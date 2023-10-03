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Цены как критерий истины

Эффект запрета на экспорт топлива уже виден на АЗС

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов объяснил, почему решение правительства о запрете на экспорт топлива из России позитивно отразилось на ценах на бензин.

Большинство принимаемых экономических решений не имеют быстрого и очевидного эффекта, поэтому судить об их правильности или ошибочности зачастую затруднительно. Но бывают и исключения. Наглядный пример – введенный чуть больше недели назад запрет на экспорт топлива из России. Сегодня в СМИ и социальных сетях можно встретить немало, скажем так, осторожных оценок данного решения. Мол, вследствие ограничения на вывоз из страны горючего мы получим затаривание, кризис, падение нефтепереработки и прочие ужасы. Но ответ на вопрос о том, насколько разумным и правильным было это постановление правительства, дает самый беспристрастный и компетентный «эксперт» – рыночные цены.

Практически сразу после обнародования данного решения рынок на него отреагировал – цены в опте начали снижаться, и продолжают это делать по сей день. Так, по итогам торгов в прошедший понедельник цены на бензин АИ-92 уменьшились на 2,2%, на АИ-95 – на 3,5%, а на дизельное топливо – и вовсе упали почти на 6%. «Накопленный эффект» еще более впечатляющ: стоимость бензин АИ-92 снизился на 19,7% по сравнению с максимальными значениями, АИ-95 – на 23,8%. А дизельное топливо по сравнению с историческим максимумом подешевело на 22,1%.

Иными словами, решение правительства смогло обеспечить эффект, которого и близко не давали другие предпринимавшиеся шаги – от словесных интервенций (обещаний применить жесткие меры) до робкого увеличения обязательного норматива продаж топлива через биржу. Что называется, сработало!

Безусловно, снижение цен благотворно отразится и на экономике отраслей-потребителей топлива, и на показателях инфляции и что самое важное, на кошельке рядовых граждан. И автолюбители уже начинают это чувствовать. Так, розничные цены на горючее в Москве впервые за долгое время продемонстрировали снижение. По подсчетам Московской топливной ассоциации, стоимость литра в среднем уменьшилась более чем на 30 копеек.

В крупнейшей в России сети АЗС «Роснефти» цены в понедельник также существенно снизились. Например, входящая в состав компании «Башнефть» с 1 октября снизила розничные цены на топливо в Башкирии: на бензины Аи-92 и Аи-95 – на 30 копеек за литр, на дизтопливо – на 60 копеек. В итоге цены вернулись на уровень середины сентября. То же самое произошло и в других регионах страны, где присутствует сеть «Роснефть».

Кроме того, «Роснефть» традиционно выступает в роли основного поставщика топлива на биржу. С января по сентябрь нынешнего года она реализовала с использованием биржевых механизмов 24% бензина, произведенного на своих НПЗ.

Напомним, установленный властями норматив составляет 13%, то есть компания превысила его в 1,8 раза! В результате на долю «Роснефти» по итогам января-сентября пришлось 39% суммарных биржевых продаж автобензинов в стране. Аналогичные показатели по дизтопливу также весьма высоки – за девять месяцев «Роснефть» продала на бирже 22% произведенного ею дизеля при нормативе 9,5% (в 2,3 раза больше нормы!). Тем самым компания обеспечила 40% суммарных биржевых продаж этого вида горючего.

По наблюдениям автолюбителей, цена литра топлива на АЗС «независимых» сетей (то есть не входящих в ВИНКи) пока еще остается на 3-5 рублей выше, чем у «Роснефти». Как пояснил вице-премьер Александр Новак, это связано с тем, что у «независимых» имеется определенный временной лаг между покупкой топлива на бирже и его реализацией в рознице. Однако снизившиеся биржевые цены позволяют надеяться, что и у этих компаний цены в рознице тоже вскоре пойдут вниз.

Таким образом, можно резюмировать, что решение правительства об ограничении экспорта нефтепродуктов – абсолютно правильное. Оно позволило остановить бесконтрольную утечку топлива за рубеж (в частности, с участием так называемых серых экспортеров), а также снизить биржевую стоимость горючего.

Но, безусловно, одними запретами сыт не будешь. Для обеспечения долгосрочного стабильного функционирования внутреннего топливного рынка нужно грамотно сочетать «кнут и пряник». В ходе совещания у президента РФ Владимира Путина в минувшую среду вице-премьер Новак сообщил, что правительство предлагает ряд дополнительных системных мер, нацеленных на стимулирование поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Это, в частности, корректировка параметров демпфера (речь идет о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября) и ограничение так называемого «серого экспорта» (введение заградительной пошлины для перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов).

Рассматривается также возможность установления полного запрета на экспорт любых нефтепродуктов, которые не были произведены компанией-экспортером. Что ж, будем надеяться, что выбранные в итоге решения окажутся не менее эффективными, чем уже принятое.

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