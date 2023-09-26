Почему в России блокируют VPN-сервисы

В последнее время в социальных сетях можно встретить негативную реакцию пользователей на блокировку Роскомнадзором некоторых VPN-сервисов. Юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Ефим Казанцев рассказал, почему блокировать такие сервисы необходимо.

Масла в огонь подлило сообщение о том, что ведомство может начать с марта 2024 года блокировать сайты с информацией об этих приложениях.

Но давайте взглянем на ситуацию трезво, ведь история с VPN-сервисами началась отнюдь не вчера. Роскомнадзор следует букве закона, которому, между прочим, уже не первый год. Речь о документе от 27 июля 2006 года - № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В 2017 году этот федеральный закон был дополнен статьей 15.8, в которой указано о запрете программ, обеспечивающих доступ к ресурсам, заблокированных на территории России.

Иными словами, на законодательном уровне блокировка VPN-сервисов была разрешена еще до того, как они стали столь массово популярны у россиян. Важно подчеркнуть, речь не про запрет использования всех подобных приложений, а только тех, кто предоставляет доступ к заблокированным сайтам в России. Собственно, что Роскомнадзор и делает – блокирует только те VPN-сервисы, которые нарушают российское законодательство.

Например, те же Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) запрещены в России за экстремизм. Их владелец – Meta (признана в России экстремистской и запрещена) - снял для жителей некоторых стран запрет на призывы к насилию в отношении россиян на этих площадках в результате чего соцсети компании на территории страны были заблокированы.

Кроме того, Meta неоднократно отказывалась удалять запрещенную в России информацию. В результате чего, в конце 2021 года западный IT-гигант впервые получил оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за систематическое неудаление подобного контента.

Помимо этого, не стоит забывать, что некоторые VPN-сервисы, особенно, бесплатные, не так уж добросовестно относятся к вопросам безопасности своих пользователей. Утечка персональных данных, их продажа третьим лицам, заражение вирусами, агрессивная реклама, которую нельзя пропустить, – со всеми этими неприятностями человек может столкнуться при использовании VPN-сервиса. Роскомнадзор все это учитывает, и, если в приложение выявляют признаки подобных опасностей - его блокируют.

Поэтому блокировки определенных VPN-сервисов – это логичное следование Роскомнадзора российским законам, которые были приняты задолго до того, как рядовой пользователь начал обращаться к VPN.