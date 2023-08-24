Чтоб в айтишники пошел, пусть его научат: как уговорить ребенка пойти в IT

Когда взрослые настаивают, чтобы ребенок выбрал профессию, которая его не интересует, дети часто вообще теряют мотивацию и не хотят ничем заниматься. Первое, что нужно сделать родителям — это пообщаться с ребенком, узнать больше о его текущих интересах и предрасположенностях.

Начинать разговоры о выборе профессии оптимально, когда ребенок окончит 6 или 7 класс.

В этом возрасте уже есть минимальная база знаний и понимание специфики некоторых профессий. По мнению педагогов, в более раннем возрасте осознанный выбор профессии маловероятен. Но затягивать с такой беседой тоже не стоит: чем раньше ребенок попробует себя в разных сферах и направлениях, тем раньше поймет, что ему интересно, и тем больше времени у него будет на развитие нужных навыков.

Если окажется, что у ребенка уже есть какие-то интересы, нужно дать ему попробовать себя в этих сферах, показать, как они устроены. Можно поискать представителей интересующей профессии в своем окружении.

Крупные компании, в том числе VK, регулярно проводят бесплатные экскурсии по своим офисам.

Сводите ребенка на такую — это отличный шанс увидеть работу IT-специалистов изнутри и визуализировать себя на их месте.

Если ребенок пока не знает, чем бы хотел заниматься в будущем, задача взрослых — рассказать ему тех возможностях и направлениях, которые есть на рынке труда, начав с того, чем на работе занимаются они сами. Сегодня у родителей также есть множество доступных инструментов, которые помогут сделать процесс профориентации интерактивным и увлекательным.

Для профориентации в сфере IT подходит федеральный проект «Урок цифры», где детям в игровой форме рассказывают о современных технологиях и связанных с ними востребованных профессиях.

Кроме того, подростки могут попробовать себя в роли разных специалистов в сервисе «Тест-драйв IT-профессий» ВКонтакте. Важно, что это проходит онлайн — в формате, который близок и понятен детям и доступен каждому.

С помощью интерактивных цифровых механик подростки могут больше узнать о том, какие профессии есть в IT, попрактиковаться в решении реальных задач и понять, насколько им близка та или иная специальность.

Если говорить не только об IT, то существует такой проект — «Билет в будущее». Он охватывает широкий выбор сфер и профессий в них.

Есть данные о том, что современные дети могут назвать не больше 10 профессий. Поэтому задача взрослых — показать им все многообразие рынка труда.

В той же сфере IT задействовано огромное количество специалистов — и не только тех, которые работают с кодом. Это и дизайнеры, и маркетологи, и юристы. Детям это не всегда очевидно, поэтому об этом нужно рассказывать.

Стандартные тесты, выявляющие склонность ребенка к той или иной деятельности, тоже можно использовать, но в идеале — с последующей консультацией психолога. Тогда это будет наиболее эффективно.

Помимо прочего, важно донести до ребенка, что выбор профессии — это не обязательно навсегда. В любой момент можно что-то поменять. В среднем к 35 годам человек может поменять до пяти мест работы.

Школьники склонны к некоторому фатализму: думают, что сдадут ЕГЭ, поступят в вуз — и после этого в их жизни уже ничего не изменится. Поэтому важно напоминать, что они просто намечают карьерную траекторию и выбирают из альтернатив.

Родителям тоже важно расширять свой кругозор: анализировать рынок труда, следить за трендами, оценивать перспективы разных профессий. А еще — проявлять эмпатию: можно подсказывать и направлять, но не принимать решения за детей. Никто лучше, чем мама или папа, не знает своего ребенка. В этом и сила родителей — можно помочь ребенку выбрать путь, который будет ему интересен и при этом актуален в будущем.

Автор — руководитель профориентационных и просветительских проектов VK Алена Штабина.