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Восходящая «Звезда»: как развивается отечественный нефтегазовый флот

На Дальнем Востоке прошла церемония имянаречения двух судов для нефтегазового комплекса

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Группа внешних коммуникаций ООО «ССК «Звезда»/РИА Новости
Любой бизнес-проект можно сравнить с каким-либо судном. Есть утлые лодочки, есть красивые и бесполезные яхты, есть-трудяги сухогрузы и танкеры, а бывают настоящие ледоколы. То есть те гиганты, которые не только сами идут вперед вопреки всяческим трудностям, но и прокладывают путь другим, ведя за собой целый «караван» важнейших проектов. По мнению эксперта аналитического центра ИнфоТЭК Валерия Андрианова, именно таким «ледоколом» стала судостроительный комплекс (ССК) «Звезда», строительство которой продолжается на Дальнем Востоке.

«Больное место» НГК

Целью антироссийских санкций было окружить нашу страну непроходимыми льдами различных ограничений, запереть ее в собственных границах и подорвать потенциал ее стратегически важных отраслей и, в первую очередь, нефтегазового комплекса. Отдельные секторальные санкции, вводившиеся еще с 2014 года и касавшиеся ряда технологических направлений (прежде всего разработки трудноизвлекаемых запасов и освоения глубоководного шельфа) показали свою полную неэффективность — российская нефтедобыча не только не рухнула, но и продолжала расти (настолько, насколько ей позволяли параметры соглашения ОПЕК+).

Поэтому новая волна санкций, последовавшая в 2022 году, должна была стать более фатальной и ударить, как думали наши бывшие западные партнеры, по самым болезненным местам отечественного нефтегазового комплекса.

Одно из них — транспортировка углеводородов. Напомним, пресловутый потолок цен на российскую нефть предлагалось контролировать как раз путем запрета иностранным судоходным компаниям перевозить нефть и нефтепродукты из РФ.

Увы, но Россия, являясь ведущей морской державой, многие десятилетия зависела от флота танкеров, ходящих под иностранными флагами. Собственное судостроение, получившее мощнейшее развитие во времена СССР, в 90-е годы пришло в упадок. Поэтому, теоретически, упомянутое санкционное ограничение могло бы действительно нанести урон отечественному НГК.

Однако благодаря усилиям властей и отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) эту проблему удалось решить — по информации ряда СМИ, был сформирован так называемый «теневой флот», занимающийся транспортировкой углеводородов из РФ. Но понятно, что это лишь временное, авральное решение важной проблемы. А стратегический и долгосрочный ответ на данный вызов может заключаться только в создании собственного мощнейшего судостроительного комплекса. И в последнее время данная задача начала решаться. Свидетельством тому служит флагманский проект по сооружению судоверфи «Звезда».

Четыре измерения лидерства

Создание крупнейшей в России судоверфи «Звезда» началось в 2016 в городе Большой Камень (Приморский край), проект реализует консорциум инвесторов во главе с «Роснефтью». Именно эта нефтяная компания обеспечила пилотную загрузку верфи, заключив контракты на строительство 28 судов.

Почему этот проект можно назвать «ледоколом»? Во-первых, он обеспечит отечественный НГК судами различного целевого назначения. Так, уже спущено на воду 12 из них — нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс», газовозы, танкер-челнок, танкер MR, многофункциональные суда снабжения.

Всего в портфеле заказов «Звезды» около 60-ти судов, ведутся активные работы по строительству 23 из них.

В частности, строится самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» (головное судно проекта «Лидер»). Вместе с танкерами «Афромакс» и газовозами он позволит организовать круглогодичный вывоз углеводородного сырья и СПГ по Северному морскому пути с месторождений, разрабатываемых российскими компаниями. Это фактически откроет новые «морские ворота» для отечественного НГК и даст мощнейший импульс развитию отрасли.

Во-вторых, проект «Звезда» служит «ледоколом» и для всей экономки дальневосточного региона, настоящим драйвером развития этих важнейших российских территорий. Уже сегодня на верфи работает около 5,5 тыс. сотрудников, предстоит набрать еще 2 тыс. Одновременно растет и город Большой Камень — в семи микрорайонах ведется строительство почти 6 тыс. квартир для работников ССК.

В проекте задействованы сотни предприятий-смежников как с Дальнего Востока, так и со всей страны. Мультипликативный эффект от сооружения «Звезды» трудно переоценить.

В-третьих, «ледоколом» этот проект можно назвать еще и потому, что он нацелен на расширение международного сотрудничества. Само географическое расположение «Звезды» делает ее центром притяжения для бизнеса из дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, превращает в локомотив развития регионального партнерства.

Наконец, в-четвертых, данный проект является безусловным технологическим лидером в российской промышленности. Так, судоверфь «Звезда» оснащена крупнейшим в нашей стране открытым тяжелым достроечным стапелем, здесь построен самый большой в России и в мире (по совокупным параметрам) сухой док, имеются уникальные плавучие доки и мощное крановое оборудование.

В нынешнем году парк оборудования верфи пополнился самым большим в РФ плавучим доком длиной свыше 350 м и грузоподъемностью 100 тыс. тонн. После возведения всех объектов техническая оснащенность ССК «Звезда» позволит производить обработку 330 тыс. тонн металла в год и собирать из мегаблоков (весом до 3,5 тысяч тонн) суда и морскую технику практически любых размеров и сложности. Примечательно, что на верфи повсеместно внедряются технологические решения последнего поколения: автоматизация, цифровизация, роботы, 3D-моделирование и т.д.

Быть достойными славных имен

Очередное доказательство высочайшего технологического уровня предприятия — «новорожденные» суда, церемония имянаречения которых состоялась 11 сентября.

Уникальный и единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 получил имя «Валентин Пикуль» – в честь известного российского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.

Второе судно – танкер-газовоз ледового класса ARC7 назван «Алексей Косыгин» – в честь дважды Героя Социалистического Труда, видного советского политического и государственного деятеля.

Президент РФ Владимир Путин, принявший личное участие в церемонии имянаречения, выразил уверенность в том, что новые суда будут достойны этих прославленных имен.

«Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны – арктической державы, востребовано для реализации нашей долгосрочной стратегии по освоению Арктики, для обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных, логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира», – отметил в своем выступлении президент.

Действительно, восходящая на востоке нашей страны «Звезда» станет путеводной для отечественного нефтегазового флота, позволит России укрепить свои позиции на глобальных нефтегазовых рынках и в очередной раз послужить гарантом мировой энергобезопасности.

Автор — эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

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