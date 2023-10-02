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Почему в России не нужно жесткое регулирование цен на непродовольственные товары

Аналитик рассказал, почему не нужно регулировать цены на непродовольственные товары

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Варвара Гертье/РИА «Новости»
Заведующий лабораторией ИНП РАН Михаил Гусев объяснил, почему ситуация с ростом потребительских цен в России не требует особых мер ценового регулирования.

В России цены не подлежат государственному регулированию. Общеизвестный факт всякий раз подвергается сомнению, когда в экономике происходят события, негативно влияющие на настроения в обществе. Тогда же появляются предложения о введении жесткого ценового регулирования путем прямого установления розничных цен.

Ускорение инфляции, которое наблюдается с августа текущего года, не стало исключением. Сегодня в Госдуме высказываются предложения о наделении правительства правом устанавливать предел розничных цен по широкому перечню непродовольственных товаров, что, как предполагается, позволит предотвратить «необоснованный» рост цен, наносящий ущерб общественным интересам. Прежде чем оценить последствия такого регулирования, следует разобраться в причинах наблюдаемого ускорения инфляции.

Если в прошлом году ключевым фактором роста потребительских цен стало обесценение рубля, то в текущем основным фактором инфляции стал быстро восстанавливающийся спрос. Из ожидаемых 6,5% среднегодового темпа прироста инфляции в 2023 году, 4 п.п. будут обусловлены опережающим ростом спроса и 1,5 п.п. – ростом регулируемых тарифов и цен на моторное топливо.

Если обратиться к отдельным товарным группам, то инфляция растет не за счет непродовольственных товаров (+3,6% год к году в августе), а в основном за счет цен на услуги (+9,5%). Рост цен на платные услуги включает как повышение регулируемых тарифов, так и действие факторов спроса и предложения, описанное выше. При этом структура потребительского спроса в 2022–2023 годах сдвинулась в пользу услуг, а доля зарплат в себестоимости в секторе услуг выше, чем в промышленности, что приводит к более быстрому росту издержек из-за роста зарплат в экономике. Таким образом, в регулировании скорее нуждаются цены на услуги, чем цены на непродовольственные товары.

Без предлагаемых дополнительных полномочий правительство уже сейчас обладает весьма широкими возможностями в области регулирования цен. Это регулирование цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги транспорта, возможность замораживать цены на социально значимые товары на срок до 90 дней и, наконец, возможность регулировать стоимость моторного топлива. Существуют и другие инструменты ценовой стабилизации, связанные с контролем цен в промышленности, — например, экспортные пошлины, регулируемые тарифы на электроэнергию, природный газ и грузовые перевозки для промышленных потребителей. Также правительство может поддержать население с низкими доходами и компенсировать рост цен за счет социальных выплат. Если добавить к этим инструментам контроль со стороны ФАС за необоснованным повышением цен и маржой розничных сетей, а также инструменты бюджетной политики, получается, что правительство вполне может удерживать динамику цен без новых полномочий.

Дальше возникает вопрос, к чему приведет жесткое регулирование потребительских цен. Ответ всегда один — к появлению дефицита. В этом смысле любые решения по заморозке цен принять всегда проще, чем потом их «размораживать», ведь общеизвестно, что любые директивные ограничения в этой сфере неизбежно создают в экономике дисбалансы, для устранения которых могут потребоваться серьезные усилия и дополнительные ресурсы.

С экономической точки зрения более важным моментом, чем повышение цен, является использование прибыли, которая формирует его счет. Если увеличение прибыли бизнеса не превращается в отток капитала, а трансформируется в инвестиции для увеличения производства, тогда первоначальное повышение цен будет компенсировано ростом доходов населения.

Текущая ситуация с ростом цен, в том числе на моторное топливо, конечно, вызывает отдельные опасения. Но в данном случае правительство имеет все рычаги воздействия для сдерживания роста цен. При этом балансировка цен на товары, установленные на основе принципа экспортного паритета, затрагивает интересы государства, бизнеса и населения, поэтому не может происходить без учета интересов всех участников процесса.

Полагаю, что действие проинфляционных факторов, как со стороны спроса, так и со стороны предложения, будет продолжаться в этом году и сохранится в следующем. Хотя инфляция в 2023–2024 годах может превысить целевой уровень в четыре процента, ситуация с ростом потребительских цен остается контролируемой и в целом не требует особых мер ценового регулирования. Прежде всего это связано с тем, что доходы населения растут быстрее, чем потребительские цены. По этой причине наблюдаемый теперь рост цен не приведет к снижению уровня жизни людей.

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