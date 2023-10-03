Свое, родное

Не секрет, что репутация зарубежного ПО уже далеко не та, что была раньше. Его надежность и безопасность вызывает все больше сомнений. Поэтому в нынешних условиях переход бизнеса на отечественные решения – логичный и единственно верный выход. И мы видим, что государство принимает действенные меры, чтобы поддерживать разработчиков российского ПО и помогать бизнесу находить варианты импортозамещения.

Одной из инициатив стало создание Минпромторгом России специальной промышленной платформы «Эффективность.рф», где российские заказчики и разработчики ПО могут найти друг друга и объединить свои усилия в разработке решений, позволяющих заменить иностранное программное обеспечение. Помимо этого, правительство РФ выделило более 140 млрд рублей на реализацию 100 проектов по созданию и внедрению российских оригинальных разработок. Еще 90 млрд рублей планируется привлечь в качестве собственных инвестиций.

Работа по импортозамещению продолжается, и ее результатами уже может воспользоваться и простой пользователь, и предприниматель. Практически для каждой категории зарубежного ПО уже существует несколько аналогов, как платных, так и с открытым исходным кодом.

Миграция на другой тип программного обеспечения – процесс трудоемкий и небыстрый. По этой причине ряд компаний продолжают в той или иной степени использовать зарубежное ПО. Но с 2025 года это станет невозможным для государственных структур – согласно указу президента России Владимира Путина, с этого года применение иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры будет запрещено.

Ставка на параллельный импорт также может оказаться слишком рискованной. Поэтому многие представители крупного бизнеса уже перешли на отечественный софт. Так, отечественные разработки активно применяют «Сбер» и «АвтоВАЗ». Полностью российским софтом уже пользуются все школы России.

И такой подход характерен не только в отношении ПО – российские промышленники заместили треть импортного оборудования отечественным.