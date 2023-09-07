Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Все уже было

Политолог объяснил популярность Пригожина в медиа

close
100%
РИА Новости
Политолог, историк Армен Гаспарян объяснил феномен Пригожина, и почему он сделал свое подразделение самым неэффективным в рамках СВО на практике, но самым раскрученным с точки зрения пиара.

Много раз говорил: мы постоянно страдаем от незнания собственной истории. Будь иначе - все понимали бы абсолютную закономерность истории Пригожина. Совершенность сюжета. Невозможность отклонения от скрижалей. Сто лет назад таких героев был полный набор. У всех. Красные выдали Якира, Гамарника, Примакова. Белые явили Шкуро, Анненкова, Покровского. Махновцы ответили Щусем. Всех их объединяло общее: изначальная талантливость сливалась в череду странных поступков, которые потом пытались лакироваться самопиаром. Хотя такого слова тогда конечно не было. Как не было и таких медийных возможностей.

У Пригожина они были. И он превратил свое участие в СВО в какой-то бесконечный хардкорный сериал, где главный герой откладывал крещендо, но каждым следующим действием все более шокируя публику. И своих, и чужих. Он давал прогнозы, которые не сбывались. И сразу о них забывал. И другие не вспоминали, потому что Пригожин уже выдавал следующий громкий инфоповод. И в этой безостановочной канонаде тонуло все остальное.

Взять хотя бы историю т.н. «снарядного голода». Главное в медиа-скандале - громко выкрикнуть. Чтобы перед тобой оправдывались. Это было сделано. Если исходить из той стратегии, которая применялась - снарядов бы не хватило никому. Хоть Пригожину, хоть маршалу Жукову. Она сводилась к полному перемалыванию. Желающие могут освежить память, все же описано подробно https://t.me/expl_team/1173 Конечно, это не похоже за исходные заявления Пригожина. А кто вам сказал, что все должно соответствовать реальной картине? Повторяю, все уже происходило в нашей истории. И не раз.

Идем дальше: эффективный военачальник. Простите, но это из серии «красного Бонапарта» Тухачевского и его тамбовских походов. Бахмут практически стерт с лица земли. Да, мы наш Артемовск восстановим. Да, это еще и благодаря хуторской «фортеци». Но ведь если ты выдающийся стратег, как тебя демонстрировали пиарщики - мог бы придумать какой-то ошеломляющий противника ход. Маршал Василевский в 1945 год не стер Японию с лица земли. Но он шокировал весь мир продуманной и реализованной операцией по разгрому совсем неслабой группировки противника.

А мы свою историю плохо знаем, к сожалению. А в результате, если оценивать по классическому параметру «соотношение успешности к потерям», то Пригожин сделал своих самым неэффективным подразделением СВО на практике, но самым раскрученным с точки зрения пиара. В который гармонично запихнул даже использование в операциях российских заключенных.

Картина дня
Беспилотник перехвачен в Волгоградской области. Военная операция на Украине, день 561-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 561-й день
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
Школьницы-велосипедистки погибли в ДТП с фурой в Ленобласти. У их тренера не было разрешения на выезд
Екимов: у тренера погибших в ДТП велосипедисток не было разрешения на выезд
В США вынесли приговор россиянину Клюшину
В Екатеринбурге волонтеры ищут 22-летнюю девушку
British American Tobacco оставит в РФ используемые торговые марки после продажи
Водитель фуры, который влетел в колонну велосипедисток, оказался гражданином страны ближнего зарубежья
Новости и материалы
В Москве ищут директора петербургского НИИ вакцин ФМБА Виктора Трухина
В МИД РФ обвинили англосаксов и НАТО в извращении мирового спорта
В Москве задержали группу лжеобщественников, вымогавших деньги у кассиров супермаркетов
В Петербурге не будут проводить парад на 80-летие снятия блокады Ленинграда
Более трети матерей-одиночек с двумя детьми в Росси имеют низкий доход
АЭС «Руппур» в Бангладеш строится в соответствии с графиком
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО из Чечни новой группы добровольцев
Стало известно, сколько времени россияне тратят на интернет
Лавров заявил, что РФ ценит ориентацию Бангладеш на свои интересы
В Брянской области сбили украинский БПЛА
Лавров рассказал о контактах России и Бангладеш
В Тюменской области начальница центра занятости лишилась работы, трудоустроив мужа
Медведев заявил, что в бюджет РФ заложат средства на строительство в новых регионах
Аль Пачино передумал расставаться с молодой возлюбленной
Жителя Пензы лишили прав после инсульта за рулем
Зампостпреда США в ООН заявил, что ситуация на Украине плохая и не улучшается
В Перу россиянина задержали за организацию преступной группировки и хранение наркотиков
Дефект выхлопной системы может стать причиной поломки зажигания автомобилей Dongfeng
Все новости
Украина предложила Турции возобновить зерновой коридор
В Волгоградской области перехватили беспилотник
Маск рассказал, как сорвал «мини Перл-Харбор» в Крыму
Британия ввела санкции против 11 россиян
Танки M1 Abrams ждет участь Challenger 2. Чем грозит передача Украине снарядов с обедненным ураном
Полковник Ходаренок: использование ВСУ снарядов с ураном приведет к потере танков
«Правила это допускают»: Россию могут навсегда лишить Паралимпиад
Юрист Анцелиович заявила, что российские паралимпийцы смогут оспорить пожизненное отстранение
Белые розы для Юры Шатунова: певцу могло бы исполниться 50 лет
Netflix наконец смог удачно адаптировать аниме. «Ван-Пис» понравится даже тем, кто не читал мангу
Сериал Netflix «One Piece. Большой куш» побил рекорды «Уэнздей» и «Очень странных дел»
США передадут ВСУ $5,4 млн российских активов. Именно столько конфисковали у Малофеева
В Кремле назвали незаконной идею изъятия в США имущества россиян
«Дети, чьи границы нарушались, рискуют стать жертвами абьюза». Психолог о домашнем насилии
Психолог Малкова рассказала, что выход из абьюзивных отношений занимает до двух лет
Роды в 16 ради хайпа и недоверие к людям. Как популярные ТВ-шоу разрушают детскую психику и ломают жизни
Какие ТВ-шоу смотрит поколение Z и почему это может быть опасно
Почему избыток кислорода на планете так же вреден, как и недостаток
Климатолог Родин: избыток кислорода в воздухе повредит человечеству
«Увидел ее без сознания и забрал телефон». Велосипедист, обвиняемый в убийстве девочки, прошел полиграф
Обвиняемый в убийстве девушки в Каменск-Уральском прошел проверку на детекторе лжи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях