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Фейк — горе в семье: как ложь в сети разрушает взаимоотношения между близкими людьми

Политолог Федосова рассказала о влиянии фейков на обычную жизнь

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Shutterstock
Фейки в интернете стали настоящим вызовом сегодняшнего дня. По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Виктории Федосовой, дело в том, что в сети любой может неосознанно или же, наоборот, намеренно распространять лживую информацию. Она рассказала, что становится причиной фейков.

Такое положение дел не ново. Covid-19 показал, на какие разрушительные последствия способен фейк. Однако проблема, к сожалению, сохраняется и по сей день. Правда тему пандемии затмили информационные вбросы по поводу СВО, российских военных и политики.

Увеличились и масштабы распространения фейков. Например, по данным АНО «Диалог», за прошлый год было выявлено около 10 млн лживых сообщений. Согласно прогнозам организации в этом году их количество может увеличиться до 13-15 млн, а в 2024 году достигнуть 22 млн.

Прогнозы неутешительные. Но лучше быть предупрежденным и понимать риски и возможные последствия столкновения с фейками в сети. А последствия могут быть более чем серьезные и прежде всего связаны с негативным влиянием на психику человека. Дезинформация может посеять панику, обострить ощущение тревоги и депрессии, вызвать агрессию. В итоге человек становится склонен к импульсивным поступкам, о которых впоследствии часто жалеет. Яркий пример — необдуманный переезд в другую страну, когда под действием тревоги и большого количества лжи люди срывались за границу, но вскоре возвращались, сильно потеряв при этом в деньгах.

Еще один фактор риска – межличностные отношения. Фейки накаляют ситуацию, сталкивают людей противоположных взглядов, повышают вероятность ссоры с друзьями, близкими или коллегами. При этом поводом для конфликтов может послужить как раз такая непроверенная информация. Хуже, если такое произошло в семье, где есть дети. Политически споры родителей могут навредить неокрепшей психике ребенка, довести до скандала или развода.

Всех этих трагедий можно избежать, если изменить свое отношение к фейкам в сети. Помните, цель дезинформации – манипулирование сознанием. Так, международная группа ученых из США и Великобритании предложила метод психологической защиты. Его суть такова: человеку следует ознакомиться с некоторыми фейками и их разоблачением. По мере такого разбора информационных манипуляций у него будет вырабатываться устойчивость ко лжи в интернете.

Однако для этого метода важно, чтобы у пользователя было развито критическое мышление. Благодаря этому он будет скептически подходить к прочитанному в мессенджерах, социальных сетях или на YouTube, подождет опровержения от официальных источников. Параллельно поищет, что об этом написали другие издания, и воспользуется сервисом по проверке подлинности информации.

В России, например, проверенную информацию помимо официальных ведомств публикует сервис «Лапша Медиа», портал Объясняем.рф, выявлением фейков занимается Лига безопасного интернета.

Важно – не игнорировать проблему фейков в сети, подходить к ней серьезно, развивать критическое мышление, чтобы лишний раз не тревожить свою психику, не обижать близких и не портить климат в семье. Старайтесь не поддаваться лжи в сети. Она не стоит вашего душевного спокойствия и гармоничных взаимоотношений с любимыми.

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