Все уже было

Много раз говорил: мы постоянно страдаем от незнания собственной истории. Будь иначе - все понимали бы абсолютную закономерность истории Пригожина. Совершенность сюжета. Невозможность отклонения от скрижалей. Сто лет назад таких героев был полный набор. У всех. Красные выдали Якира, Гамарника, Примакова. Белые явили Шкуро, Анненкова, Покровского. Махновцы ответили Щусем. Всех их объединяло общее: изначальная талантливость сливалась в череду странных поступков, которые потом пытались лакироваться самопиаром. Хотя такого слова тогда конечно не было. Как не было и таких медийных возможностей.

У Пригожина они были. И он превратил свое участие в СВО в какой-то бесконечный хардкорный сериал, где главный герой откладывал крещендо, но каждым следующим действием все более шокируя публику. И своих, и чужих. Он давал прогнозы, которые не сбывались. И сразу о них забывал. И другие не вспоминали, потому что Пригожин уже выдавал следующий громкий инфоповод. И в этой безостановочной канонаде тонуло все остальное.

Взять хотя бы историю т.н. «снарядного голода». Главное в медиа-скандале - громко выкрикнуть. Чтобы перед тобой оправдывались. Это было сделано. Если исходить из той стратегии, которая применялась - снарядов бы не хватило никому. Хоть Пригожину, хоть маршалу Жукову. Она сводилась к полному перемалыванию. Желающие могут освежить память, все же описано подробно https://t.me/expl_team/1173 Конечно, это не похоже за исходные заявления Пригожина. А кто вам сказал, что все должно соответствовать реальной картине? Повторяю, все уже происходило в нашей истории. И не раз.

Идем дальше: эффективный военачальник. Простите, но это из серии «красного Бонапарта» Тухачевского и его тамбовских походов. Бахмут практически стерт с лица земли. Да, мы наш Артемовск восстановим. Да, это еще и благодаря хуторской «фортеци». Но ведь если ты выдающийся стратег, как тебя демонстрировали пиарщики - мог бы придумать какой-то ошеломляющий противника ход. Маршал Василевский в 1945 год не стер Японию с лица земли. Но он шокировал весь мир продуманной и реализованной операцией по разгрому совсем неслабой группировки противника.

А мы свою историю плохо знаем, к сожалению. А в результате, если оценивать по классическому параметру «соотношение успешности к потерям», то Пригожин сделал своих самым неэффективным подразделением СВО на практике, но самым раскрученным с точки зрения пиара. В который гармонично запихнул даже использование в операциях российских заключенных.