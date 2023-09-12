Восходящая «Звезда»: как развивается отечественный нефтегазовый флот

«Больное место» НГК
Целью антироссийских санкций было окружить нашу страну непроходимыми льдами различных ограничений, запереть ее в собственных границах и подорвать потенциал ее стратегически важных отраслей и, в первую очередь, нефтегазового комплекса. Отдельные секторальные санкции, вводившиеся еще с 2014 года и касавшиеся ряда технологических направлений (прежде всего разработки трудноизвлекаемых запасов и освоения глубоководного шельфа) показали свою полную неэффективность — российская нефтедобыча не только не рухнула, но и продолжала расти (настолько, насколько ей позволяли параметры соглашения ОПЕК+).
Поэтому новая волна санкций, последовавшая в 2022 году, должна была стать более фатальной и ударить, как думали наши бывшие западные партнеры, по самым болезненным местам отечественного нефтегазового комплекса.
Одно из них — транспортировка углеводородов. Напомним, пресловутый потолок цен на российскую нефть предлагалось контролировать как раз путем запрета иностранным судоходным компаниям перевозить нефть и нефтепродукты из РФ.
Увы, но Россия, являясь ведущей морской державой, многие десятилетия зависела от флота танкеров, ходящих под иностранными флагами. Собственное судостроение, получившее мощнейшее развитие во времена СССР, в 90-е годы пришло в упадок. Поэтому, теоретически, упомянутое санкционное ограничение могло бы действительно нанести урон отечественному НГК.
Однако благодаря усилиям властей и отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) эту проблему удалось решить — по информации ряда СМИ, был сформирован так называемый «теневой флот», занимающийся транспортировкой углеводородов из РФ. Но понятно, что это лишь временное, авральное решение важной проблемы. А стратегический и долгосрочный ответ на данный вызов может заключаться только в создании собственного мощнейшего судостроительного комплекса. И в последнее время данная задача начала решаться. Свидетельством тому служит флагманский проект по сооружению судоверфи «Звезда».
Четыре измерения лидерства
Создание крупнейшей в России судоверфи «Звезда» началось в 2016 в городе Большой Камень (Приморский край), проект реализует консорциум инвесторов во главе с «Роснефтью». Именно эта нефтяная компания обеспечила пилотную загрузку верфи, заключив контракты на строительство 28 судов.
Почему этот проект можно назвать «ледоколом»? Во-первых, он обеспечит отечественный НГК судами различного целевого назначения. Так, уже спущено на воду 12 из них — нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс», газовозы, танкер-челнок, танкер MR, многофункциональные суда снабжения.
Всего в портфеле заказов «Звезды» около 60-ти судов, ведутся активные работы по строительству 23 из них.
В частности, строится самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» (головное судно проекта «Лидер»). Вместе с танкерами «Афромакс» и газовозами он позволит организовать круглогодичный вывоз углеводородного сырья и СПГ по Северному морскому пути с месторождений, разрабатываемых российскими компаниями. Это фактически откроет новые «морские ворота» для отечественного НГК и даст мощнейший импульс развитию отрасли.
Во-вторых, проект «Звезда» служит «ледоколом» и для всей экономки дальневосточного региона, настоящим драйвером развития этих важнейших российских территорий. Уже сегодня на верфи работает около 5,5 тыс. сотрудников, предстоит набрать еще 2 тыс. Одновременно растет и город Большой Камень — в семи микрорайонах ведется строительство почти 6 тыс. квартир для работников ССК.
В проекте задействованы сотни предприятий-смежников как с Дальнего Востока, так и со всей страны. Мультипликативный эффект от сооружения «Звезды» трудно переоценить.
В-третьих, «ледоколом» этот проект можно назвать еще и потому, что он нацелен на расширение международного сотрудничества. Само географическое расположение «Звезды» делает ее центром притяжения для бизнеса из дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, превращает в локомотив развития регионального партнерства.
Наконец, в-четвертых, данный проект является безусловным технологическим лидером в российской промышленности. Так, судоверфь «Звезда» оснащена крупнейшим в нашей стране открытым тяжелым достроечным стапелем, здесь построен самый большой в России и в мире (по совокупным параметрам) сухой док, имеются уникальные плавучие доки и мощное крановое оборудование.
В нынешнем году парк оборудования верфи пополнился самым большим в РФ плавучим доком длиной свыше 350 м и грузоподъемностью 100 тыс. тонн. После возведения всех объектов техническая оснащенность ССК «Звезда» позволит производить обработку 330 тыс. тонн металла в год и собирать из мегаблоков (весом до 3,5 тысяч тонн) суда и морскую технику практически любых размеров и сложности. Примечательно, что на верфи повсеместно внедряются технологические решения последнего поколения: автоматизация, цифровизация, роботы, 3D-моделирование и т.д.
Быть достойными славных имен
Очередное доказательство высочайшего технологического уровня предприятия — «новорожденные» суда, церемония имянаречения которых состоялась 11 сентября.
Уникальный и единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 получил имя «Валентин Пикуль» – в честь известного российского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.
Второе судно – танкер-газовоз ледового класса ARC7 назван «Алексей Косыгин» – в честь дважды Героя Социалистического Труда, видного советского политического и государственного деятеля.
Президент РФ Владимир Путин, принявший личное участие в церемонии имянаречения, выразил уверенность в том, что новые суда будут достойны этих прославленных имен.
«Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны – арктической державы, востребовано для реализации нашей долгосрочной стратегии по освоению Арктики, для обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных, логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира», – отметил в своем выступлении президент.
Действительно, восходящая на востоке нашей страны «Звезда» станет путеводной для отечественного нефтегазового флота, позволит России укрепить свои позиции на глобальных нефтегазовых рынках и в очередной раз послужить гарантом мировой энергобезопасности.
Автор — эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.