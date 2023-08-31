Хакатоны и геймификация: как изменился рынок онлайн-образования в России

Новые технологии трансформируют систему образования, делая ее более доступной и эффективной. Онлайн-школы, интегрирующие в образовательный процесс интерактивные практики, непрерывно поддерживают интерес студента к обучению и формируют новые компетенции. По мнению CEO Ultimate Education и сооснователя ведущей школы в сфере разработки игр XYZ School Павла Мосейкина, именно так должно выглядеть образование будущего. О том, как сегодня развивается онлайн-образование в России, эксперт рассказал «Газете.Ru».

Состояние рынка онлайн-образования в России

Спрос на онлайн-образование стабильно растет. По итогам первого полугодия 2023-го российский EdTech-рынок вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Smart Ranking, выручка топ-100 EdTech-компаний составила 52,4 млрд руб. По итогам I квартала выручка топ-100 выросла на 23%, во II квартале — на 35%.

Все сегменты рынка в первом полугодии показали положительную годовую динамику от 20% до 32%. Самым крупным сегментом российского EdTech стало дополнительное профессиональное образование (ДПО) — в первом полугодии сегмент вырос на 28,3%, выручка компаний составила 18 млрд руб. Стабильный рост из квартала в квартал показывают нишевые образовательные проекты.

Образовательный холдинг Ultimate Education показывает самую высокую динамику роста среди ТОП-5 ДПО: рост выручки холдинга по итогам полугодия составил +67%.

По прогнозам аналитиков, выручка ТОП-100 EdTech-компаний по итогам года составит свыше 100 млрд рублей.

Рынок за короткий срок достиг фазы зрелости, поэтому теперь, с нормализацией динамики, будет ярко выражена сезонность.

Смена целей и направлений

За последние годы образовательные онлайн-платформы накопили достаточный массив данных, чтобы выдвигать гипотезы о том, как люди учатся, что им нравится, что их мотивирует или останавливает, что помогает лучше запоминать информацию, формировать новый опыт и эффективно обучаться.

Согласно результатам наших исследований, большинство студентов ДПО (24%) идут учиться ради повышения компетенций, сменить место работы хотят 19%, а еще 18% стремятся переквалифицироваться и получить новую профессию.

Причиной профессиональной переориентации во взрослом возрасте зачастую является неосознанный подход к выбору профессии в юности.

Молодые люди, выбирающие вуз в 17 лет, не всегда уверены, чем хотят заниматься, и в результате по окончании учебы не чувствуют себя на своем месте. Это подтверждают и исследования: 46,1% сменили сферу деятельности, потому что находились в поисках себя, а еще 35,1% не нашли счастья в выбранной профессии.

В последние годы в топ причин смены рода занятий входит изменение образа жизни — в нашем опросе этот вариант выбрала четверть респондентов (24,8%).

Нишевость и практика

Высокий спрос на онлайн-образование породил много предложений. В условиях повышенной конкуренции EdTech-компаниям сегодня недостаточно просто создать качественный продукт, важно развивать бренд коммуникации, объединять людей в сообщества и формировать лояльность.

Студенты стали более избирательными — прежде, чем сделать выбор, они выясняют, насколько компания узнаваема и уважаема в профессиональном сообществе, читают отзывы, изучают кейсы выпускников.

Произошла смена потребительской модели — запись на курс перестала быть импульсивной покупкой.

Все чаще люди получают первое образование, а затем целенаправленно идут учиться на программах ДПО. По данным наших опросов, среди основных проблем при получении первой профессиональной специальности в вузе или колледже студенты отмечают низкий уровень практикоориентированности обучения — об этом сообщили 59,3% респондентов.

При этом для 90% студентов практика и содержание программы являются главным фактором в процессе обучения. Поэтому мы акцентируем внимание на практикоориентированности образовательных программ и формировании лояльных сообществ.

При онлайн-формате обучения риск потери социального взаимодействия выше, поэтому EdTech-компаниям стоит вовлекать студентов в общение друг с другом и преподавателями.

Как показывают исследования, для 60,3% наших студентов важна коммуникация с преподавателями, а общение с сокурсниками и коммьюнити важно почти для половины (46,9%) респондентов.

В школах Ultimate Education мы решаем вопрос вовлечения через формирование коммьюнити и интегрируем студентов в наши крупнейшие индустриальные сообщества: в геймдеве, маркетинге, моде, юриспруденции, психологии и др. В рамках сообществ проводятся как онлайн, так и офлайн-активности: встречи студентов, лектории, геймджемы и многое другое.

Будущее EdTech за нишевыми проектами, которые глубоко интегрированы в индустрию, меняют ее изнутри, формируют сильные отраслевые сообщества и привлекают лучших экспертов.

Сообщество единомышленников помогает при трудоустройстве и предоставляет возможность обмена опытом, особенно в диджитал-индустрии. Учиться друг у друга полезно не только джунам. Одним из важных вызовов для образовательных проектов является подготовка специалистов уровня мидл и выше. Спрос на это направление мы наблюдаем и в B2B, и B2С. С одной стороны, компании, желающие повысить квалификацию сотрудников, с другой — выпускники наших основных программ, нацеленные на дальнейшее развитие.

Персонализация и новые инструменты вовлечения

Чтобы учеба увлекала, авторы курсов отказываются от привычных форматов в пользу игровых механик и диджитал-инструментов. В Ultimate Education мы инвестируем много сил и ресурсов в разработку платформенных решений для сопровождения обучающего процесса.

Персонализация обучения, нестандартные методики и новые технологии – главные тренды на рынке EdTech в России.

Edtech-компании все больше фокусируются на предоставлении персонализированных образовательных решений. Акцент делается на качестве, а не на количестве часов занятий. Здесь ДПО вновь выигрывает у классического образования: опрошенные студенты указывали на низкую вовлеченность преподавателей вузов/ссузов в образовательный процесс и низкий уровень организации учебы — 34,8% и 32,5% соответственно.

EdTech развивается на основе принципов предпринимательства, конкуренции и индустриальной интеграции, поэтому не ограничено консервативным академическим подходом.

Проектируя курсы, онлайн-школы учитывают особенности группы и предлагают нелинейные форматы обучения.

Таким образом студент сам решает, какие темы и в какой последовательности брать для изучения. А курс становится актуален и для начинающих студентов, и для тех, кто уже имеет базовые знания в индустрии.

Персонализированное обучение легко калибруется: одной группе интересна геймификация, другая лучше работает над проектом или в режиме хакатона в составе команды, третьи настроены на собственные исследования, четвертые усваивают материал только благодаря симуляции — при моделировании ситуации.

Внедряя в образование, например, инструменты геймдизайна, важно помнить, что это не игровые механики сами по себе, а продуманная система элементов, которые сопровождают студента на всех этапах обучения. Геймдизайнеры в образовании также комбинируют вымышленные истории с учебным материалом. Цель этого подхода в том, чтобы участники пережили определенный опыт и ситуативно обрели знания и навыки.

Важно учитывать, что качественное внедрение геймификации в образовательный продукт требует больших ресурсов, а рассчитать и спрогнозировать ROI и KPI труднее.

Инструменты, которые работали два-три года назад, сегодня уже не так эффективны.

EdTech компании тестируют новые решения: от VR-технологий до онлайн-игр и чат-ботов.

Вовлеченность студентов повышается, а методистам легче выстроить интересный курс.

В наших онлайн-школах разработаны собственные LMS системы (системы управления обучением) — они, в том числе, позволяют не зависеть от иностранных серверов. Также с их помощью можно следить за прогрессом, общаться во внутреннем мессенджере, проходить интерактивные задания, изучать материал в текстовом или видеоформате.

На данный момент, например, учебная платформа XYZ School позволяет оценивать уровень усвоения материала и подсказывать студентам их прогресс, проводить и планировать внеурочные мероприятия в рамках модуля live-трансляции.

Современные LMS делают программу обучения гибкой и адаптивной. Они позволяют выстраивать индивидуальный учебный план, анализируют применение образовательных форматов в контексте задач отдельного обучающегося. Есть все основания предполагать, что в скором времени LMS сменят LXP-системы (Learning Experience Platform), которые еще более детально управляют индивидуальными особенностями обучения пользователя. В реальном времени платформа может анализировать поведение ученика в процессе обучения с помощью Big Data, нейросетей, искусственного интеллекта.

Автор — Павел Мосейкин, CEO Ultimate Education и сооснователь школы в сфере разработки игр XYZ School.