю, несут почетный караул. Причем эта работа не ограничивается родными регионами, школьники выезжают в знаковые места России – Волгоград, Москву, Ростов-на-Дону, Белгород, Курск – и встречаются друг с другом.

Активно развивается волонтерское направление – субботники, гуманитарная помощь, забота о пенсионерах. Сейчас в новые регионы приходят цифровые сервисы, такие как Госуслуги. Ребята помогают сотрудникам многофункциональных центров, объясняют пожилым людям, как пользоваться, привычными услугами в цифровом формате.

С начала года «Движение Первых» проводит «Сборы первых». По сути, это школа актива: наша команда приезжает в разные муниципалитеты, маленькие поселки, собирает ребят на базе образовательных организаций и клубов, рассказывает о движении и тех возможностях, которые существуют.

Круг интересов движения очень широк.

Например, на базе клуба юных моряков в Бердянске (Запорожская область) ребята организовали и провели парусную регату, вышли в Азовское море. Причем паруса они оформляли сами.

Активно развивается юннатское движение: в заповедник «Аскания Нова» сотрудники заповедника проводят экскурсии для ребят, мастер-классы по высадке саженцев, по работе с растениями.

Совместно с Росмолодежью мы реализуем проект «Больше, чем путешествие». Это возможность для школьников посетить другие города. В этом году у нас большое количество ребят отправилось в поездки по стране.

«Движение Первых» совместно с Росмолодежью и Минпросвещения России запустило проект «Книга другу»: любой гражданин страны может передать через наше региональное отделение книгу, подписать ее, написать пожелание, оставить свои контакты, чтобы можно было потом обсудить с тем, кто ее тоже прочтет, что понравилось в книге, что воодушевило. Я сам лично передал книгу «Алые паруса». Мне написал парень из Донецка. Мы с ним в переписке обсудили, что он вынес из книги и чем она понравилась мне. Во всех регионах страны активисты движения собирали литературу для пополнения книжных фондов библиотек и общеобразовательных учреждений новых регионов. На сегодняшний день собрали более 320 тысяч книг. В рамках этой акции торжественное вручение книг прошло в Луганске, Донецке и Мелитополе. Первые передали художественную литературу воспитанникам Луганского учебно-реабилитационного центра. Это были особые книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. В ДНР сотрудники регионального отделения «Движения Первых» подарили свои любимые книги активистам республики.

Еще один проект Первых – для первоклассников: порядка 30 тысяч школьников во всех четырех регионах мы обеспечили рюкзаками с наборами для учебы и творчества: дневник, канцелярия, тетрадки, фломастеры, краски. Нам помогали коллеги из Росмолодежи, Минпросвещения, активно включились Российское общество «Знание», платформа «Россия – страна возможностей», партия «Единая Россия». Действительно важная инициатива, чтобы помочь и ребятам, и их родителям в подготовке к поступлению в 1 класс.

В рамках нашего совместного проекта с Минобрнауки России и Минпросвещения России «Университетские смены» Первые сформировали десятидневную программу, которая включает в себя культурно-просветительский и профориентационный блоки. Для почти 13 тысяч ребят из новых регионов мы организовали летний оздоровительный лагерь на базе университетских кампусов.

Подростки приезжают в настоящий университет, живут в студенческом общежитии, встречаются с преподавателями, вожатыми. Ребятам показывают работу научных лабораторий, дают возможность полетать и поработать на дроне, посмотреть роботов, обсудить формы работы по разным научным направлениям.

А еще они могут определиться с выбором профессии и будущего места учебы.

У новых регионов пока еще нет возможности реализовывать программы летнего детского отдыха у себя, поэтому школьники из новых регионов выезжали в соседние субъекты. Мы провели 30 тематических смен в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан».

Один из основных принципов «Движения Первых» – это сотворчество и соавторство.

Мы решили, что важно дополнить пространство школ красивыми образами нашей великой Родины, героев, знаменитых личностей, ученых, педагогов, путешественников. Чтобы все учебное пространство помогало ребенку чувствовать гордость за свою страну, давало возможность узнавать о тех проектах, в которых можно принять активное участие.

Совместно с Минпросвещения России, Российским обществом «Знание», Росмолодежью, с общероссийским Народным фронтом и при поддержке художников арт-кластера «Таврида» ребята из «Движения Первых» приняли участие в оформлении своих школ. В Судаке украсили портретом Героя Советского Союза Василия Савельева, имя которого носит образовательное учреждение, в Мелитополе посвятили стены уроженцу города режиссеру и сценаристу Григорию Чухраю и знаменитому разведчику Павлу Судоплатову.

Участники движения творчески подходят к каждому делу. В Судаке, например, придумали нарисовать флаг России своими разноцветными ладошками. Сначала на стене виден большой флаг России, а если подойти поближе, становится понятно, что он состоит из разноцветных ладошек – белых, синих и красных. Это отличная идея. И самое главное, что каждый, кто оставлял свою ладошку, легко ее узнает. И потом, после окончания школы, человек уйдет в большую жизнь, зная, что внес свою лепту в оформление учебного пространства, и его частичка навсегда осталась в родной школе.

Картина дня
Российские военные уничтожили крупнейший штаб украинских бойцов
Попали в собственную ловушку. В Британии заявили о гибели экипажа китайской подлодки
DM: разведка Британии сообщила о гибели 55 членов экипажа атомной подлодки Китая
Появилось опровержение ухода Kia и Hyundai из России
Академик РАН Сергеев рассказал о развитии лазеров в будущем
Россия предостерегла Украину от попыток дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС
48-летнюю звезду «Отчаянных домохозяек» засняли в бикини на отдыхе с сыном
Индия опасается энергетического кризиса из-за политики ОПЕК+
Новости и материалы
В РАН назвали главную особенность нового штамма коронавируса «пирола»
Подозреваемому в покушении на Захара Прилепина продлили арест
Житель Белгорода осквернил братскую могилу в Калужской области
Эксперт назвал самый уязвимый способ входа на портал «Госуслуг»
В Болгарии предложили Сербии сделать выбор между ЕС и РФ
В МИД РФ заявили о подготовке ответа на запрет въезда машин в страны Европы
Суд удовлетворил иск к Ингеборге Дапкунайте из-за недвижимости в Москве
Муцениеце рассказала, какой поступок ей часто припоминает сын: «Пойдет к психотерапевту»
Появились подробности похищения у водителя 30 млн рублей нападавшими с топором
Стало известно, где пройдет Евро-2028
На нефтяном месторождении в ХМАО взорвался газ
В Минобрнауки рассказали, когда в вузах внедрят новую систему образования
Россия увеличила доходы от экспорта нефти и газа на 15%
Российская тенниситка обыграла украинку Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
РПЦ проверит телешоу о перевоспитании эскортниц в монастыре
Письма детей с онкологическими заболеваниями попадут в космос
Ученые встревожены продвижением белых акул на север из-за изменений климата
В школах Румынии ввели дисциплину об истории Холокоста
Все новости
Октябрьский бунт. Зачем Ельцин 30 лет назад расстрелял Белый дом
В начале октября 1993 года в России разразился политический кризис — наиболее острый за все годы постсоветской истории. Противоречия между президентом Борисом Ельциным и лидерами парламента привели к кровопролитию в Москве. «Газета.Ru» пообщалась с очевидцами событий о том, что происходило в те дни: как как на улицах летали булыжники и свистели пули, как громили мэрию и штурмовали телецентр «Останкино», как танки расстреливали Белый дом. И чем все это закончилось.
В МИД России рассказали о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»
Пушилин назвал число российских военных, попавших в плен к ВС Украины
«Всем придется больше платить и меньше получать». Как вступление Украины скажется на странах ЕС
FT: Украина может получить €186 млрд за семь лет в случае вступления в Евросоюз
Атака на гидроциклах. Украинские диверсанты вновь пытались проникнуть в Крым
Минобороны сообщило, что ВС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму
Как деньги для Украины привели к первой отставке в истории конгресса США
Палата представителей конгресса США сместила Маккарти с должности спикера
Лара Крофт и художница Вегенер. Алисии Викандер — 35
Стало известно о секретных переговорах ЕС, США и РФ по Карабаху
Почему контрнаступление ВСУ сразу пошло не по плану
Полковник Ходаренок: для нового контрнаступления ВСУ нужно 1500 танков М1 Abrams
«В основном мне предлагают песни о неразделенной любви». Интервью с Юлией Михальчик
Юлия Михальчик призналась, что не видит смысла во встречах сына с его отцом
В «Роснано» предупредили, что могут обанкротиться. Компания задолжала 95 млрд рублей
В «Роснано» предупредили о риске появления признаков банкротства
Четвероклассница исчезла в парке. Ее похитителя нашли, потому что 24 года назад он ездил пьяным
В США похищенную Шарлотту Сен нашли по отпечаткам пальцев на записке о выкупе
Арестовичу в России грозит 17 лет колонии. В чем его обвиняют
SHOT: Арестовича объявили в розыск по статьям о призывах к терроризму и фейках
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий