Кэш или устойчивость?

История противостояния крупнейших акционеров российского алюминиевого гиганта не прекращается на протяжении почти двух десятилетий. Все эти годы СУАЛ как крупнейший миноритарий был сфокусирован на задаче монетизации актива, вопрос его развития исторически не был для него значим, тогда как мажоритарий делал ставку на качественный и количественный рост: строительство и покупку новых производств, выход на мировые рынки и освоение новых технологий. Если в начале десятых годов СУАЛ скорее искал, кому продать свой пакет, то позднее перешел в позицию ожидания дивидендных потоков. Показательно, что в 2020-2021 годах менеджмент РУСАЛа успешно нарастил капитализацию, почти вдвое подняв котировки, на чем многие неплохо заработали, но известные события зимы 2022 года отбросили всех назад.

Осень привнесла в эту историю новое обострение — с появлением громких заголовков. 5 сентября СУАЛ подал в суд иск с требованием компенсации (причем, в интересах РУСАЛа) на 74 млрд рублей от совета директоров и генерального директора. Как заявили представители миноритария, претензии связаны с «колоссальными» убытками по сделкам хеджирования, заключенным «с многочисленными нарушениями».

Дело в том, что СУАЛ еще зимой текущего года, готовясь к схватке за дивиденды, потребовал у РУСАЛа документы по спорным, на его взгляд, в плане эффективности сделкам хеджирования цен на металл. В начале августа на внеочередном собрании двумя третями голосов акционеры отказали СУАЛу в предоставлении этих документов. Единодушия среди миноритариев ему также добиться не удалось: их голоса разделились примерно поровну (примерно по 6% за раскрытие документов и против). Судя по всему, были приняты во внимание рекомендации совета директоров о том, что информация по стратегии и сделкам хеджа, став публичной, может создать для компании довольно очевидные риски и проблемы.

Вопрос к сделкам хеджирования, на первый взгляд, выглядит удачной находкой — суммы, заявленные как убытки компании, не могут не впечатлять читателя прессы. С другой стороны, для профессионального рынка тема видится скорее надуманной, так как хеджирование является общепринятой практикой. Дело в том, что сделками хеджирования занимаются многие российские и мировые компании, особенно в добывающем секторе, от нефтегазового до золотодобывающего сектора. Бизнес страхуется от неудачной конъюнктуры- - и да, нередко выходит, что конъюнктура оказывается удачной, а в отчетах появляются цифры со знаком минус.

В таких случаях СМИ охотно выносят в заголовки большие суммы как «убытки»: так, например, не раз писали о сделках хеджирования «Аэрофлота», есть масса аналогичных примеров в отечественной и зарубежной практике. Любопытно, что на первый план были вынесены сделки хеджа именно по ценам на металл, тогда как валютные хеджи и сделки хеджирования по ценам на электроэнергию, где РУСАЛ оказался в плюсе ($250 млн по курсовым разницам и $150 млн на электроэнергии), вынесены за скобки. Таким образом, налицо известные усилия по переносу темы в плоскость пиара, а не объективной оценки ситуации.

Между тем противостояние разворачивается на фоне тяжелой экономической ситуации, в которой оказался РУСАЛ в последние годы. Рубль демонстрирует чрезмерную волатильность и не вписывается в прогнозы аналитиков. Цены на алюминий снизились за полтора года с 2900 до 2200 долларов США за тонну из-за слабого восстановления мировой экономики, угроз рецессии на Западе, проблем с рынком недвижимости в Китае. В прошлом году фактически не работала пятая часть китайской экономики вследствие коронавирусных ограничений.

Инверсия кривой доходности казначейских облигаций США предполагает скорую рецессию в стране. Европа переживала энергетический кризис, происходит резкое повышение процентных ставок в Америке и Еврозоне. Падают цены не только на алюминий, но и на никель, палладий и другие промышленные металлы. Общая турбулентность и объективные экономические ограничения напрямую влияют на доходность бизнеса и неизбежно сказываются на возможностях реализовывать инвестпрограмму и погашать долги. Ювелирно точно заключать контракты хеджирования в этих условиях непросто, но и отказываться от них в условиях падающих цен на алюминий — значит быть больше чем просто оптимистом.

Что касается дивидендов, то здесь ситуация довольно очевидная. С одной стороны, падают цены на металлы, с другой стороны, возникают логистические проблемы и из-за санкций, и из-за сложностей с сырьевой безопасностью. Так, в 2022 году Украина взяла под контроль Николаевский глиноземный завод, а Австралия запретила поставки глинозема в Россию.

РУСАЛу, вероятно, придется строить глиноземный завод в Ленинградской области за 400 миллиардов рублей, чтобы обезопасить свои сырьевые поставки. Еще более 380 млрд РУСАЛу нужно вложить в экологическую модернизацию заводов, чтобы не оказаться под риском оборотных штрафов по экологии. В дополнение после того, как Норильский никель отказался от выплаты дивидендов за 2022 год, у РУСАла исчез дополнительный источник финансирования. К слову, многие российские эмитенты, в частности Газпром, сталевары, тот же Норильский никель также не выплатили дивиденды за 2022 год, хотя у них ситуация заметно лучше, чем у РУСАЛа.

Автор — инвестиционный стратег УК «Арикапитал», финансист, к.э.н. Сергей Суверов.