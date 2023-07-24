Не доросли: как и зачем детей не пускают в соцсети в разных странах

Сегодня социальные сети стали неотъемлемой частью жизни нового поколения. Если пару десятилетий назад домашнее задание узнавали у одноклассников по телефону, то теперь для этого есть беседа класса в Telegram или «ВКонтакте». И это только школьники. Некоторые дети заводят аккаунты в соцсетях раньше, чем полностью осознают собственное «Я». Но нормальна ли эта тенденция, разбираемся в нашем материале.

Во многих странах мира считают, что дети должны пользоваться интернетом в ограниченном объеме. В особенности — социальными сетями. Причин для этого немало. Во-первых, дети намного уязвимее взрослых. Оставить их одних свободно осваивать интернет-пространство — все равно, что бросить на оживленной городской площади. Однако онлайн-опыт, в частности, ведение и просмотр социальных сетей — вещь индивидуальная. Здесь не выйдет все время сопровождать его ребенка, держа его за ручку. И это заметно усложняет дело.

Чем соцсети и интернет опасны для детей

По данным прошлогоднего доклада ООН, юные пользователи сталкиваются в сети с рядом конкретных рисков. Один из самых безобидных из них — дезинформация. Ложные сведения, мошеннический контент, конспирологические теории могут ждать ребенка в ленте социальной сети. Однако это далеко не самое страшное. Интернет-платформы могут становится местом для разжигания ненависти. Порой на них размещают материалы, которые подталкивают к совершению преступлений, зазывают в экстремистские сообщества, стимулируют насилие в отношении окружающих или себя.

Еще одна опасность — кибербуллинг. Виртуальная травля может быть очень жестокой, она оказывает вполне реальное воздействие на психику. Больше трети детей в 30 странах мира рассказывали, что стали целью онлайн-издевательств. Многие из них по этой причине не могли заставить себя пойти в школу и прогуливали уроки. Но страшнее всего то, что глобальная сеть предоставила людям, желающим эксплуатировать детей в непозволительных и противозаконных целях, возможности, которых у них раньше никогда не было. Около 80% детей в 25 странах мира признались, что чувствуют себя в опасности на этой почве.

Помимо прочего, имеет место и нарушение конфиденциальности. Во многих государствах персональные данные детей берегут особенно тщательно. Однако это часто не мешает ИТ-компаниям незаконно использовать их с целью получения прибыли. На сборе данных несовершеннолетних пользователей ловили YouTube, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*, TikTok и не только.

Кроме того, ученые, журналисты и активисты неоднократно обращали внимание на то, что соцсети могут быть вредны для детей и без незаконного контента. В этом году ряд школ Сиэтла в США подали иск против TikTok, Instagram*, Facebook*, YouTube и Snapchat, обвинив их в «эксплуатации уязвимого мышления молодежи» с целью получения прибыли. В своем обвинении они ссылались на исследования, которые связывают использование соцсетей с тревогой и депрессией у детей. Такие исследования действительно есть. Тонкая психика юных пользователей плохо переживает насаждение иллюзии идеальной жизни.

Зарубежный опыт

Итак, опасности известны. Тем не менее, больше 175 тысяч детей по всему миру каждый день начинают свой путь погружения в глобальную сеть. Что же в такой ситуации делать властям? В разных государствах на этот вопрос отвечают по-разному.

В США, на родине большинства гигантов бигтеха растет беспокойство за юные умы. В некоторых штатах уже приняты законопроекты о соцсетях, в которых отстаивается безопасность детей. Теперь этому направлению хотят дать разгон. В конце апреля 2023 года группа законодателей внесла в Конгресс «Закон о защите детей в социальных сетях», предложив принять его на уровне всей страны.

Авторы проекта хотят строго ограничить регистрацию в соцсетях по возрасту. Детям до 13 лет предлагают полностью запретить иметь свои аккаунты. Подростки с 13 до 18 смогут зарегистрировать учетную запись, однако лишь с согласия родителей. Кроме того, платформам нельзя будет формировать рекомендации для пользователей младше 18 на основе их персональных данных. В случае принятия закона ИТ-компании должны будут не просто спрашивать: «Сколько вам лет?», чтобы ребенок мог спокойно соврать в профиле, а предпринимать реальные усилия. Их обяжут создать полноценную систему проверки возраста, возможно, даже требующую от пользователя удостоверение личности.

В Великобритании с сентября 2021 года действуют специальные правила для социальных сетей (а также игровых и стриминговых платформ), призванные ограничить их влияние на детское поведение. ИТ-компаниям законодательно запретили предлагать детям персонализированный контент, применять по отношению к ним методы поведенческого стимулирования и отслеживать их местоположение. Для этого, естественно, требуется убедительное подтверждение возраста.

Совсем недавно, в конце июня этого года, французский сенат одобрил новый закон о защите несовершеннолетних в интернете. Согласно документу, социальные сети должны будут проверять возраст пользователей и предоставлять доступ детям младше 13 лишь с согласия родителей. В прошлом году Комиссия по защите несовершеннолетних ФРГ одобрила три умных системы, определяющих возраст с помощью искусственного интеллекта. Такие инструменты нужны, чтобы ограничить использование интернет-ресурсов несовершеннолетними.

Когда речь идет о регуляции в интернете, Китаю всегда есть, чем удивить. Власти КНР пришли к выводу, что молодое поколение не должно тратить много времени на социальные сети или, как минимум, на одну конкретную соцсеть. Пользователям младше 14 лет теперь можно проводить в Douyin (местном TikTok) только 40 минут в день. Более того, зайти туда можно не раньше 6:00 и не позже 22:00. Определить, что сервис использует именно ребенок, помогает автоматическая система распознавания лиц. В скором времени в Китае также собираются принять дополнительные меры, аналогичные западным. При регистрации ребенка в социальных сетях будут запрашивать личные данные родителей и требовать их согласия.

А что у нас?

В России пока решили идти другим путем. Вместо того, чтобы вводить жесткие ограничения на использование соцсетей детьми и делать их запретным плодом, у нас нацелились на сам контент. С 2021 года в стране действует закон о самоконтроле социальных сетей, который обязывает проводить постоянную модерацию на платформах. Власти РФ сделали ставку на создание в соцсетях безопасной среды, в которой даже ребенок будет чувствовать себя комфортно. Следить за тем, сколько времени дети сидят в интернете, как в Китае, у нас тоже не планируют: это прерогатива родителей.

Однако прошлогоднее масштабное исследование, проведенное по заказу Госдумы, заставило задуматься. Что если доступ детей в интернет стоит регулировать и у нас? Ведь 72% из 26,6 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет сталкивались с неприятным контентом в Рунете. С другой стороны, с момента введения закона о самоконтроле соцсетей прошло не так много времени и, возможно, делать выводы еще рано. В любом случае, власти явно работают над этим вопросом. А мы со своей стороны можем помогать модераторам, сообщая о сомнительном контенте, и учить своих детей медиаграмотности.