Ставь лайки с умом

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» некоторое время назад подготовили законопроект, предполагающий запрет на административные штрафы в отношении граждан за лайки и другие отметки в социальных сетях. На днях выяснилось, что правительство не поддержало инициативу. По сути, лайки (даже исходя из этимологии – like с английского переводится как «нравиться») являются для читателя выражением отношения к публикации. А одобряя ту или иную идею пользователь сети способствует и ее распространению. Но что если такая идея противоречит закону?

В настоящее время у нас в стране нет как такового закона, накладывающего санкции за лайки в социальных сетях. Однако, в России запрещаются действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. В том числе за принадлежность к какой-либо социальной группе, совершенные публично с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет.

Ранее за подобные действия возбуждались уголовные дела, теперь же, после частичной декриминализации ст. 282 УК РФ, в Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья – 20.3.1 КоАП о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Декриминализация является определенным снижением наказания и больше соответствует опасности деяния.

В обществе присутствует и другая позиция: определенное удивление и несогласие с тем, что нажатие кнопки компьютерной мышки может обернуться штрафом и тем более уголовным делом. Ведь пользователь соцсети не всегда вникает в содержание публикации и задумывается о последствиях. Но в наш информационный век клик по мышке, переход по ссылке, отправка денежного перевода могут вызвать не меньшую опасность, и поэтому важно сознательно относиться к этим действиям. Тем более, что они могут быть частью информационной войны и создавать картину, альтернативную реальности. У пользователей может сложиться такая связь: если какие-либо действия, в том числе противоправные, одобряют (в том числе ставят «сердечки») в сети, то, вероятно, их одобрят и в реальности. Тем более, что существуют механизмы «накрутки» лайков, нередко и в группах со специфической тематикой. Далее алгоритмы соцсетей продвигают такой контент, рекомендуя его пользователям, включая несовершеннолетних.

Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Запреты на лайки существенно затрудняют возможность определить отношение общества к той или иной проблеме, а это лишает возможности вести просветительскую, воспитательную и профилактическую работу с такой категорией людей. Если лайк под постом, возбуждающим ненависть, есть, вероятно, у автора этого лайка сложилась определенная система убеждений и ценностей. Сдерживаясь, не отмечая подобные публикации, опасаясь наказания, он вряд ли изменит свою точку зрения. Обычно система ценностей формируется через социальные институты, реализующие функции воспитания и образования, и может быть скорректирована при доверительном, глубоком и серьезном разговоре, позволяющем переосмыслить эти идеи.

Доверяй, но проверяй

Как известно, в сети мы общаемся не только с помощью лайков. Эмодзи – универсальный язык смайлов и символов, которые способны выразить наши эмоции, рассказать собеседнику о нашем настроении и даже, как выяснилось, заключить сделку.

Большой резонанс получило дело, рассматриваемое в ростовском суде, касающееся «большого пальца вверх». Вместо подписания дополнительного соглашения заказчик и предприниматель обсудили цвет товара в мессенджере. На предложение заказчик ответил положительным символом. Суд счел это достаточным для закрепления договоренностей.

Этот прецедент правильнее комментировать юристам. Однако замечу: в этом случае в договоре указывалось, что стороны признают юридическую силу всех документов, тексты которых получены по электронной почте или другим каналам связи, в том числе привязанным к телефонным номерам сторон.

Бывает ли такое на практике, что договор составляется на словах? Насколько мне известно, да. А если он может быть составлен в устной форме, то почему бы в переписке – нет? Какие специальные слова нужно использовать в диалоге, чтобы вторая сторона поняла, что договор точно заключен? Это вопрос открытый и обсуждаемый. Конечно, в живом диалоге всегда можно переспросить, проверить реакцию другой стороны и избежать ненужных интерпретаций. Это больше связано с коммуникативной компетентностью, и в живом общении, как правило, возникает меньше таких проблем.

Мы часто сталкиваемся с тем, что наши слова интерпретируются по-разному. В этом смысле, наверное, не стоит говорить, что «большой палец вверх» равносилен подписанию контракта в любом случае. Однако если речь идет о договоренностях, которые были достигнуты в процессе заключения сделки и ранее обсуждались ее детали, то почему бы не уточнить их через электронные средства общения?

Поэтому можно только посоветовать бизнесменам и людям, обсуждающим тонкости договоренностей, аккуратнее относиться к заверениям-смайликам, и чтобы не было сюрпризов, лучше лишний раз переспросить или написать о том, что детали сделки требуют дальнейшего согласования или утверждения определенного документа. И сделать принципом любого общения одно из золотых правил эффективной коммуникации: всегда перепроверять, насколько вы правильно поняты собеседником. А вот попадут ли лайки и смайлики действительно под запрет и штрафы, мы скоро узнаем.

Автор — Ян Меженин, кандидат социологических наук, эксперт РАНХиГС, член Ассоциации профессиональных медиаторов, ведущий эксперт по медитации.